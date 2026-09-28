MTV VMAs 202: Όλες οι εντυπωσιακές haute couture εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Haute couture δημιουργίες, τολμηρές στιλιστικές επιλογές και οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί των φετινών MTV Video Music Awards

Με μια ματιά Το κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2026 χαρακτηρίζεται από ελευθερία και ανατροπές, με τη μόδα να αποτελεί μέρος του σόου.

Η 43η απονομή στο Λος Άντζελες συγκέντρωσε μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής με τολμηρές στιλιστικές επιλογές.

Η Madonna επέστρεψε μετά από 23 χρόνια και ηγείται των υποψηφιοτήτων με 13 βραβεία.

Καλλιτέχνες όπως Taylor Swift, Lisa, Charli XCX, Tyla και Raye εντυπωσίασαν με haute couture δημιουργίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2026 διαθέτει μια μοναδική παράδοση ελευθερίας και ανατροπών, μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα άλλων διοργανώσεων. Από το ιστορικό φόρεμα από ωμό κρέας της Lady Gaga μέχρι το εμβληματικό ροζ καπέλο της Pamela Anderson, ο θεσμός έχει αποδείξει πως η μόδα αποτελεί κομμάτι του απόλυτου σόου. Η 43η απονομή στο Peacock Theater του Λος Άντζελες συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, προσφέροντας στιγμές υψηλής αισθητικής και τολμηρών στιλιστικών επιλογών.

Η βραδιά σηματοδότησε την επιστροφή της Madonna στη σκηνή των VMAs μετά από 23 χρόνια, ενώ η ίδια ηγείται των υποψηφιοτήτων με 13 συνολικά nods. Με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg και μοναδικά αφιερώματα, όπως αυτό στον αείμνηστο George Michael από τους Raye, Sombr και Teddy Swims, η προσοχή στράφηκε φυσικά και στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των καλλιτεχνών.

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Taylor Swift

Εμφανίστηκε με δημιουργία Tamara Ralph.

Lisa

Επέλεξε σύνολο Daniil Antsiferov στο κόκκινο χαλί.

Charli xcx

Εντυπωσίασε με δημιουργία Dsquared2.

Troye Sivan

Περπάτησε στο χαλί με κοστούμι Erdem.

Tyla

Επέλεξε τολμηρό σύνολο Mowalola.

Sombr

Φόρεσε δημιουργία EDL.

PinkPantheress

Επέλεξε δημιουργία Nina Ricci.

Teyana Taylor

Φόρεσε εντυπωσιακό φόρεμα Zuhair Murad.

Raye

Μαγνητίζει τα βλέμματα με δημιουργία Georges Hobeika.

Paris Hilton

Εντυπωσίασε με λαμπερή δημιουργία The Blonds.

Sienna Spiro

Φόρεσε haute couture Valentino συνοδευόμενη από Chopard jewelry.

Normani

Επέλεξε avant-garde δημιουργία Robert Wun.

Bebe Rexha

Έδωσε το λαμπερό της «παρών» στη βραδιά.

Adam Lambert

Εντυπωσίασε με κλασικό και ροκ ύφος.

Κεντρική Εικόνα: @mtv

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