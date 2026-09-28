MTV VMAs 202: Όλες οι εντυπωσιακές haute couture εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Με μια ματιά
- Το κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2026 χαρακτηρίζεται από ελευθερία και ανατροπές, με τη μόδα να αποτελεί μέρος του σόου.
- Η 43η απονομή στο Λος Άντζελες συγκέντρωσε μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής με τολμηρές στιλιστικές επιλογές.
- Η Madonna επέστρεψε μετά από 23 χρόνια και ηγείται των υποψηφιοτήτων με 13 βραβεία.
- Καλλιτέχνες όπως Taylor Swift, Lisa, Charli XCX, Tyla και Raye εντυπωσίασαν με haute couture δημιουργίες.
Το κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2026 διαθέτει μια μοναδική παράδοση ελευθερίας και ανατροπών, μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα άλλων διοργανώσεων. Από το ιστορικό φόρεμα από ωμό κρέας της Lady Gaga μέχρι το εμβληματικό ροζ καπέλο της Pamela Anderson, ο θεσμός έχει αποδείξει πως η μόδα αποτελεί κομμάτι του απόλυτου σόου. Η 43η απονομή στο Peacock Theater του Λος Άντζελες συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, προσφέροντας στιγμές υψηλής αισθητικής και τολμηρών στιλιστικών επιλογών.
Η βραδιά σηματοδότησε την επιστροφή της Madonna στη σκηνή των VMAs μετά από 23 χρόνια, ενώ η ίδια ηγείται των υποψηφιοτήτων με 13 συνολικά nods. Με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg και μοναδικά αφιερώματα, όπως αυτό στον αείμνηστο George Michael από τους Raye, Sombr και Teddy Swims, η προσοχή στράφηκε φυσικά και στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των καλλιτεχνών.
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Taylor Swift
Εμφανίστηκε με δημιουργία Tamara Ralph.
Lisa
Επέλεξε σύνολο Daniil Antsiferov στο κόκκινο χαλί.
Charli xcx
Εντυπωσίασε με δημιουργία Dsquared2.
Troye Sivan
Περπάτησε στο χαλί με κοστούμι Erdem.
Tyla
Επέλεξε τολμηρό σύνολο Mowalola.
Sombr
Φόρεσε δημιουργία EDL.
PinkPantheress
Επέλεξε δημιουργία Nina Ricci.
Teyana Taylor
Φόρεσε εντυπωσιακό φόρεμα Zuhair Murad.
Raye
Μαγνητίζει τα βλέμματα με δημιουργία Georges Hobeika.
Paris Hilton
Εντυπωσίασε με λαμπερή δημιουργία The Blonds.
Sienna Spiro
Φόρεσε haute couture Valentino συνοδευόμενη από Chopard jewelry.
Normani
Επέλεξε avant-garde δημιουργία Robert Wun.
Bebe Rexha
Έδωσε το λαμπερό της «παρών» στη βραδιά.
Adam Lambert
Εντυπωσίασε με κλασικό και ροκ ύφος.
Κεντρική Εικόνα: @mtv
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