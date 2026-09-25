Fashion 25.09.2026

Diesel SS27: Το «αντίο» του Glenn Martens έμοιαζε με ένα μεγάλο rave party στο Μιλάνο

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Με ένα rave party, underground αισθητική και trompe-l'œil δημιουργίες, ο Glenn Martens υπέγραψε την τελευταία του συλλογή για τη Diesel
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Diesel παρουσίασε τη συλλογή SS27 στο Μιλάνο, με ατμόσφαιρα rave party, σηματοδοτώντας την τελευταία του Glenn Martens.
  • Η συλλογή εστίασε στην συμπερίληψη, αυτοέκφραση και απόλαυση, με 200 performers να ζωντανεύουν την αισθητική της νυχτερινής εξόδου.
  • Ο Martens επαναπροσδιόρισε τη Diesel, διατηρώντας την προσβασιμότητα, με υβριδικές σιλουέτες και υλικά που μιμούνται το δέρμα.
  • Η πασαρέλα συνδύασε διαφάνεια, floral μοτίβα και θηλυκότητα με αυστηρότητα, δημιουργώντας μια ασύνδετη, χαοτική γκαρνταρόμπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τη Diesel, το πάρτι μπαίνει πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα, λειτουργώντας ως σύμβολο συμπερίληψης, αυτοέκφρασης, απόλαυσης και δημοκρατίας. Με αυτά τα λόγια, ο Glenn Martens αποχαιρέτησε τον οίκο υπογράφοντας την τελευταία του συλλογή ως καλλιτεχνικός διευθυντής. «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό: ας κάνουμε μια τελευταία βόλτα μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά, κλείνοντας έναν εμβληματικό κύκλο που σημάδεψε την ιστορία του brand.

https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/

Το show στο Μιλάνο έμοιαζε περισσότερο με underground club παρά με παραδοσιακό σόου, πλημμυρισμένη από κόκκινους φωτισμούς και την εκκωφαντική ενέργεια μιας μοναδικής επανερμηνείας του θρυλικού «Love to Love You Baby» της Donna Summer, υπό την επιμέλεια της καλλιτεχνικής ομάδας (LA)HORDE από τη Μασσαλία.

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Μέσα σε αυτό το απόλυτο rave σκηνικό, διακόσιοι performer κινήθηκαν ανάμεσα στο κοινό, ζωντανεύοντας την αισθητική ανθρώπων που επιστρέφουν απευθείας στο γραφείο νωρίς το πρωί μετά από μια ολόκληρη νύχτα ασταμάτητου χορού. Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 λειτούργησε ως κορύφωση της τεράστιας κοινότητας που έχτισε γύρω από το brand ο Martens. Όπως είχε δηλώσει άλλες φορές και ο Renzo Rosso αποχαιρετώντας τον, ο σχεδιαστής κατάφερε να επαναφέρει τη Diesel στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής, διατηρώντας ακέραια την προσβασιμότητα και την αντισυμβατική ενέργειά της.

https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/

Η πασαρέλα κατακλύστηκε από υβριδικές σιλουέτες, όπου σακάκια, μπλέιζερ, πλεκτά και πουκάμισα φορέθηκαν σε πολλαπλά στρώματα, συγχωνεύοντας το ένα ρούχο μέσα στο άλλο. Παράλληλα, τα κοψίματα και τα κεντήματα εμπνευσμένα από ορχιδέες πρόσθεσαν μια απροσδόκητη δόση ρομαντισμού, ισορροπώντας δίπλα σε ακραίες αναλογίες, όπως ασύμμετρες φούστες κομμένες πιο κοντά πίσω και υπερβολικά τονισμένες μέσες.

https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/

Το απόλυτο σχεδιαστικό όπλο του Glenn Martens σε αυτό το κύκνειο άσμα ήταν το trompe-l’œil, με τα τζιν υφάσματα να περνούν από ειδικές τεχνολογικές επεξεργασίες και λέιζερ ώστε να δείχνουν ολόιδια με αληθινό δέρμα. Ακανόνιστα τυπώματα μεταμόρφωσαν το ζέρσεϊ σε μικροσκοπικά σορτς ή ελαφριά πουκάμισα σε βαριά πανωφόρια, ενώ τα κλασικά T-shirts στρεβλώθηκαν και πλέχθηκαν εκ νέου για να πάρουν τη μορφή bandeaus, σουτιέν και φορεμάτων.

https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/
https://gr.diesel.com/

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια σκόπιμα ασύνδετη γκαρνταρόμπα, εμπνευσμένη από τη χαοτική βιασύνη του να ντυθεί κανείς στα γρήγορα μετά από μια ατελείωτη νυχτερινή έξοδο. Εδώ, τα διάφανα υφάσματα, τα slip dresses, τα floral μοτίβα και η ωμή θηλυκότητα συναντούν την αυστηρότητα και τη γραμμικότητα των tailored κοστουμιών, των midi φορεμάτων και των pencil φουστών, χωρίς κανέναν απολύτως εμφανή κανόνα. Αρκούσε μια ματιά στα ξεφτισμένα τελειώματα και τους λαιμούς για να καταλάβει κανείς πως πίσω από αυτά τα ρούχα δεν κρύβονται απλές τάσεις, αλλά ζωντανοί, παθιασμένοι άνθρωποι.

Κεντρική Εικόνα: Diesel

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Diesel Glenn Martens Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου
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