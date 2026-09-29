Saske: Το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός – Πότε ξεκινά η προπώληση

Ο Saske ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία του στο Telekom Center Athens στις 23 Δεκεμβρίου και ετοιμάζεται για ένα ξεχωριστό μουσικό ραντεβού με τους fans του

Με μια ματιά Ο Saske θα εμφανιστεί στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) στις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Η επίσημη προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 15:00.

Οι θαυμαστές από προηγούμενα live είχαν προτεραιότητα και εκπτώσεις.

Η συναυλία στοχεύει στο να κλείσει τη χρονιά με ένα μεγάλο μουσικό γεγονός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Saske ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Αθήνας με μια μεγάλη συναυλία στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στις 23 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας ραντεβού με τους fans του λίγο πριν από το τέλος της χρονιάς. Ο δημοφιλής Έλληνας rapper ανακοίνωσε το επόμενο live του μέσα από τα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, που περιμένουν να τον απολαύσουν ξανά ζωντανά.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ο Saske αποκάλυψε την ημερομηνία της συναυλίας, αλλά και τις πρώτες πληροφορίες για τη διάθεση των εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, η επίσημη προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 15:00, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να εξασφαλίσει εγκαίρως τη θέση του για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ραντεβού του καλλιτέχνη.

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Ωστόσο, επιφύλασσε μια ξεχωριστή έκπληξη για όσους βρέθηκαν στο πλευρό του από τα προηγούμενα live του. Ο rapper έστειλε SMS σε όσους τον είχαν στηρίξει στην περσινή του συναυλία, τον Οκτώβριο του 2025, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εισιτήρια με προτεραιότητα στην επιλογή θέσης, καθώς και εκπτώσεις σε εισιτήρια και merchandise, πριν ακόμη ανοίξει η επίσημη προπώληση.

Μάλιστα, μέσα από το Instagram του, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως όσοι είχαν βρεθεί στα προηγούμενα live του θα έχουν προτεραιότητα, ως έναν τρόπο να ανταποδώσει την υποστήριξη που έχει λάβει από το κοινό του. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα ισχύει μέχρι την έναρξη της επίσημης προπώλησης, στις 1 Οκτωβρίου, στις 15:00.

Με τη συναυλία στο Telekom Center Athens στις 23 Δεκεμβρίου, ο Saske ετοιμάζεται να κλείσει τη χρονιά με ένα μεγάλο live, φέρνοντας στη σκηνή τις επιτυχίες του και συναντώντας ξανά το κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε μουσικό του βήμα. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσει η προπώληση και να εξασφαλίσουν οι fans τα εισιτήριά τους για το πολυαναμενόμενο μουσικό ραντεβού.

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