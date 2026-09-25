Στέλλα Καλλή: «Δεν Παλεύεται» – Η μεγάλη επιστροφή με ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα

Η Στέλλα Καλλή έρχεται με νέο τραγούδι και το «Δεν Παλεύεται» βάζει στο επίκεντρο έναν έρωτα που μπορεί να τελείωσε, αλλά συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά του

Με μια ματιά Η Στέλλα Καλλή επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Δεν Παλεύεται» από την Panik Records.

Το τραγούδι, με μουσική και στίχους Λευτέρη Κιντάτου, είναι δυναμική μπαλάντα για έναν έρωτα που τελείωσε.

Κυκλοφόρησε ατμοσφαιρικό music video σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Τσαουσόπουλου.

Η Στέλλα Καλλή ξεκινά εμφανίσεις στο «Posidonio» με τον Θοδωρή Φέρρη από 25 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Στέλλα Καλλή σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία με το ολοκαίνουργιο και πολυαναμενόμενο τραγούδι «Δεν Παλεύεται», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Δεν Παλεύεται», που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση μέσα από τα social media κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί για την κυκλοφορία του, είναι μία δυναμική μπαλάντα με την αυθεντική και αγαπημένη φωνή της Στέλλας Καλλή. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Λευτέρης Κιντάτος.

Το «Δεν Παλεύεται», ένα τραγούδι για έναν έρωτα που τελείωσε αλλά δεν έπαψε να υπάρχει μέσα μας, συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video στο YouTube. Μέσα από τις εικόνες, που σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος, η Στέλλα Καλλή «ξετυλίγει» τη λεπτή γραμμή ανάμεσα σε όσα ζήσαμε και σε όσα συνεχίζουμε να νιώθουμε και να ονειρευόμαστε μετά το τέλος μιας σχέσης.

Την ίδια ώρα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στις μεγάλες πίστες της Αθήνας, καθώς από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι εμφανίσεις της με τον Θοδωρή Φέρρη στο «Posidonio».

Με την κυκλοφορία του «Δεν Παλεύεται» και την επιστροφή της στη νυχτερινή Αθήνα, η Στέλλα Καλλή επισφραγίζει μια δυναμική επανεκκίνηση γεμάτη μουσική, συναίσθημα και νέες επιτυχίες.

Βρείτε το «Δεν Παλεύεται» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/den-palevetai