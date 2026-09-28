«Απόλυτη showgirl»: Η συγκινητική αναφορά της Taylor Swift στην Dolly Parton στα MTV VMAs 2026

Με μια ματιά Η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο "Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς" στα MTV VMAs 2026.

Η Swift αφιέρωσε το βραβείο στην Dolly Parton, χαρακτηρίζοντάς την "απόλυτη showgirl".

Η Swift ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, ιδιαίτερα τον κινηματογραφιστή Rodrigo Prieto.

Η Dolly Parton, που απεβίωσε πρόσφατα, τιμήθηκε για τη συμβολή της στην αφήγηση και τη μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift έφυγε θριαμβεύτρια από τα MTV Video Music Awards 2026, αποσπώντας το πολυπόθητο βραβείο για το «Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς» για το τραγούδι της «The Fate of Ophelia». Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και να τιμήσει με συγκίνηση την αείμνηστη Dolly Parton, χαρακτηρίζοντάς την «την απόλυτη showgirl».

Η Swift, η οποία είχε ήδη κερδίσει το πρώτο βραβείο για Καλύτερο Σκηνοθέτη Καλλιτέχνη, καθώς και την πρεμιέρα του νέου της βίντεο κλιπ για το «Patient Zero», κατάφερε να επικρατήσει έναντι ισχυρών αντιπάλων όπως η Ariana Grande, η Madonna, ο Bruno Mars, οι GENER8ION και η Sabrina Carpenter.

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Στην ομιλία της, η Taylor Swift ευχαρίστησε αρχικά τους θαυμαστές της για την ψήφο τους, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για το οπτικοακουστικό έργο. «Ήθελα να μοιάζει σαν ένα συνεχές πλάνο, οπότε έμαθα πολλά για το πώς να κρύβω τις κοπές σε διάφορα σημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα ευχαρίστησε τους συνεργάτες της στην παραγωγή, ιδιαίτερα τον κινηματογραφιστή Rodrigo Prieto, ο οποίος, όπως δήλωσε, «της έδωσε την αυτοπεποίθηση» να σκηνοθετήσει η ίδια τα μουσικά της βίντεο.

Ωστόσο, η κορυφαία στιγμή της ομιλίας της ήταν αφιερωμένη στην Dolly Parton. «Τέλος και το σημαντικότερο, θέλω να ευχαριστήσω και να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε ένα άτομο, χωρίς το οποίο δεν θα συνέβαινε τίποτα από αυτά», είπε η Swift. «Αυτό το άτομο είναι η απόλυτη showgirl, Dolly Parton. Κάθε τραγούδι που έγραφε… η αφήγησή της ήταν τόσο ζωντανή και πλούσια. Ακούγοντας τα τραγούδια της, ήταν σαν να βλέπεις το καλύτερο μουσικό βίντεο που είχες δει ποτέ στη ζωή σου, κάθε φορά».

Η Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια στα τέλη Αυγούστου μετά από μάχη με τον καρκίνο, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον πολιτισμό. Η Swift, η οποία είχε ήδη εκφράσει την εκτίμησή της για τις «μελωδίες και τους στίχους που έλιωναν ακόμη και τις πιο ψυχρές καρδιές», επανέλαβε την αφοσίωσή της στην «Queen of Country», τονίζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που η Parton έδειχνε στους θαυμαστές της. «Είμαι τυχερή που ήμουν μία από αυτούς, και θα είμαι πάντα μία από αυτούς», συμπλήρωσε η Swift. «Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, και νομίζω ότι όλοι ήμασταν πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Dolly Parton για ένα διάστημα. Σας ευχαριστώ για αυτήν την υπέροχη στιγμή. Σας αγαπώ όλους».

Η πορεία της Taylor Swift στα VMAs

Η νίκη της Swift στα VMAs 2026 έρχεται ως επιστέγασμα μιας ήδη επιτυχημένης βραδιάς. Η τραγουδίστρια πήγε στη διοργάνωση ως η δεύτερη καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας 11, πίσω μόνο από τη Madonna που είχε 13.

Η νίκη της για το «The Fate of Ophelia» διεύρυνε το ρεκόρ της Swift για τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς στην ιστορία των VMAs. Προηγουμένως, είχε κερδίσει το βραβείο για τα «Bad Blood» (2015), «You Need to Calm Down» (2019), «All Too Well: The Short Film» (2022), «Anti-Hero» (2023) και «Fortnight» (2024). Το βίντεο του «The Fate of Ophelia», το οποίο παρέμεινε για 10 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100, σηματοδοτεί το έκτο της βραβείο σε αυτήν την κορυφαία κατηγορία.

Η βραδιά των VMAs 2026 περιλάμβανε επίσης μια συγκινητική αφιέρωση στην Dolly Parton από την Kacey Musgraves, η οποία ερμήνευσε ένα απόσπασμα από το «I Will Always Love You» μαζί με ένα παλιό βίντεο της αείμνηστης τραγουδίστριας. Η Madonna άνοιξε την τελετή με ένα medley από τραγούδια του «Confessions II», ενώ συμμετείχαν και άλλες διασημότητες.

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