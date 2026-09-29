«NYXDrop Season 2»: Η ανατροπή στο Bootcamp που άλλαξε τα δεδομένα – Όσα είδαμε στο νέο επεισόδιο

Μία απρόσμενη στιγμή με τα φώτα, 1 τραγούδι στα κυπριακά και μία συγκινητική αποχώρηση ξεχώρισαν στο νέο επεισόδιο του «NYXDrop Season 2»

Με μια ματιά Στο NYXDrop Season 2, οι MONDKID και Giulio προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η Ζωή, παρά την προσπάθειά της, αποχώρησε από το Bootcamp του NYXDrop Season 2.

Ο MONDKID ξεχώρισε με την ερμηνεία του και την αντίδρασή του σε απρόοπτη στιγμή.

Οι κριτές αναγνώρισαν τις φωνητικές δυνατότητες του Giulio, παρά τα λάθη στην ερμηνεία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «ΝYXDrop Season 2» επέστρεψε με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο μουσική, ανατροπές και συγκινήσεις, με το Bootcamp να ανεβάζει τον πήχη για τους διαγωνιζόμενους που ονειρεύονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη μουσική βιομηχανία. Μετά την πρόκριση των Zorz και Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην οκτάδα και την αποχώρηση του GZEUS στο προηγούμενο επεισόδιο, η σκηνή του NYXDrop υποδέχτηκε 3 ακόμη πρόσωπα που ήρθαν αποφασισμένα να διεκδικήσουν τη θέση τους.

Ο Giulio, ο MONDKID και η Ζωή βρέθηκαν μπροστά στους κριτές, τη Lila και τον Stavento, παρουσιάζοντας το δικό τους μουσικό στιλ και αποδεικνύοντας τις δυνατότητές τους. Οι εμφανίσεις τους είχαν διαφορετικό χαρακτήρα, με προσωπικές εξομολογήσεις, άγχος, αυθόρμητες στιγμές και ερμηνείες που έκριναν την εξέλιξή τους στον διαγωνισμό.

Διάβασε επίσης: Το NYXDrop Season 2 έκανε «drop» – Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο

Ποιοι ήταν, όμως, οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση του «NYXDrop Season 2», κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα πιο κοντά στο όνειρό τους; Και ποιος ήταν εκείνος που, παρά την προσπάθεια και την επιθυμία του να συνεχίσει στον διαγωνισμό, αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει το Bootcamp, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή εμπειρία, αλλά και πολλά όνειρα που θέλει ακόμη να κυνηγήσει;

MONDKID: Από τη Χίο στο NYXDrop με στόχο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα

Ο MONDKID, με καταγωγή από τη Χίο, ασχολείται με τη rap μουσική από την ηλικία των 10 ετών, έχοντας ως στόχο να την κάνει επάγγελμά του. Όπως αποκάλυψε, οι συνθήκες της ζωής του δεν ήταν πάντα εύκολες, καθώς χρειάστηκε από πολύ μικρός να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, συνδυάζοντας τη δουλειά και τις οικονομικές υποχρεώσεις του με την αγάπη του για τη μουσική.

Η συμμετοχή του στο NYXDrop αποτελεί για εκείνον μια σημαντική ευκαιρία να διεκδικήσει το όνειρό του και να αποδείξει ότι μπορεί να ξεχωρίσει ως rapper. Στη σκηνή του Bootcamp παρουσίασε ένα τραγούδι με έντονο συναίσθημα, ενώ στη συνέχεια οι κριτές τού έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμαστεί και σε ένα freestyle a cappella.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, υπήρξε μια απρόσμενη στιγμή, όταν τα φώτα έσβησαν, χωρίς αυτό να τον σταματήσει από το να συνεχίσει την ερμηνεία του. Η αντίδρασή του και η επιμονή του κέρδισαν θετικά σχόλια, ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία μοναδική, δηλώνοντας πως θα την επαναλάμβανε ξανά και ξανά.

Giulio: Η μουσική, τα «κυπριακά» και το δικό του «Jalla»

Ο Giulio, με καταγωγή από την Κύπρο και ρίζες από την Ιταλία, ζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Αθήνα, όπου προσπαθεί να κυνηγήσει τα καλλιτεχνικά του όνειρα. Αυτοπροσδιορίζεται ως ηθοποιός, φωτογράφος και τραγουδιστής, ενώ θέλει να συνδυάσει τις διαφορετικές του δημιουργικές πλευρές και να εξελιχθεί μέσα από τη μουσική.

Στο Bootcamp παρουσίασε μια ερμηνεία που είχε ορισμένα λάθη και στιγμές όπου ξέχασε τους στίχους, ωστόσο οι κριτές στάθηκαν στις φωνητικές δυνατότητές του και στην προοπτική που βλέπουν σε εκείνον. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει και το δικό του «Jalla», δίνοντας μια ξεχωριστή γεύση από την προσωπική του μουσική ταυτότητα.

Η εμφάνισή του ολοκληρώθηκε με θετική διάθεση και χειροκροτήματα, ενώ ο Giulio έδειξε πως θέλει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να εξελιχθεί καλλιτεχνικά. Τελικά, η προσπάθειά του απέδωσε καρπούς, καθώς εξασφάλισε μία από τις δύο θέσεις για την επόμενη φάση του NYXDrop.

Ζωή: Από το TikTok στη σκηνή του NYXDrop

Η Ζωή ασχολείται εδώ και χρόνια με το TikTok, ενώ η αγάπη της για το τραγούδι και την υποκριτική την έχει οδηγήσει στο όνειρο να συμμετέχει σε musical. Η ίδια αντιμετώπισε τη συμμετοχή της στο NYXDrop ως μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσει το ταλέντο της και να κάνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θέλει να πετύχει.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, το άγχος επηρέασε την ερμηνεία της, με αποτέλεσμα να δυσκολευτεί να αποδώσει όπως θα ήθελε. Παρά την ενθάρρυνση των κριτών, οι οποίοι προσπάθησαν να την κάνουν να χαλαρώσει και να νιώσει άνετα, η Ζωή δεν κατάφερε να δείξει όλες τις δυνατότητές της. Η Lila σχολίασε πως δεν μπόρεσε να ακούσει πραγματικά τη φωνή της, με τη διαγωνιζόμενη να αποδέχεται την κριτική και να συγκινείται από τη στιγμή.

Ποιος αποχώρησε από το NYXDrop Season 2

Η στιγμή της ανακοίνωσης έφτασε, με τον Giulio και τον MONDKID να είναι οι 2 διαγωνιζόμενοι που εξασφάλισαν τη συνέχεια της πορείας τους στο NYXDrop Season 2. Οι 2 καλλιτέχνες κατάφεραν να κερδίσουν τις πολυπόθητες θέσεις στην επόμενη φάση, ενώ η Ζωή αποχαιρέτησε το Bootcamp, έχοντας, ωστόσο, λάβει θετικά σχόλια για την προσπάθειά της και τις δυνατότητές της. Η ίδια δήλωσε πως θα συνεχίσει την προσπάθειά της, ενώ οι κριτές τής ευχήθηκαν να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια της πορείας της.

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζεται με τη στήριξη της NYX Professional Makeup, του MAD και της Minos EMI, που προσφέρει το μεγάλο έπαθλο, ενώ οι διαγωνιζόμενοι έχουν ακόμη πολλές προκλήσεις μπροστά τους. Το Bootcamp δεν έχει ολοκληρωθεί και οι επόμενες εμφανίσεις αναμένεται να φέρουν νέες μουσικές στιγμές και δυνατές διεκδικήσεις.

Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2;

Το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 έρχεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με το Bootcamp να συνεχίζεται και νέους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση.

16:00 | LIVE στο TikTok του MAD

18:00 | MAD YouTube

20:00 | MAD TV

Κράτα, λοιπόν, την Τρίτη 06/10 στο ημερολόγιό σου και συντονίσου από τις 16:00 για το επόμενο NYXDrop Season 2!

Διάβασε επίσης: