Fashion 29.09.2026

Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε στο Le Défilé της L’Oréal Paris υπό το φως του Πύργου του Άιφελ

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Η Ελληνίδα ambassador περπάτησε στο Le Défilé της L’Oréal Paris κάτω από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, δίπλα σε παγκόσμια αστέρια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δούκισσα Νομικού εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Le Défilé της L’Oréal Paris στο Παρίσι.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κάτω από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ κατά την Εβδομάδα Μόδας.
  • Στο Le Défilé συμμετείχαν διεθνείς προσωπικότητες από μόδα, κινηματογράφο και αθλητισμό.
  • Η εκδήλωση προωθεί μηνύματα γυναικείας αυτοπεποίθησης και χειραφέτησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γαλλική πρωτεύουσα φόρεσε τα γιορτινά της για την Εβδομάδα Μόδας, με τη Δούκισσα Νομικού να δίνει δυναμικό «παρών» στο iconic Le Défilé της L’Oréal Paris. Ως η επίσημη ambassador του brand στην Ελλάδα, η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ταξίδεψε στο Παρίσι για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια γιορτή ομορφιάς και γυναικείας ενδυνάμωσης, περπατώντας σε μια παγκόσμια σκηνή υψηλών προδιαγραφών.

https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας εικόνες υψηλής αισθητικής με την εντυπωσιακή πασαρέλα να στήνεται κάτω από τον μαγευτικό, φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Το Le Défilé έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα highlights της Paris Fashion Week, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου και του αθλητισμού, όπως οι Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Simone Ashley και Philippine Leroy-Beaulieu, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με μια άκρως συγκινητική και δυναμική εμφάνιση της Celine Dion στο φινάλε του show.

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Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media στιγμιότυπα από τα παρασκήνια. Δίνοντας έμφαση στη φυσική φρεσκάδα και την υγεία της επιδερμίδας της, ακολούθησε μια προσεγμένη skincare ρουτίνα προετοιμασίας, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο «glow» που απαιτεί μια τόσο λαπερή εμφάνιση κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Πέρα από τα φαντασμαγορικά ρούχα και τα εντυπωσιακά trends, το Le Défilé συνεχίζει να στέλνει κάθε χρόνο ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα εστιάζοντας στη γυναικεία αυτοπεποίθηση, την αξία και τη χειραφέτηση. Με αυτή την εμφάνιση, η Δούκισσα Νομικού προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή της πορεία, αποδεικνύοντας πως η ελληνική ομορφιά και κομψότητα έχουν σταθερή και δυναμική θέση στα μεγαλύτερα events του κόσμου.

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Le Défilé L’Oréal Paris Δούκισσα Νομικού
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