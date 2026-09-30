Μουσική 30.09.2026

Η διπλή έκπληξη των Oasis: Στα «σκαριά» νέα ταινία και περιοδεία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Βάζοντας στο μικροσκόπιο το παρασκήνιο της νέας περιοδείας και την προβολή της ταινίας, διαπιστώνεις γιατί αυτή η επιστροφή είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Νέα ταινία των Oasis, «Don't Look Back in Anger», θα κυκλοφορήσει σε πλατφόρμες streaming.
  • Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ανέκδοτο υλικό, συνεντεύξεις και στιγμιότυπα από τη δημιουργική διαδικασία.
  • Οι Oasis επιβεβαίωσαν επίσημα μια νέα παγκόσμια περιοδεία.
  • Η διπλή ανακοίνωση ταινίας και περιοδείας επιβεβαιώνει την παραμονή των Oasis ως πολιτισμικό φαινόμενο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει 1 συγκρότημα που γνωρίζει πώς να καθηλώνει εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να γράφει ιστορία στη rock μουσική, αυτοί είναι αναμφίβολα οι Oasis. Μετά από χρόνια αναμονής, φημών και ατελείωτων συζητήσεων μεταξύ των fan, το θρυλικό συγκρότημα από το Manchester επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με μια διπλή ανακοίνωση που προκάλεσε πραγματικό σεισμό στη μουσική βιομηχανία.

Τα μέλη των Oasis, Liam και Noel Gallagher, ποζάρουν μπροστά από το σλόγκαν "Don't Look Back in Anger" εν όψει της περιοδείας τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πολυσυζητημένη ταινία «Don’t Look Back in Anger», η οποία καταγράφει τις πιο εμβληματικές στιγμές της πορείας τους, την εκρηκτική χημεία της μπάντας και το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες streaming. Σαν να μην έφτανε αυτό, η ανακοίνωση συνοδεύεται από την επίσημη επιβεβαίωση για μια ολοκαίνουργια παγκόσμια περιοδεία, αποδεικνύοντας ότι η φλόγα του Britpop όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά καίει πιο δυνατά από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Shakira: Η συναυλία της στη Μαδρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο

Η προβολή της ταινίας «Don’t Look Back in Anger» σε streaming προσφέρει στους θαυμαστές μια σπάνια, αφιλτράριστη ματιά στον κόσμο των Oasis. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ανέκδοτο υλικό από τις περιοδείες τους, αποκλειστικές συνεντεύξεις, αλλά και στιγμιότυπα από τη δημιουργική διαδικασία στο studio που γέννησε τα διαχρονικά τους τραγούδια. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους παλιούς να θυμηθούν τις χρυσές εποχές και για τους νεότερους να καταλάβουν γιατί αυτό το συγκρότημα καθόρισε ολόκληρη τη μουσική κουλτούρα των 90s.

Η είδηση ότι οι Oasis ετοιμάζουν νέα περιοδεία ήταν αρκετή για να προκαλέσει πανικό στις τάξεις των φίλων της rock. Το συγκρότημα ανακοίνωσε σταθμούς σε μερικές από τις μεγαλύτερες αρένες και στάδια του κόσμου, υποσχόμενο ένα Live θέαμα γεμάτο ενέργεια, πάθος και όλα τα αγαπημένα Classιcs, από το «Wonderwall» μέχρι το «Champagne Supernova». Η ζήτηση για τα εισιτήρια αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς το κοινό ανυπομονεί να ζήσει ξανά την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των συναυλιών τους.

Ο Noel και ο Liam Gallagher των Oasis μαζί σε δημόσια εμφάνιση, σηματοδοτώντας το τέλος της κόντρας τους.
https://www.instagram.com/disneystudiosuk

Η ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας σε Streaming και η έναρξη της νέας περιοδείας επιβεβαιώνουν ότι οι Oasis παραμένουν ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Η ικανότητά τους να ενώνουν διαφορετικές γενιές μουσικόφιλων, η διαχρονικότητα των στίχων τους και η αυθεντικότητα που τους χαρακτήριζε πάντα, καθιστούν αυτή τη διπλή επιστροφή το πιο συζητημένο θέμα στα social media και τα μουσικά πρακτορεία διεθνώς.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Oasis περιοδεία ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

30.09.2026
Επόμενο
High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία

30.09.2026
Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο
Μουσικά Νέα

Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο

30.09.2026
50 Cent: Η επική απάντηση στην Cardi B μετά το viral βίντεο με το «21 Questions»
Μουσικά Νέα

50 Cent: Η επική απάντηση στην Cardi B μετά το viral βίντεο με το «21 Questions»

29.09.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο

29.09.2026
The Neighbourhood έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2027
Agenda

The Neighbourhood έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2027

29.09.2026
Saske: Το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός – Πότε ξεκινά η προπώληση
Μουσικά Νέα

Saske: Το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός – Πότε ξεκινά η προπώληση

29.09.2026
Οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία – Το ΟΑΚΑ και τα σενάρια για την Αθήνα
Μουσικά Νέα

Οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία – Το ΟΑΚΑ και τα σενάρια για την Αθήνα

29.09.2026
«Posh is back»: Η Victoria Beckham μπαίνει ξανά στο στούντιο για το πιο απρόσμενο μουσικό reunion
Μουσικά Νέα

«Posh is back»: Η Victoria Beckham μπαίνει ξανά στο στούντιο για το πιο απρόσμενο μουσικό reunion

29.09.2026
Οι θαυμαστές των Slipknot ξεσηκώνονται για τη συμμετοχή του Marilyn Manson στην περιοδεία
Μουσικά Νέα

Οι θαυμαστές των Slipknot ξεσηκώνονται για τη συμμετοχή του Marilyn Manson στην περιοδεία

29.09.2026
Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…