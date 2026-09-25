Beauty 25.09.2026

Η Kylie Jenner επαναφέρει στο προσκήνιο το απόλυτο φθινοπωρινό χρώμα στο μανικιούρ

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Η διάσημη trendsetter επιλέγει ξανά το απόλυτο, βαθύ σκούρο βερνίκι που ορίζει επίσημα την αισθητική του φθινοπώρου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner επαναφέρει τη μόδα του βαθύ σκούρου μανικιούρ, ανάμεσα σε μωβ και μαύρο.
  • Η συγκεκριμένη απόχρωση θεωρείται εμβληματική και διαχρονική φθινοπωρινή τάση.
  • Το "vampy" στιλ ταιριάζει με μακριά, τετράγωνα νύχια και δείχνει chic.
  • Η τάση αυτή μετράει πάνω από δύο δεκαετίες και ταιριάζει με τη διάθεση του φθινοπώρου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner αποδεικνύει διαρκώς ότι γνωρίζει ακριβώς πώς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στον χώρο της ομορφιάς, είτε μας συστήνει τα viral σχέδια της είτε επιλέγει εντυπωσιακές, εμπνευσμένες από τα ’90s αποχρώσεις. Παρόλα αυτά, η τωρινή της εμφάνιση επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι οι πιο απλές επιλογές είναι συχνά και οι πιο εντυπωσιακές. Μέσα από μια casual φωτογραφία που ανέβασε η διάσημη nail artist της από το γυμναστήριο, η Jenner τράβηξε τα βλέμματα όλων των beauty editors, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια.

kylie_jenner_nixia
https://www.instagram.com/kyliejenner/?hl=en

Ο λόγος για το θρυλικό, βαθύ σκούρο χρώμα που ακροβατεί ανάμεσα στο μυστηριώδες μωβ και το απόλυτο μαύρο, μια απόχρωση που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του μανικιούρ. Το συγκεκριμένο vampy στιλ έδειχνε απόλυτα chic και εντυπωσιακό πάνω στα μακριά, τετράγωνα νύχια της Jenner, κλέβοντας την παράσταση ακόμα και δίπλα στο λαμπερό σκηνικό της. Αυτή η εικόνα ήταν αρκετή για να θυμίσει σε όλους τους λάτρεις του στιλ ότι ήρθε η ιδανική στιγμή να αναζητήσουμε ξανά αυτό το κλασικό, σκούρο βερνίκι στο νεσεσέρ μας και να το αξιοποιήσουμε στις πρώτες φθινοπωρινές μας εμφανίσεις.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστορία αυτής της απόλυτης φθινοπωρινής τάσης μετράει πάνω από δύο δεκαετίες παρουσίας στη βιομηχανία της ομορφιάς, παραμένοντας σταθερά μια από τις κορυφαίες επιλογές μόλις πέσει η θερμοκρασία. Η γοητεία του κρύβεται ακριβώς σε αυτή τη σκοτεινή, ατμοσφαιρική του διάθεση, η οποία θυμίζει τη μυστηριώδη ομορφιά της φύσης τη νύχτα. Πρόκειται για έναν τόνο που αποπνέει πολυτέλεια και δυναμισμό, κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο προσεγμένη και αριστοκρατική.

kylie_jenner_skoura_nixia_trends
https://www.instagram.com/kyliejenner/?hl=en

Παρόλο που η συγκεκριμένη σκούρα απόχρωση μπορεί να φορεθεί επιτυχημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δημοτικότητά της εκτοξεύεται παραδοσιακά στους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα. Η πλούσια, moody και μυστηριώδης φύση του ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεση της εποχής, λειτουργώντας παράλληλα ως η τέλεια στιλιστική πινελιά που δένει αρμονικά με τις cozy υφές, τα πλεκτά και τα δερμάτινα ρούχα της γκαρνταρόμπας μας. Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Kylie Jenner δείχνει την αδυναμία της σε αυτόν τον κλασικό τόνο, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική αξία που αξίζει να υιοθετήσεις άμεσα για ένα αψεγάδιαστο, dark-luxury αποτέλεσμα.

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