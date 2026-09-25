Μουσική 25.09.2026

«Μαζί κι αντίθετα»: Ο Akylas τραγουδά το νέο theme της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

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Ο Akylas παρουσιάζει το «Μαζί κι αντίθετα», το νέο τραγούδι που αποτελεί το επίσημο μουσικό θέμα της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas ερμηνεύει το νέο τραγούδι «Μαζί κι αντίθετα», επίσημο θέμα της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».
  • Το τραγούδι, σε μουσική Χρήστου Στυλιανού και στίχους Λίνας Δημοπούλου, κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Το «Μαζί κι αντίθετα» αποτυπώνει τη σύνθετη σχέση και την έλξη μεταξύ των πρωταγωνιστών της σειράς.
  • Το τραγούδι σηματοδοτεί μια νέα, ερμηνευτική πτυχή στην καριέρα του Akylas.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Akylas κάνει ένα δυναμικό μουσικό άνοιγμα σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Μαζί κι αντίθετα». Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, αποτελεί το επίσημο μουσικό θέμα των τίτλων της νέας καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Ο Akyla ποζάρει με ένα απρόσμενο δώρο θαυμάστριας, ακουστικά και ένα μουσικό πληκτρολόγιο, σε μια καλλιτεχνική φωτογράφιση.
https://www.instagram.com/akylas__/

Το «Μαζί κι αντίθετα» είναι μια συνεργασία του Akylas με τους δημιουργούς Χρήστο Στυλιανού (μουσική) και Λίνα Δημοπούλου (στίχοι). Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει την ουσία της τηλεοπτικής σειράς, η οποία επικεντρώνεται στη σύνθετη σχέση δύο δικηγόρων, του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Η πλοκή της σειράς, υπογεγραμμένη από τους Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, εξερευνά την έντονη αντιπαράθεση και την απρόσμενη έλξη που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

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Ο Akylas δηλώνει ότι το «Μαζί κι αντίθετα» σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση από την προηγούμενη μουσική του πορεία, δίνοντας έμφαση στην ερμηνευτική του έκφραση. Η σύνθεση και οι στίχοι του τραγουδιού στοχεύουν να μεταφέρουν το συναισθηματικό φορτίο της ιστορίας, αναδεικνύοντας την αέναη εναλλαγή μεταξύ σύγκρουσης και έλξης που χαρακτηρίζει τη σχέση των χαρακτήρων.

Ο Akylas μιλάει για τις δυσκολίες του πίσω από τις κάμερες, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.
https://www.instagram.com/akylas__/

Η ερμηνεία του Akyla στο «Μαζί κι αντίθετα» φέρνει στο προσκήνιο μια νέα πτυχή της φωνής του, αποκαλύπτοντας ένα φωνητικό εύρος που δεν είχε αναδειχθεί προηγουμένως με την ίδια ένταση. Το κομμάτι δεν λειτουργεί μόνο ως μουσικό υπόβαθρο της σειράς, αλλά και ως ένα σημείο καμπής στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» έκανε πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, και το «Μαζί κι αντίθετα» έχει ήδη αρχίσει να αγκαλιάζεται από το κοινό, προσδίδοντας μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα στην οπτικοακουστική παραγωγή.

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Ακύλας ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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