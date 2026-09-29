Μουσικά Νέα 29.09.2026

NYXDrop Season 2: Μάθε τα πάντα για τους 3 νέους παίκτες

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Η μουσική μάχη συνεχίζεται στο Β μέρος του 1ου επεισοδίου του NYXDrop S2 με τους Giulio Filippo D'Errico, Ζωή Νιράκη και MONDKID
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το NYXDrop Season 2 συνεχίζεται με 12 διαγωνιζόμενους που μπήκαν σε bootcamp.
  • Οι κριτές Lila και Stavento, μαζί με την παρουσιάστρια Ilenia Williams, καθοδηγούν τους διαγωνιζόμενους.
  • Στο 1ο επεισόδιο, οι Zorz και Ειρήνη Χρυσοβαλάντου προκρίθηκαν, ενώ τρεις νέοι παίκτες παρουσιάζονται.
  • Γνωρίστε τους Giulio Filippo D'Errico (pop/έντεχνο), Ζωή Νιράκη (pop/λαϊκό) και MONDKID (hip-hop).
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στο 1ο επεισόδιο γνωρίσαμε τους 12 συνολικά διαγωνιζόμενους που κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στις εκατοντάδες συμμετοχές του call for entries: τον Λεωνίδα, τον Zorz, την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, τον GZEUS, τον Giulio, τον MONDKID, τη Ζωή, την Eva Som, τη Kristiana, τον Salvatore, τον Jongo και τη Victoria. Όλοι τους μπήκαν στο bootcamp με στόχο να αποδείξουν ότι έχουν αυτό που χρειάζεται για να κάνουν το δικό τους drop στη σκηνή, γνωρίζοντας τον χώρο, το glam room, το lounge area, το fashion spot και το challenge room.

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Στο πλευρό τους βρίσκονται σταθερά οι άνθρωποι που καθοδηγούν κάθε τους βήμα. Οι Lila και Stavento επέστρεψαν δυναμικά στις θέσεις των judges στο Challenge Room, έτοιμοι να κρίνουν και να καθοδηγήσουν τα ταλέντα, ενώ η Ilenia Williams κρατάει το τιμόνι της παρουσίασης. Την ομάδα συμπληρώνουν η Mary Sunshine που φροντίζει για το boost ομορφιάς στο glam room, ο music director -και coach των παικτών- Βασίλης Κουμεντάκος που αναλαμβάνει τη μουσική τους εξέλιξη, και η Αναστασία Παυλίδου που μοιράζεται πολύτιμα fashion tips στη fashion area.

Διάβασε επίσης: Η Lila στο Mad.gr: «Δεν θα μπορούσα να κάνω το NYXDrop με κάποιον άλλον πέρα από τον STAVENTO»

Οι 12 παίκτες χωρίστηκαν σε 3άδες, γνωρίζοντας πως κάθε αναμέτρηση κρίνει ποιοι παίκτες θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο και ποιος θα αποχωρήσει. Μετά τις πρώτες εμφανίσεις του Α’ Μέρους, όπου ο Zorz και η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου εξασφάλισαν την πρόκριση εντυπωσιάζοντας με τα κομμάτια τους, το Β’ Μέρος του 1ου επεισοδίου παίρνει τη σκυτάλη. Στη σκηνή ανεβαίνουν τρεις εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες: ο Giulio Filippo D’Errico, η Ζωή Νιράκη και ο MONDKID.

Πριν φτάσουν στη σκηνή του NYXDrop Season 2 και βρεθούν αντιμέτωποι με τους κριτές, γνώρισε τα πάντα για τους 3 νέους διαγωνιζόμενους.

Giulio Filippo D’Errico

Giulio

Με κυπριακές και ιταλικές ρίζες και βάση την Αθήνα, κουβαλά θεατρική παιδεία από τις σπουδές του στην υποκριτική. Μετά το πέρασμά του από τη μουσική σκηνή της Λευκωσίας και τη συμμετοχή του στο X-Factor το 2022, έκανε το δικό του δισκογραφικό βήμα το 2024 στο Spotify με τα τραγούδια «Πράσινα μάτια» και «Εκείνα τα θέλω». Στο NYXDrop Season 2 φέρνει την πολυσυλλεκτική pop, έντεχνη και ποπ-ροκ αισθητική του, έχοντας ως πρότυπα την Άννα Βίσση και τη Miley Cyrus.

Ζωή Νιράκη

Zoi

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Ίασμος με δυναμική παρουσία στο TikTok (59.000 followers), η νεαρή ερμηνεύτρια μένει στην Αθήνα και μετρά μια δεκαετία στη μουσική. Έχοντας αφήσει το στίγμα της στα Battles του «The Voice» (στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου) το 2024 και έχοντας συνεργαστεί με τη Ελένη Φιλίνη σε νυχτερινό κέντρο, συνδυάζει την ποπ με την έντεχνη ελαφρολαϊκή παράδοση, εμπνεόμενη από τη Whitney Houston και την Έλενα Παπαρίζου.

MONDKID

Mondkid

Με καταγωγή και μόνιμη κατοικία στη Χίο, ο ράπερ και απόφοιτος ηχοληψίας γράφει στίχους από το 2006. Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή ως opening act με ονόματα όπως ο ΛΕΞ, ο Μικρός Κλέφτης, ο Toquel και ο Ivan Greko, ο ίδιος επέλεξε στο παρελθόν να αποσύρει παλιότερες δουλειές του για να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του. Με τεράστια αφοσίωση, επενδύοντας τα πάντα στη μουσική του και έχοντας στήριγμα τους γονείς του, φέρνει στο show την αυθεντική hip-hop ενέργεια της επαρχίας.

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NyxDrop NYXDrop 2
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