Ο Demna επανασχεδιάζει το DNA του οίκου Gucci για τη συλλογή SS 27

Ο Demna παρουσίασε την πρώτη του προσωπική συλλογή Άνοιξη 2027 για τον οίκο Gucci, συνδυάζοντας την αριστοκρατία, την pop κουλτούρα

Με μια ματιά Ο Demna παρουσίασε την πρώτη του πλήρη συλλογή για τον οίκο Gucci SS 27, συνδυάζοντας αριστοκρατία, ποπ κουλτούρα και εκκεντρικότητα.

Η συλλογή ισορροπεί την κλασική ευπρέπεια με τον κίνδυνο και το sex appeal, αντικατοπτρίζοντας την επιθυμία ένταξης και επαναπροσδιορισμού.

Παρουσιάστηκαν κομψά, sexy κοστούμια, υπερμεγέθη παλτό και ριζοσπαστική ραπτική, με αναφορές σε Miami Vice και Tom Ford.

Τα γυναικεία σύνολα περιλάμβαναν ιππικά ενδύματα, αυστηρά φορέματα και τολμηρές βραδινές εμφανίσεις, ενώ συμμετείχαν και μεγαλύτερα σε ηλικία μοντέλα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Demna συμπληρώνει επίσημα 1 χρόνο στο τιμόνι του οίκου Gucci και η επίδειξή του στο Μιλάνο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που παρουσιάζει την πλήρη προσωπική του οραματική ταυτότητα για το διάσημο brand. Στη νέα του εκδοχή, ο Gucci ισορροπεί ανάμεσα στην αριστοκρατία, την ποπ κουλτούρα και το καλό ή κακό γούστο σε ίσες αναλογίες, συνδυάζοντας την κλασική ευπρέπεια με την εκκεντρικότητα, τον κίνδυνο και το sex appeal. Στο πλαίσιο της κορυφαίας αυτής επίδειξης για τη σεζόν Άνοιξη 2027, το σκηνικό στήθηκε μέσα σε ένα τεράστιο αντίγραφο ναυαρχίδας του οίκου, φιλοξενώντας στις πρώτες σειρές διασημότητες όπως η Donatella Versace, ο Edward Norton και η Cardi B.

Όπως εξήγησε ο ίδιος ο σχεδιαστής στα σημειώματα της επίδειξης, ο πρώτος του χρόνος αφιερώθηκε στην κατανόηση της ταυτότητας του οίκου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο οίκος αντιπροσωπεύει την επιθυμία ένταξης σε έναν πιο λαμπερό κόσμο και την τόλμη επαναπροσδιορισμού του. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα πρώτα 40 ανδρικά σύνολα, τα οποία άνοιξαν την παρτίδα της επίδειξης.

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Κομψά, sexy κοστούμια συνδύασαν αισθητική Miami Vice και την εποχή του Tom Ford στον Gucci, διατηρώντας παράλληλα την χαρακτηριστική ειρωνεία που ακολουθεί τον Demna από τα πρώτα του βήματα με το brand Vetements. Στενές γραμμές, κοντά παντελόνια και ανοιχτά πουκάμισα σε στιλ της δεκαετίας του εβδομήντα έδωσαν τη θέση τους σε προ-σχεδιασμένα κομμάτια, όπως ένα κομψό παλτό, μια καμπαρντίνα με μινιατούρες πετάλων σε κάθε γιακά και ένα εξαιρετικά υπερμεγέθες μαύρο παλτό.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής στράφηκε στα κλασικά αρχέτυπα μόδας, παρουσιάζοντας μοντέλα με υπερμεγέθη κοστούμια που θύμιζαν την ριζοσπαστική ραπτική την οποία εισήγαγε το 2014 με τα Vetements και το 2016 όταν ανέλαβε τα ηνία του οίκου Balenciaga. Τα γαλάζια πουκάμισα σε XL γραμμή με τις oversized βάτες έδειξαν ανανεωμένα και φρέσκα, αποδεικνύοντας ότι ο δημιουργός αισθάνεται πλέον απόλυτα οικείος στον ρόλο του, προσφέροντας ρούχα που αγγίζουν την ειρωνεία χωρίς να υποτιμούν τον πελάτη.

Τα γυναικεία σύνολα ξεκίνησαν με αναφορές στους στάβλους και ιππικά ενδύματα που μιμούνταν τα sexy ανδρικά κοστούμια κλειστών κλαμπ. Ένα μαύρο φόρεμα σμόκιν με αιχμηρές, υπερβολικές βάτες συνδύασε την αυστηρότητα με το vamp στοιχείο, ενώ μια σειρά από κιλτ με τεράστιες ζώνες με πέταλα αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία σημεία της βραδιάς. Οι τελικές βραδινές εμφανίσεις πίεσαν τον αισθησιασμό στα άκρα, με κορυφαίο παράδειγμα την εμφάνιση της Alex Consani σε μια στενή μαύρη δημιουργία με σκίσιμο σχεδόν μέχρι το γοφό και τολμηρό άνοιγμα από το στήθος μέχρι τη μέση στο πλάι.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η συμμετοχή αρκετών μεγαλύτερων σε ηλικία μοντέλων στην παρτίδα, μια κίνηση που αγκαλιάζει ουσιαστικά το δημογραφικό κοινό που πραγματοποιεί τις πραγματικές αγορές. Όταν ο Demna εμφανίστηκε στο τέλος για να υποκλιθεί, άφησε να του ξεφεύγει ένα συστατικό, ντροπαλό χαμόγελο, απόλυτα δικαιολογημένο για την επιτυχία της βραδιάς.

Κεντρική Εικόνα: @gucci

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