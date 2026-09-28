Bottega Veneta SS27: Η κίνηση ως απόλυτη πρωταγωνίστρια στη νέα συλλογή του οίκου

Με μια ματιά Η κίνηση είναι το κεντρικό στοιχείο της νέας συλλογής Bottega Veneta SS27.

Η Louise Trotter εστιάζει σε κρόσσια, κοψίματα και ντραπέ για να δημιουργήσει δυναμικές σιλουέτες.

Η συλλογή συνδυάζει πολυτέλεια και πρακτικότητα με μια αίσθηση ατημέλητης κομψότητας.

Τα αξεσουάρ, όπως τα καπέλα και οι τσάντες, συμπληρώνουν τον παιχνιδιάρικο και ρεαλιστικό χαρακτήρα της συλλογής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όπως συμβαίνει με πολλούς σύγχρονους οίκους πολυτελείας, η Bottega Veneta έχει περάσει από σημαντικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία, έχοντας αλλάξει 4 διαφορετικούς καλλιτεχνικούς διευθυντές. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περίεργους δρόμους, ο ιταλικός οίκος που ανήκει στον όμιλο Kering παρέμεινε προσηλωμένος στις ρίζες της δεξιοτεχνίας του, δίνοντας σε κάθε σχεδιαστή μια κοινή γλώσσα και αφετηρία. Παρά την προσωπική ερμηνεία των κωδίκων του brand, κάθε εκδοχή του βρίσκεται σε έναν συνεχή διάλογο με τις προηγούμενες.

Το κύριο χαρακτηριστικό της Louise Trotter υπήρξε διαχρονικά η δημιουργία κίνησης μέσα από τα ρούχα. Τα κομμάτια-σταθμοί της πρώτης της συλλογής την περασμένη άνοιξη ήταν καλυμμένα με πλούσια, χρωματιστή κρόσσια από ανακυκλωμένο υαλονήματα, τα οποία λικνίζονταν καθώς τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα. Η φθινοπωρινή συλλογή του 2026 διεύρυνε αυτήν την ιδέα με νέα υλικά που μιμούνται την όψη της γούνας, προσδίδοντας μια δυναμική στη σιλουέτα που καθιερώνει η Trotter στον οίκο, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο μήκος, περισσότερη κάλυψη και μια διαφορετική αίσθηση επιθυμίας.

Διάβασε επίσης: Max Mara SS27: Το ταξίδι στη δεκαετία του ’30 και η νέα γκαρνταρόμπα της σύγχρονης εξερευνήτριας

Αυτή τη σεζόν, η κίνηση εκφράστηκε μέσα από πολλαπλές μορφές κροσσιών που κατέβαιναν καταρράκτη από τους ώμους των μπουσών, κρέμονταν από τσάντες ώμου και διακοσμούσαν μια καμπαρντίνα με χιαστί δέσιμο από τον γιακά μέχρι το στρίφωμα. Παράλληλα, τα κρόσσια αναδύθηκαν μέσα από έξυπνα κοψίματα και ντραπέ, όπως το ψηλό σκίσιμο στο πλάι μιας φούστας που επέτρεπε στο ρούχο να φουσκώνει με κάθε βήμα, ή τα χαλαρά, μεταξωτά παντελόνια που ισορροπούσαν τη δομή ενός μακρύ σακακιού στο επάνω μέρος.

Η σχεδιάστρια έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στα καπέλα, τα οποία θύμιζαν χάρτινα καπέλα αλλά ήταν κατασκευασμένα από εκλεκτό κροσέ. Τα αξεσουάρ αυτά τόνισαν τον παιχνιδιάρικο πραγματισμό που διατρέχει τη συλλογή, όπου τα μεμονωμένα κομμάτια είναι πολυτελή και πρακτικά, αλλά ο τρόπος συνδυασμού και παρουσίασής τους τα χαλαρώνει, όπως ένα πουκάμισο που αφήνεται μερικώς ανοιχτό για να αποκαλύψει ένα σουτιέν ή ένα crop top από μέσα, συνδυασμένο με μια στενή φούστα ή ένα ψηλόμεσο παντελόνι. Ο συνδυασμός αυτός αποπνέει μια αίσθηση ατημέλητης κομψότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στην πολυτέλεια και την οργανική απλότητα.

Η ίδια φιλοσοφία επεκτάθηκε και στα αξεσουάρ, με τα περισσότερα παπούτσια να παραμένουν χαμηλά στο έδαφος σε μορφή δερμάτινων slip-on και σανδαλιών με κορδόνια και κρόσσια. Οι τσάντες, ως επί το πλείστον, διατηρήθηκαν μεγάλες αλλά επίπεδες και στενές, σχεδιασμένες αποκλειστικά για τα απολύτως απαραίτητα. Στο front row έδωσαν το «παρών» σταθεροί φίλοι του οίκου, όπως η Julianne Moore, ο Tyler the Creator και ο Jacob Elordi, ο οποίος παρακολούθησε από προνομιακή θέση την Kendall Jenner να κλείνει το σόου.

Διάβασε επίσης: