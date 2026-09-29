Μουσικά Νέα 29.09.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Δες την συγκινητική ερμηνεία του «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο

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Η Κατερίνα Λιόλιου συγκίνησε το κοινό στο Βεάκειο με την ερμηνεία της στο «Δι’ Ευχών» για φιλανθρωπικό σκοπό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε το «Δι’ Ευχών» στο Βεάκειο Θέατρο σε φιλανθρωπική βραδιά.
  • Η ερμηνεία της Λιόλιου έγινε με τη συμμετοχή παιδικής χορωδίας, δημιουργώντας συγκινητική ατμόσφαιρα.
  • Η βραδιά διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για τη στήριξη του έργου της.
  • Η επιλογή του τραγουδιού τίμησε την ελληνική μουσική παράδοση και τη Χάρις Αλεξίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου αποδεικνύει για άλλη μια φορά την καλλιτεχνική της ευρύτητα, επιλέγοντας να ανοίξει μια σημαντική φιλανθρωπική βραδιά με μια ερμηνεία που άγγιξε το κοινό. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Βεάκειου Θεάτρου στον Πειραιά το βράδυ της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, και επέλεξε να ξεκινήσει την εμφάνισή της με το εμβληματικό τραγούδι «Δι’ Ευχών».

https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial

Η επιλογή του τραγουδιού, σε μουσική του Νίκου Αντύπα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο πρωτοερμήνευσε η σπουδαία Χάρις Αλεξίου το 1992, δεν ήταν τυχαία. Η Κατερίνα Λιόλιου θέλησε να δώσει έναν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, η οποία διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς.

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Αυτό που έκανε την εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η παρουσία μιας παιδικής χορωδίας επί σκηνής. Η συνύπαρξη της νεαρής τραγουδίστριας με τα παιδιά δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και αθωότητας, ενισχύοντας το συγκινησιακό φορτίο του τραγουδιού. Η ερμηνεία της Λιόλιου απέσπασε θερμά χειροκροτήματα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το ταλέντο και την ικανότητά της να συνδέεται με το κοινό.

Κατερίνα Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Η φιλανθρωπική συναυλία είχε ως στόχο τη στήριξη του έργου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς, και η Κατερίνα Λιόλιου, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, συνέβαλαν με την παρουσία τους στην επιτυχία της βραδιάς. Η επιλογή του «Δι’ Ευχών» από την τραγουδίστρια, ενός τραγουδιού που αγαπήθηκε από γενιές, έδειξε την εκτίμησή της στην ελληνική μουσική παράδοση και τη διάθεσή της να τιμήσει σπουδαίους δημιουργούς και ερμηνευτές.

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιλογές της, τόσο στη δισκογραφία της όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις της. Η ικανότητά της να προσαρμόζει το προσωπικό της στυλ σε διαφορετικά μουσικά είδη και περιστάσεις, την καθιστά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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