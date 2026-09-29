Μουσική 29.09.2026

«Posh is back»: Η Victoria Beckham μπαίνει ξανά στο στούντιο για το πιο απρόσμενο μουσικό reunion

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Η συνήθεια της οικογένειας Beckham να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media χτύπησε κόκκινο μετά τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο 21χρονος Cruz δίπλα στη μητέρα του
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Victoria Beckham μπήκε ξανά σε στούντιο ηχογράφησης, μετά από πολλά χρόνια.
  • Η επιστροφή της στο στούντιο έγινε κατόπιν παρότρυνσης του γιου της, Cruz Beckham.
  • Ο Cruz Beckham, που ακολουθεί μουσική καριέρα, κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο του EP.
  • Η στιγμή συμπίπτει με τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού των Spice Girls.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια είδηση που μπορεί να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους αμετανόητους φαν της pop κουλτούρας, αυτή είναι αναμφίβολα η εικόνα της Victoria Beckham μπροστά σε ένα επαγγελματικό μικρόφωνο. Εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι η Posh Spice έχει αφήσει οριστικά πίσω της τις ημέρες του τραγουδιού για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στον πολυτελή οίκο μόδας που διευθύνει, μια απρόσμενη φωτογραφία στα social media ήρθε να ανατρέψει τα πάντα.

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Ο 21χρονος γιος της, Cruz Beckham, κατάφερε το αδιανόητο: έπεισε τη μητέρα του να μπει ξανά σε στούντιο ηχογράφησης, χαρίζοντάς μας ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral και φούντωσε τις φήμες για μια πιθανή μουσική συνεργασία ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο. Η εικόνα της Victoria να στέκεται δίπλα στο μικρόφωνο κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ ο Cruz χαμογελά όλο αυτοπεποίθηση στην κάμερα, δεν είναι απλώς μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, αλλά η απόλυτη επιβεβαίωση ότι το μουσικό DNA αυτής της οικογένειας παραμένει ολοζώντανο.

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Η ανάρτηση που έκανε ο Cruz Beckham στο Instagram ήταν κοφτή, εύστοχη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Γράφοντας στη λεζάντα «Ναι, ξαναφέραμε την Posh στο στούντιο», κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες Likes και σχόλια από ενθουσιασμένους φαν που αναρωτιούνται αν πρόκειται για κάποια συμμετοχή της Victoria στο νέο του υλικό.

Ο Cruz, ο οποίος ακολουθεί πιστά τα χνάρια της μητέρας του στον χώρο της μουσικής, δεν είναι ένας απλός ερασιτέχνης. Πραγματοποιεί ήδη live εμφανίσεις με την μπάντα του, τους The Breakers, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το πρώτο του EP με τίτλο «Wear & Tear». Το να έχει στο πλευρό του μια γυναίκα που έζησε την απόλυτη υστερία των 90s αποτελεί σίγουρα το μεγαλύτερο μυστικό του όπλο.

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Η χρυσή κληρονομιά των Spice Girls και η επέτειος των 30 χρόνων

Η επιστροφή της Victoria Beckham στον χώρο της μουσικής -έστω και για λίγες ώρες- αποκτά ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία αν αναλογιστείς τη χρονική στιγμή. Φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 30 χρόνια από το 1996, τη χρονιά που οι Spice Girls κυκλοφόρησαν το εμβληματικό τους Single «Wannabe» και άλλαξαν μια για πάντα τον χάρτη της παγκόσμιας Pop σκηνής. Μαζί με τις Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B και Mel C, η Posh Spice κατέκτησε εννέα φορές την κορυφή των βρετανικών Singles Charts και δύο φορές την πρώτη θέση στα Albums Charts, σημειώνοντας τεράστιες επιτυχίες με τραγούδια όπως τα «Stop», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are?» και «Viva Forever».

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https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Από τη σόλο καριέρα στη μόδα και η νέα φάση ως μέντορας

Αν και η Victoria ακολούθησε μια σύντομη σόλο καριέρα κυκλοφορώντας το ομώνυμο άλμπουμ της το 2001, και επανενώθηκε με τα υπόλοιπα κορίτσια για την περιοδεία του 2007 αλλά και την ιστορική τους εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει το τραγούδι εντελώς στο περιθώριο. Επικεντρωμένη απόλυτα στον σχεδιασμό ρούχων και το χτίσιμο ενός παγκόσμιου fashion brand, σπάνια άφηνε να φανεί η παλιά της ιδιότητα. Ωστόσο, η αγάπη της για τα παιδιά της φαίνεται πως είναι ο μοναδικός λόγος που μπορεί να την κάνει να ξεκλέψει χρόνο από το πιεστικό της πρόγραμμα. Στεκόμενη δίπλα στον Cruz, η Victoria δεν είναι πια απλώς μια πρώην pop star, αλλά μια έμπειρη μέντορας που καθοδηγεί τη νέα γενιά της οικογένειας Beckham.

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Cruz Beckham Victoria Beckham μουσική
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