Social & Tech 25.09.2026

Η LISA των BLACKPINK υπογράφει τη νέα συλλογή έξυπνων γυαλιών της Meta

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H Lisa με τη Meta για τη δημιουργία μιας συλλεκτικής σειράς γυαλιών, προσφέροντας στους θαυμαστές μοναδικές ψηφιακές εμπειρίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η LISA των BLACKPINK συνεργάστηκε με τη Meta για τη δημιουργία έξυπνων γυαλιών.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει δύο μοντέλα με προσωπικές πινελιές της LISA, όπως αστεράκια και charms.
  • Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικές ψηφιακές εμπειρίες μέσω της εφαρμογής Meta AI.
  • Τα γυαλιά διαθέτουν κάμερα, ηχεία, μικρόφωνα και δυνατότητες hands-free επικοινωνίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η LISA, το παγκόσμιο φαινόμενο των BLACKPINK, ετοιμάζεται να μας συστήσει έναν νέο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο, μέσα από τη συνεργασία της με τη Meta. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα συνέβαλε στον σχεδιασμό μιας σειράς γυαλιών Meta, ενσωματώνοντας το προσωπικό της στυλ στον χώρο της τεχνολογίας που φοριέται. Η εν λόγω συνεργασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη για πάνω από ένα χρόνο, συνδυάζει τη μόδα, το fandom και την πρακτικότητα, με λεπτομέρειες που φέρουν τη σφραγίδα της τραγουδίστριας, όπως ένα μοτίβο αστεριού και μοναδικά charms εμπνευσμένα από τα αγαπημένα της κατοικίδια, γνωστά ως «The L Family».

lisa_meta_gyalia
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Η συλλογή περιλαμβάνει δύο διαφορετικά στυλ, σχεδιασμένα για να αναδεικνύουν τις πολλαπλές πτυχές της προσωπικότητας της LISA. Το μοντέλο «Meta Adventurer LISA Edition» παρουσιάζεται με σκελετό σε απόχρωση Moonlit Sky και ροζ φακούς, ενώ το «Meta Capri LISA Edition» υιοθετεί μια πιο γατίσια προσέγγιση, με σκελετό cat-eye σε απόχρωση Eclipse και γκρι φακούς. Οι θαυμαστές, μετά την αρχική ρύθμιση των γυαλιών, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν αποκλειστικές ψηφιακές εμπειρίες μέσω της εφαρμογής Meta AI. Αυτές περιλαμβάνουν τη λήψη μιας συλλεκτικής ψηφιακής καρτ ποστάλ, η οποία μπορεί να κοινοποιηθεί στα Instagram Stories, ένα πακέτο αυτοκόλλητων εμπνευσμένο από τη LISA για τη Meta AI και το Instagram, καθώς και επιπλέον εκπλήξεις εντός της εφαρμογής.

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Λεπτομέρειες σχεδιασμού και τεχνολογικές καινοτομίες

Τα γυαλιά «Meta Glasses by LISA» ξεχωρίζουν χάρη στις λεπτομέρειες που τους προσδίδουν μοναδικό χαρακτήρα. Κάθε ζευγάρι διαθέτει ένα ειδικά σχεδιασμένο αστεράκι στα άκρα των βραχιόνων και συνοδεύεται από ένα αποκλειστικό, συλλεκτικό charm εμπνευσμένο από τα κατοικίδια της LISA. Επιπλέον, τα γυαλιά έρχονται με μια καπιτονέ θήκη φόρτισης σε σχήμα αστεριού, σχεδιασμένη για να είναι αρκετά συμπαγής για εύκολη μεταφορά.

https://www.instagram.com/lalalalisa_m/
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Πέρα από τα εξατομικευμένα στοιχεία, τα γυαλιά προσφέρουν μια σειρά από τεχνολογίες hands-free, κατάλληλες για την καθημερινή χρήση. Η ενσωματωμένη κάμερα 12MP επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών από τη δική σας οπτική γωνία (POV) και βίντεο ανάλυσης 3K. Με αυτονομία μπαταρίας που ξεπερνά τις οκτώ ώρες, διασφαλίζεται η συνεχής συνδεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ηχεία ανοιχτού τύπου παρέχουν καθηλωτικό ήχο χωρίς να αποκόπτουν τον χρήστη από το περιβάλλον του, ενώ οι έξι μικρόφωνα συμβάλλουν στην καθαρότητα των κλήσεων.

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Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις hands-free, να στέλνουν μηνύματα, να ξεκινούν βιντεοκλήσεις μέσω WhatsApp, Instagram και Messenger, καθώς και να μοιράζονται την τρέχουσα τοποθεσία τους με μια απλή φωνητική εντολή. Η δυνατότητα άμεσης μετάφρασης μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση γλωσσικών εμποδίων, ενώ η Meta AI μπορεί να παρέχει τοπικές προτάσεις, αξιοποιώντας ενημερωμένες πληροφορίες. Τα γυαλιά είναι επίσης έτοιμα για συνταγογραφούμενους φακούς, προσφέροντας ποικίλες επιλογές φακών και ρυθμιζόμενους βραχίονες, επιρρίνια τριών θέσεων και μεντεσέδες υπερ-επέκτασης για άνετη εφαρμογή.

https://www.instagram.com/lalalalisa_m/
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/
https://www.instagram.com/lalalalisa_m/

Η συνεργασία LISA x Meta αποτελεί την τελευταία προσθήκη στις κυκλοφορίες της τεχνολογικής εταιρείας αυτήν την εβδομάδα, με τα πρώτα audio-only Meta AI glasses να είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους στις 13 Οκτωβρίου.

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blackpink LISA Meta γυαλιά
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