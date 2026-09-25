Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά μάθε 3 εύκολες και οικονομικές DIY συνταγές με λεβάντα, κανέλα και βότανα

Με μια ματιά Φτιάξτε αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά όπως λεβάντα, κανέλα, εσπεριδοειδή και βότανα.

Χρησιμοποιήστε υφασμάτινα πουγκιά για να συγκρατήσετε τα υλικά και να διακοσμήσετε με κορδέλες.

Συνδυάστε υλικά όπως κανέλα, πορτοκάλι, γαρίφαλα ή δεντρολίβανο, λεμόνι για διαφορετικές μυρωδιές.

Αποθηκεύστε τα αρωματικά σε στεγνό περιβάλλον και ανανεώνετε το περιεχόμενο για μεγαλύτερη διάρκεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν μικρές καθημερινές απολαύσεις που μπορούν να κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει ακόμη πιο όμορφο και φιλόξενο. Μία από αυτές είναι η υπέροχη αίσθηση που σε κατακλύζει κάθε φορά που ανοίγεις την ντουλάπα σου και σε υποδέχεται ένα απαλό, ευχάριστο άρωμα. Τα φρεσκοπλυμένα ρούχα, τα καθαρά σεντόνια και οι αγαπημένες σου πετσέτες αποκτούν μια ξεχωριστή αίσθηση φρεσκάδας, όταν συνοδεύονται από διακριτικές μυρωδιές που θυμίζουν λουλούδια, βότανα και αρώματα της φύσης.

Δεν χρειάζεται, όμως, να καταφύγεις σε ακριβά αρωματικά του εμπορίου ή σε προϊόντα με συνθετικά αρώματα για να πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα. Με απλά, φυσικά υλικά που μπορεί να έχεις ήδη στο σπίτι σου, μπορείς να δημιουργήσεις τα δικά σου αρωματικά ντουλάπας, εύκολα, οικονομικά και με ελάχιστο κόπο. Η αποξηραμένη λεβάντα, η κανέλα, οι φλούδες εσπεριδοειδών και τα αρωματικά βότανα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για να γεμίσεις τα συρτάρια και τα ράφια σου με ευχάριστες μυρωδιές.

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Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις κάθε κατασκευή στις προσωπικές σου προτιμήσεις, επιλέγοντας τα αρώματα που αγαπάς περισσότερο. Μπορείς, μάλιστα, να χρησιμοποιήσεις μικρά υφασμάτινα πουγκιά, να τα διακοσμήσεις με κορδέλες και να δημιουργήσεις όμορφα, χειροποίητα αρωματικά που θα ταιριάξουν απόλυτα στην αισθητική του σπιτιού σου.

1. Αρωματικό ντουλάπας με λεβάντα

Η λεβάντα είναι μια κλασική επιλογή για να αρωματίσεις φυσικά την ντουλάπα σου. Το απαλό, λουλουδένιο άρωμά της χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας στα ρούχα σου.

Τι θα χρειαστείς

3-4 κουταλιές αποξηραμένη λεβάντα

Ένα μικρό υφασμάτινο πουγκί από βαμβάκι ή λινό

Μια κορδέλα για να το δέσεις

Εκτέλεση:

Γέμισε το πουγκί με την αποξηραμένη λεβάντα και κλείσε το καλά με την κορδέλα. Tοποθέτησέ το σε μια κρεμάστρα ή σε ένα ράφι της ντουλάπας σου. Για να ανανεώσεις το άρωμά του, πίεζε απαλά το πουγκί ανά διαστήματα.

2. Αρωματικό με κανέλα και αποξηραμένο πορτοκάλι

Αν προτιμάς τις ζεστές, γλυκές μυρωδιές, η κανέλα και το πορτοκάλι είναι ένας υπέροχος συνδυασμός. Το άρωμά τους θυμίζει φθινόπωρο και χειμώνα και δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Τι θα χρειαστείς

2 μικρά ξυλάκια κανέλας

2-3 κομμάτια αποξηραμένης φλούδας πορτοκαλιού

2-3 γαρίφαλα

Ένα μικρό υφασμάτινο πουγκί

Εκτέλεση:

Βάλε όλα τα υλικά μέσα στο πουγκί και ανακίνησέ το ελαφρά, ώστε να αναμειχθούν τα αρώματα.

Τοποθέτησέ το στην ντουλάπα σου, μακριά από υγρασία.

Φρόντισε τα υλικά να είναι εντελώς στεγνά, ώστε να αποφύγεις την εμφάνιση μούχλας.

3. Αρωματικό με δεντρολίβανο και φλούδα λεμονιού

Τι θα χρειαστείς

Για ένα πιο δροσερό και βοτανικό άρωμα, μπορείς να συνδυάσεις για παράδειγμα αποξηραμένο δεντρολίβανο με φλούδα λεμονιού,είναι μια απλή επιλογή που ταιριάζει ιδιαίτερα αν σου αρέσουν οι καθαρές, φρέσκες μυρωδιές.

Εκτέλεση:

Ανάμειξε δύο κουταλιές αποξηραμένο δεντρολίβανο με λίγη αποξηραμένη φλούδα λεμονιού. Βάλε τα υλικά σε ένα υφασμάτινο πουγκί. Κρέμασέ το στην ντουλάπα σου ή τοποθέτησέ το σε ένα συρτάρι.

Μικρά μυστικά για μεγαλύτερη διάρκεια

Για να διατηρήσεις το άρωμα των φυσικών υλικών για περισσότερο χρόνο, αποθήκευσε τα πουγκιά σου σε στεγνό περιβάλλον και ανανέωνε το περιεχόμενό τους όταν η μυρωδιά εξασθενεί. Μπορείς, επίσης, να επιλέξεις διαφορετικά αρώματα για κάθε ντουλάπα ή συρτάρι, δημιουργώντας τον δικό σου συνδυασμό. Απόφυγε να τοποθετείς υγρά υλικά ή αιθέρια έλαια απευθείας πάνω στα ρούχα σου, καθώς μπορεί να αφήσουν λεκέδες. Αν έχεις κατοικίδια, κράτησε τα αρωματικά μακριά τους, ιδιαίτερα όταν περιέχουν αιθέρια έλαια. Με λίγη φαντασία και απλά υλικά από τη φύση, μπορείς να φτιάξεις μοναδικά αρωματικά ντουλάπας που ταιριάζουν απόλυτα στις προτιμήσεις σου. Διάλεξε τα αγαπημένα σου αρώματα, ετοίμασε τα πουγκιά σου και απόλαυσε μια διακριτική αίσθηση φρεσκάδας κάθε φορά που ανοίγεις την ντουλάπα σου!

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