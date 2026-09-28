Fashion 28.09.2026

MTV VMAs 202: Όλες οι εντυπωσιακές haute couture εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

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Haute couture δημιουργίες, τολμηρές στιλιστικές επιλογές και οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί των φετινών MTV Video Music Awards
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2026 χαρακτηρίζεται από ελευθερία και ανατροπές, με τη μόδα να αποτελεί μέρος του σόου.
  • Η 43η απονομή στο Λος Άντζελες συγκέντρωσε μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής με τολμηρές στιλιστικές επιλογές.
  • Η Madonna επέστρεψε μετά από 23 χρόνια και ηγείται των υποψηφιοτήτων με 13 βραβεία.
  • Καλλιτέχνες όπως Taylor Swift, Lisa, Charli XCX, Tyla και Raye εντυπωσίασαν με haute couture δημιουργίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2026 διαθέτει μια μοναδική παράδοση ελευθερίας και ανατροπών, μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα άλλων διοργανώσεων. Από το ιστορικό φόρεμα από ωμό κρέας της Lady Gaga μέχρι το εμβληματικό ροζ καπέλο της Pamela Anderson, ο θεσμός έχει αποδείξει πως η μόδα αποτελεί κομμάτι του απόλυτου σόου. Η 43η απονομή στο Peacock Theater του Λος Άντζελες συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, προσφέροντας στιγμές υψηλής αισθητικής και τολμηρών στιλιστικών επιλογών.

lisa_mtv_2026
http://instagram.com/mtv

Η βραδιά σηματοδότησε την επιστροφή της Madonna στη σκηνή των VMAs μετά από 23 χρόνια, ενώ η ίδια ηγείται των υποψηφιοτήτων με 13 συνολικά nods. Με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg και μοναδικά αφιερώματα, όπως αυτό στον αείμνηστο George Michael από τους Raye, Sombr και Teddy Swims, η προσοχή στράφηκε φυσικά και στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των καλλιτεχνών.

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Taylor Swift

Εμφανίστηκε με δημιουργία Tamara Ralph.

taylor_swift_mtv_vma
http://instagram.com/mtv

Lisa

Επέλεξε σύνολο Daniil Antsiferov στο κόκκινο χαλί.

lisa_mtv_vma_26
http://instagram.com/mtv

Charli xcx

Εντυπωσίασε με δημιουργία Dsquared2.

charli_xcx_kokkino_xali_mtv_2026
http://instagram.com/mtv

Troye Sivan

Περπάτησε στο χαλί με κοστούμι Erdem.

troy_silvan_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

Tyla

Επέλεξε τολμηρό σύνολο Mowalola.

tyla_mtv_vma_26
http://instagram.com/mtv

Sombr

Φόρεσε δημιουργία EDL.

sombr_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

PinkPantheress

Επέλεξε δημιουργία Nina Ricci.

pink_pantress_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

Teyana Taylor

Φόρεσε εντυπωσιακό φόρεμα Zuhair Murad.

teyanna_taylor_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

Raye

Μαγνητίζει τα βλέμματα με δημιουργία Georges Hobeika.

 

Paris Hilton

Εντυπωσίασε με λαμπερή δημιουργία The Blonds.

paris_hilton_mtv_vma_2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Sienna Spiro

Φόρεσε haute couture Valentino συνοδευόμενη από Chopard jewelry.

sienna_spiro_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

Normani

Επέλεξε avant-garde δημιουργία Robert Wun.

normani_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

Bebe Rexha

Έδωσε το λαμπερό της «παρών» στη βραδιά.

Adam Lambert

Εντυπωσίασε με κλασικό και ροκ ύφος.

adam_lambert_mtv_vma_2026
http://instagram.com/mtv

Κεντρική Εικόνα: @mtv

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Fashion MTV Video Music Awards 2026 κόκκινο χαλί
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