Μουσική 28.09.2026

Η Madonna και η Taylor Swift στο επίκεντρο των MTV VMAs 2026 – Οι βραβεύσεις που ξεχώρισαν

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Η Madonna και η Taylor Swift βρέθηκαν στο επίκεντρο των MTV VMAs 2026, κερδίζοντας βραβεία για τη μουσική και τη δημιουργική τους δουλειά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna κέρδισε επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Καλλιτέχνη της χρονιάς.
  • Η Taylor Swift απέσπασε βραβεία για Καλύτερο Βίντεο, Καλύτερη Σκηνοθεσία και την ειδική διάκριση Artist Director.
  • Η Madonna κέρδισε επίσης βραβεία για χορογραφία, φωτογραφία, οπτικά εφέ και συνεργασία με την Sabrina Carpenter.
  • Οι Nirvana τιμήθηκαν με το βραβείο Video Vanguard για τη διαχρονική τους επίδραση.
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Οι φετινές απονομές των MTV Video Music Awards (VMAs) του 2026 έμοιαζαν με μια αναβίωση του 1998, καθώς η Madonna έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, κερδίζοντας συνολικά επτά βραβεία. Η «βασίλισσα της pop» αναδείχθηκε Καλύτερη Καλλιτέχνης της χρονιάς για το άλμπουμ της «Confessions II», τη συνέχεια του επιτυχημένου δίσκου του 2005. Η Taylor Swift δεν έμεινε πίσω, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερου Βίντεο για το τραγούδι της «The Fate of Ophelia» και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Opalite». Επιπλέον, η Swift τιμήθηκε με την ειδική διάκριση «Artist Director», αναγνωρίζοντας την καθοριστική της συμβολή στην καλλιτεχνική διεύθυνση των βίντεο κλιπ.

mtv_vma_2026_taylor_swift (2)
https://www.instagram.com/mtv/

Η Madonna κυριάρχησε στις κατηγορίες, κερδίζοντας, εκτός από τον τίτλο της Καλύτερης Καλλιτέχνιδας, και τα βραβεία για την Καλύτερη Χορογραφία, την Καλύτερη Φωτογραφία και τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ για το «Confessions II – The Film». Επίσης, η συνεργασία της με την Sabrina Carpenter στο τραγούδι «Bring your love» της χάρισε το βραβείο Καλύτερης Συνεργασίας. Η Carpenter έλαβε επίσης βραβείο για την Καλύτερη Επεξεργασία για το βίντεο «House Tour». Οι δύο καλλιτέχνιδες εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο τους.

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Η Madonna κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερου Dance βίντεο για το «Confessions II – The Film», καθώς και το βραβείο Καλύτερου Long Form Video και Καλύτερου Άλμπουμ για το «Confessions II». Η Taylor Swift απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Opalite». Στην κατηγορία Καλύτερου Βίντεο, η Swift επικράτησε με το «The Fate of Ophelia», ενώ η Ariana Grande κέρδισε το βραβείο Song of Summer για το «hate that i made me love me».

https://www.instagram.com/samdanplus/
https://www.instagram.com/samdanplus/

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι BTS αναδείχθηκαν Καλύτερο Συγκρότημα και κέρδισαν το βραβείο Best K-Pop για το τραγούδι «SWIM». Το βραβείο Καλύτερου Hip-Hop πήγε στην Cardi B featuring Kehlani για το «Safe», ενώ ο Bruno Mars κέρδισε το βραβείο Best R&B για το «I just might». Η Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο Best Alternative για το «the cure». Η Sienna Spiro κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, ενώ η LISA κέρδισε το βραβείο Best Pop για το «Dream» featuring Kentaro Sakaguchi. Στην κατηγορία Best Country, νικήτρια ήταν η Ella Langley για το «Choosin’ Texas».

mtv_vma_2026_taylor_swift
https://www.instagram.com/mtv/

Ειδικές τιμητικές διακρίσεις

Εκτός από τα κύρια βραβεία, απονεμήθηκαν και ειδικές τιμητικές διακρίσεις. Οι Nirvana έλαβαν το βραβείο Video Vanguard, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική τους επίδραση στη μουσική βιομηχανία. Η Taylor Swift αναγνωρίστηκε με το MTV VMA Artist Director Honors, μια διάκριση που επιβραβεύει την καλλιτεχνική της συμβολή ως σκηνοθέτης βίντεο κλιπ.

https://www.instagram.com/vmas/
https://www.instagram.com/vmas/

Η βραδιά των MTV VMAs 2026 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της pop μουσικής και την αδιαμφισβήτητη δύναμη των Madonna και Taylor Swift στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

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Madonna MTV VMAs 2026 Taylor Swift
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