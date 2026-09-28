MTV VMAs 2026: Σάρωσαν Madonna και Taylor Swift – Αναλυτικά όλοι οι νικητές της βραδιάς

Η πλήρης λίστα με όλους τους νικητές των MTV Video Music Awards 2026, οι σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν

Με μια ματιά Η Madonna κέρδισε επτά βραβεία στα MTV VMAs 2026, συμπεριλαμβανομένων Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Η Taylor Swift απέσπασε το βραβείο Artist Director Honors και το Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg.

Ανακοινώθηκαν οι νικητές σε διάφορες κατηγορίες, όπως Καλύτερο Dance Video και Καλύτερη Συνεργασία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MTV Video Music Awards 2026 ολοκληρώθηκαν με μια φαντασμαγορική βραδιά στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, η τελετή συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, προσφέροντας δυνατές ερμηνείες και μεγάλες εκπλήξεις.

Στην κορυφή της βραδιάς βρέθηκε η Madonna, η οποία σάρωσε τα βραβεία αποσπώντας συνολικά επτά βραβεία. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι διακρίσεις για την Καλλιτέχνη της Χρονιάς, το Καλύτερο Dance Video για το «Confessions II – The Film» και η Καλύτερη Συνεργασία για το «Bring Your Love» μαζί με τη Sabrina Carpenter.

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Από κοντά και η Taylor Swift, η οποία πρόσθεσε ακόμα περισσότερα ρεκόρ στη συλλογή της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Artist Director Honors, ενώ κέρδισε το κορυφαίο βίντεο της χρονιάς για το «The Fate of Ophelia» και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Opalite». Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς ενθουσίασε το κοινό παρουσιάζοντας σε πρώτη προβολή το νέο της video clip για το τραγούδι «Patient Zero».

Οι νικητές ανά κατηγορία:

Video of the Year: Taylor Swift – «The Fate of Ophelia»

Artist of the Year: Madonna

Song of the Year: BTS – «Swim»

Best New Artist: Sienna Spiro

Best Collaboration: Madonna & Sabrina Carpenter – «Bring Your Love»

Best Pop: LISA feat. Kentaro Sakaguchi – «Dream»

Best Hip-Hop: Cardi B feat. Kehlani – «Safe»

Best R&B: Bruno Mars – «I Just Might»

Best Alternative: Olivia Rodrigo – «The cure»

Best Dance: Madonna – «Confessions II -The Film»

Best Latin: Bad Bunny – «NUEVAYoL»

Best K-Pop: BTS – «SWIM»

Best Country: Ella Langley – «Choosin’ Texas»

Best Album: Madonna – «Confessions II»

Song of Summer: Ariana Grande – «Hate That I Made You Love Me»

Τεχνικές κατηγορίες

Best Direction: Taylor Swift – «Opalite»

Best Art Direction: PinkPantheress & Zara Larsson – «Stateside»

Best Cinematography: Madonna – «Confessions II – The Film»

Best Editing: Sabrina Carpenter – «House Tour»

Best Choreography: Madonna – «Confessions II – The Film»

Best Visual Effects: Ariana Grande – «Ηate that i made you love me»

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