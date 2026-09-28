Giorgio Armani SS27: Όταν οι βάτες επιστρέφουν για να ορίσουν τη νέα γυναικεία σιλουέτα

Με μια ματιά Η Silvana Armani παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη 2027, εστιάζοντας σε ρευστές γραμμές και βραδινά σύνολα.

Επανέφερε επιλεκτικά τη δομή στα σακάκια, τονίζοντας τους ώμους, σε αντίθεση με τον θείο της.

Οι βερμούδες αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστικό ρούχο, συνδυαζόμενες με διάφορα κομμάτια.

Η συλλογή χαρακτηρίστηκε από φλατ παπούτσια και μινιμαλιστικά αξεσουάρ, με μοτίβα πεταλούδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι άνεμοι της αλλαγής πνέουν στον ιστορικό οίκο Giorgio Armani. Έναν χρόνο μετά την απώλεια του ιδρυτή, ο Dario Vitale ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της Emporio Armani, ενώ οι διεργασίες για την πώληση του ποσοστού που προβλέπεται στη διαθήκη του σχεδιαστή, με κολοσσούς όπως η LVMH και η L’Oréal να βρίσκονται ανάμεσα στους βασικούς ενδιαφερόμενους, ξεκινούν σύντομα. Ωστόσο, στη δεύτερη προσωπική ready-to-wear επίδειξη της Silvana Armani για την κύρια σειρά, με τίτλο «Evolution», το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η απόλυτη συνέχεια.

Μετά την περσινή παρουσίαση στην ιδιωτική κατοικία της οδού Via Borgonuovo, η συλλογή Άνοιξη 2027 επέστρεψε στο Armani/Teatro, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Tadao Ando και μεταμορφώθηκε σε μια κομψή disco, με πολυτελείς δερμάτινους καναπέδες γύρω από μια φωτιζόμενη πίστα-pasaρέλα. Κάτω από μια τεράστια ντισκομπάλα, η σχεδιασίδα παρουσίασε μια απόσταξη των βασικών κωδίκων του brand, εστιάζοντας σε ρευστές γραμμές και λαμπερά βραδινά σύνολα μέσα από μια αυστηρή, γραφική παλέτα σε ιβουάρ, μαύρο και χρυσό.

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Τα σακάκια με τις ανδρόγυνες επιρροές αποτέλεσαν για άλλη μια φορά τη ραχοκοκαλιά της συλλογής. Ήδη από την πρώτη εμφάνιση, ένα μαύρο και ιβουάρ σταυρωτό σακάκι με μικρό πουά και ελαφρώς τονισμένους ώμους, συνδυασμένο με φαρδιά ιβουάρ παντελόνια, έγινε φανερό ότι η Armani εισάγει μια πιο δομημένη προσέγγιση στη διάσημη, χαλαρή ραπτική του οίκου. Ενώ ο θείος της έγινε παγκοσμίως γνωστός αφαιρώντας τις βάτες και τις εσωτερικές ενισχύσεις από τα παραδοσιακά ανδρικά κοστούμια, η ανιψιά του επιλέγει να επαναφέρει επιλεκτικά μέρος αυτής της δομής. «Το στιλ είναι ένας τρόπος ύπαρξης και όχι ένας αμετάβλητος κώδικας: είναι η ικανότητα να αλλάζεις παραμένοντας πιστός στον εαυτό σου», σημείωσε χαρακτηριστικά η σχεδιάστρια στο σημείωμα του σόου, προσθέτοντας ότι η ταυτότητα μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ουσία της.

Η συλλογή αποδέσμευσε επίσης το κλασικό κοστούμι από τους αυστηρούς κανόνες του, σπάζοντας τα σύνολα σε ξεχωριστά κομμάτια: ένα μαύρο σακάκι με χρυσές ρίγες συνδυάστηκε με μονόχρωμο παντελόνι, ενώ σακάκια με χρυσές λεπτομέρειες φορέθηκαν πάνω από λαμπερά τοπ ή μπήκαν μέσα σε πιέτες από βερμούδες φτιαγμένες από πολυτελή βραδινά υφάσματα. Οι βερμούδες αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστικό ρούχο της σεζόν, συνοδεύοντας τα πάντα, από quarter-zip φούτερ μέχρι περίτεχνα bustier.

Η ατμόσφαιρα του πρωινού πάρτι και της ντίσκο ταίριαξε απόλυτα με τον τρόπο που ντύνονται οι νέες γυναίκες σήμερα, συνδυάζοντας διαφορετικές εποχές και φορέματα με παγιέτες ακόμα και πριν από τις απογευματινές ώρες. Σχεδόν κάθε look βασίστηκε σε φλατ παπούτσια, όπως λεπτά loafers, neoprene μπότες μέχρι το γόνατο και peep-toe γόβες, τα οποία φορέθηκαν εξίσου φυσικά με βερμούδες και βραδινές τουαλέτες, ενώ τα ελάχιστα τακούνια που εμφανίστηκαν περιορίστηκαν σε άνετα kitten heels και πλατφόρμες. Εντυπωσιακές καρφίτσες, μενταγιόν και chokers με μοτίβα πεταλούδας λειτούργησαν ως συμβολικές αναφορές στη μεταμόρφωση, ενώ οι μινιμαλιστικές τσάντες τωρα κράτησαν το styling αβίαστο και καθαρό. Στο φινάλε, υπό τους ήχους του «Enjoy the Silence» των Depeche Mode, η Silvana Armani υποκλίθηκε κάτω από τη ντισκομπάλα, αποδεικνύοντας ότι τα ρούχα της είχαν ήδη μιλήσει από μόνα τους.

Κεντρική Εικόνα: @giorgioarmani

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