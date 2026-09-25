Max Mara SS27: Το ταξίδι στη δεκαετία του ’30 και η νέα γκαρνταρόμπα της σύγχρονης εξερευνήτριας

Ο οίκος Max Mara παρουσιάζει τη συλλογή SS27 στο Μιλάνο,τταξιδεύοντας στη δεκαετία του '30 και δημιουργώντας μια σύγχρονη γκαρνταρόμπα για δυναμικές γυναίκες

Με μια ματιά Η Max Mara SS27 αντλεί έμπνευση από γυναίκες εξερευνήτριες της δεκαετίας του '30.

Η συλλογή αναβιώνει το στυλ τους για τη σύγχρονη, αποφασιστική γυναίκα.

Βασικά κομμάτια είναι το trench coat, τα ψηλόμεσα παντελόνια και τα ζιβάγκο.

Το safari jacket και το cargo vest αναβαθμίζονται για την καθημερινή, γρήγορη πραγματικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ταξίδεψε το κοινό πίσω στη δεκαετία του 1930, χάρη στη νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Max Mara. Αντλώντας έμπνευση από εμβληματικές γυναίκες που αψήφησαν την εποχή τους και άλλαξαν την ιστορία, ο οίκος αναβιώνει το στυλ τους προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις του σήμερα. Στο επίκεντρο αυτού του αφιερώματος βρίσκονται προσωπικότητες όπως η εξερευνήτρια Freya Stark, η φωτογράφος φύσης Osa Johnson, η πιλότος Eva Dickson, καθώς και οι θρυλικές αεροπόροι Amelia Earhart και Beryl Markham. Η ατρόμητη αισθητική τους μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη γκαρνταρόμπα, φτιαγμένη ειδικά για γυναίκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις δικές τους προκλήσεις με αποφασιστικότητα.

Ο βασικός «στολισμός» αυτής της δυναμικής γκαρνταρόμπας βασίζεται σε δύο απόλυτα διαχρονικά κομμάτια: το εμβληματικό trench coat και τα ψηλόμεσα, φαρδιά tailored παντελόνια. Ο συνδυασμός τους αποπνέει μια σπάνια, επιβλητική κομψότητα, η οποία ενισχύεται περαιτέρω με την προσθήκη ενός κλασικού πουκαμίσου για μια πιο ανδροπρεπή, εκλεπτυσμένη πινελιά. Από την άλλη, τα ζιβάγκο, είτε σε μονοχρωμία είτε σε εντυπωσιακούς μπεζ-λευκούς συνδυασμούς, προσφέρουν μια πιο μινιμαλιστική αλλά εξίσου αψεγάδιαστη προσέγγιση, δείχνοντας τον δρόμο προς τη χαλαρή πολυτέλεια.

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Σε έναν κόσμο γεμάτο τολμηρές και ανεξάρτητες γυναίκες, το safari jacket δεν θα μπορούσε παρά να βρεθεί στο προσκήνιο, επανεμφανιζόμενο σε νέες γραμμές και συνδυασμένο με αντιθετικά, ultra-feminine σορτς ή ανάλαφρες, αέρινες φούστες. Με παρόμοιο σκεπτικό, το ταπεινό cargo vest αναβαθμίζεται σε ένα πολυτελές, tailored κομμάτι, αποκτώντας εντελώς νέα διάσταση όταν συνδυάζεται με αιθέρια, διάφανα skirts από οργάντζα.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο οίκος Max Mara, οι σημερινές «μάχες» δεν δίνονται πια σε απομακρυσμένες ερήμους, αλλά στην καρδιά της καθημερινότητας: στη βιαστική διαδρομή για το σχολείο, στην πρωινή κίνηση της πόλης ή στη διαρκή εναλλαγή από τα επαγγελματικά ραντεβού στις βραδινές εκδηλώσεις.

Παρά το γεγονός ότι η συλλογή φέρνει στο νου τη ρομαντική ατμόσφαιρα μιας αποστολής με κανό, κάθε ρούχο είναι μελετημένο ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη, γρήγορη πραγματικότητα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια κομψή πανοπλία για τη γυναίκες του σήμερα, οι οποίες καταφέρνουν να βρίσκουν το εξαιρετικό μέσα στην ίδια τους τη ρουτίνα.

Κεντρική Εικόνα: MAX MARA

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