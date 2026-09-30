Η διπλή έκπληξη των Oasis: Στα «σκαριά» νέα ταινία και περιοδεία

Βάζοντας στο μικροσκόπιο το παρασκήνιο της νέας περιοδείας και την προβολή της ταινίας, διαπιστώνεις γιατί αυτή η επιστροφή είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Με μια ματιά Νέα ταινία των Oasis, «Don't Look Back in Anger», θα κυκλοφορήσει σε πλατφόρμες streaming.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ανέκδοτο υλικό, συνεντεύξεις και στιγμιότυπα από τη δημιουργική διαδικασία.

Οι Oasis επιβεβαίωσαν επίσημα μια νέα παγκόσμια περιοδεία.

Η διπλή ανακοίνωση ταινίας και περιοδείας επιβεβαιώνει την παραμονή των Oasis ως πολιτισμικό φαινόμενο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει 1 συγκρότημα που γνωρίζει πώς να καθηλώνει εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να γράφει ιστορία στη rock μουσική, αυτοί είναι αναμφίβολα οι Oasis. Μετά από χρόνια αναμονής, φημών και ατελείωτων συζητήσεων μεταξύ των fan, το θρυλικό συγκρότημα από το Manchester επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με μια διπλή ανακοίνωση που προκάλεσε πραγματικό σεισμό στη μουσική βιομηχανία.

Η πολυσυζητημένη ταινία «Don’t Look Back in Anger», η οποία καταγράφει τις πιο εμβληματικές στιγμές της πορείας τους, την εκρηκτική χημεία της μπάντας και το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες streaming. Σαν να μην έφτανε αυτό, η ανακοίνωση συνοδεύεται από την επίσημη επιβεβαίωση για μια ολοκαίνουργια παγκόσμια περιοδεία, αποδεικνύοντας ότι η φλόγα του Britpop όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά καίει πιο δυνατά από ποτέ.

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Η προβολή της ταινίας «Don’t Look Back in Anger» σε streaming προσφέρει στους θαυμαστές μια σπάνια, αφιλτράριστη ματιά στον κόσμο των Oasis. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ανέκδοτο υλικό από τις περιοδείες τους, αποκλειστικές συνεντεύξεις, αλλά και στιγμιότυπα από τη δημιουργική διαδικασία στο studio που γέννησε τα διαχρονικά τους τραγούδια. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους παλιούς να θυμηθούν τις χρυσές εποχές και για τους νεότερους να καταλάβουν γιατί αυτό το συγκρότημα καθόρισε ολόκληρη τη μουσική κουλτούρα των 90s.

Η είδηση ότι οι Oasis ετοιμάζουν νέα περιοδεία ήταν αρκετή για να προκαλέσει πανικό στις τάξεις των φίλων της rock. Το συγκρότημα ανακοίνωσε σταθμούς σε μερικές από τις μεγαλύτερες αρένες και στάδια του κόσμου, υποσχόμενο ένα Live θέαμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και όλα τα αγαπημένα Classιcs, από το «Wonderwall» μέχρι το «Champagne Supernova». Η ζήτηση για τα εισιτήρια αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς το κοινό ανυπομονεί να ζήσει ξανά την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των συναυλιών τους.

Η ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας σε Streaming και η έναρξη της νέας περιοδείας επιβεβαιώνουν ότι οι Oasis παραμένουν ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Η ικανότητά τους να ενώνουν διαφορετικές γενιές μουσικόφιλων, η διαχρονικότητα των στίχων τους και η αυθεντικότητα που τους χαρακτήριζε πάντα, καθιστούν αυτή τη διπλή επιστροφή το πιο συζητημένο θέμα στα social media και τα μουσικά πρακτορεία διεθνώς.

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