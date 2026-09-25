Μουσική 25.09.2026

Άννα Βίσση: Αντίστροφη μέτρηση για το ΟΑΚΑ – Το βίντεο από τις πρόβες και το sold out με 95.000 θεατές

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Η Ελληνίδα σταρ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, ενώ το ΟΑΚΑ αναμένεται να γεμίσει από 95.000 θεατές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ είναι sold out, με 95.000 θεατές να αναμένονται.
  • Δεν θα λειτουργήσουν ταμεία για εισιτήρια την ημέρα της συναυλίας, μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού.
  • Η Άννα Βίσση μοιράστηκε βίντεο από τις πρόβες, ανεβάζοντας την προσμονή του κοινού.
  • Η Γραμμή 1 του Μετρό θα παρατείνει τη λειτουργία της μετά τη συναυλία για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις εισιτήριο για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, τότε η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον τελειώσει και μένουν μόνο λίγες ώρες μέχρι να βρεθείς στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Η συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου είναι επίσημα sold out, με την παραγωγή να ανακοινώνει ότι η προπώληση ολοκληρώθηκε και πως την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για αγορά εισιτηρίων. Περίπου 95.000 θεατές αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά, σε μια συναυλία που έχει σχεδιαστεί με σκηνή 360 μοιρών και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού εδώ και αρκετό καιρό.

Η Άννα Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ με φόντο εντυπωσιακά visuals, ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Την ίδια στιγμή, η Άννα Βίσση βρίσκεται πυρετωδώς στις τελευταίες πρόβες πριν ανέβει στη σκηνή και φρόντισε να δώσει στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα και τις κάμερες. Η τραγουδίστρια ανέβασε στον λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο από τις πρόβες, τραγουδώντας το νέο της κομμάτι, «Όχι Γιατί», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

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Λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες για το κοινό, η Άννα Βίσση μοιράστηκε μέσα από το TikTok εικόνες από την προετοιμασία της. Το βίντεο έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς η σκηνή και ολόκληρη η παραγωγή βρίσκονται στην τελική ευθεία και όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη μουσική βραδιά. Για εσένα που έχεις εξασφαλίσει εισιτήριο, οι εικόνες από τις πρόβες αποτελούν ουσιαστικά μια πρώτη ματιά στο κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από τη συναυλία. Η σκηνή 360 μοιρών έχει σχεδιαστεί ώστε το κοινό να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στη δράση, δημιουργώντας ένα διαφορετικό σκηνικό για μια συναυλία τέτοιου μεγέθους. Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, βρίσκεται σε διαρκή προετοιμασία, καθώς όλα πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένα πριν από την είσοδο των δεκάδων χιλιάδων θεατών στο ΟΑΚΑ.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Αν σκεφτόσουν να περιμένεις μέχρι την τελευταία στιγμή για να αγοράσεις εισιτήριο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζεις. Η εταιρεία παραγωγής D&A Productions ανακοίνωσε ότι η συναυλία είναι επίσημα sold out και πως η προπώληση έχει ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι την ημέρα της συναυλίας, δηλαδή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων. Στον χώρο θα υπάρχουν μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού. Με περίπου 95.000 θεατές να αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο, η παραγωγή έχει ήδη ενημερώσει το κοινό για την ανάγκη έγκαιρης προσέλευσης, ώστε η είσοδος να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Αν έχεις εισιτήριο, καλό είναι να μην αφήσεις την άφιξή σου για την τελευταία στιγμή, καθώς ο αριθμός των θεατών είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Η προσέλευση στο ΟΑΚΑ ξεκινά στις 17:00, ενώ το pre-show έχει προγραμματιστεί για τις 20:00. Η συναυλία της Άννας Βίσση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00. Όταν φτάσεις στον χώρο, θα πρέπει να ακολουθήσεις τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου σου. Παράλληλα, είναι σημαντικό να έχεις το εισιτήριό σου διαθέσιμο είτε στο κινητό σου είτε σε έντυπη μορφή. Με δεδομένο ότι χιλιάδες άνθρωποι θα κινηθούν προς το ΟΑΚΑ μέσα στις ίδιες ώρες, η έγκαιρη προσέλευση μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις την αυξημένη αναμονή στις εισόδους.

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Πριν φύγεις από το σπίτι, υπάρχει ακόμη ένα σημείο που αξίζει να προσέξεις, ώστε να μη βρεθείς αντιμέτωπος με καθυστερήσεις κατά τον έλεγχο εισόδου. Στους χώρους της συναυλίας δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και drones. Επίσης, δεν επιτρέπονται μεγάλες ομπρέλες, φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό και κοντάρια, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Επομένως, πριν ξεκινήσεις για το ΟΑΚΑ, έλεγξε τι έχεις στην τσάντα ή στις τσέπες σου, ώστε η είσοδός σου στον χώρο να γίνει χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Χέρια κρατούν φωτεινά βραχιόλια με την επιγραφή "ANNA OAKA" για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
Άνθρωπος με καπέλο και φούτερ με σχέδιο κοιτάζει τον ουρανό με πορτοκαλί σύννεφα, προετοιμασία για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Με περίπου 95.000 ανθρώπους να αποχωρούν από το ΟΑΚΑ μετά το τέλος της συναυλίας, η επιστροφή από το στάδιο είναι ένα ακόμη ζήτημα που έχει οργανωθεί από τους αρμόδιους φορείς. Η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό, ώστε να εξυπηρετηθεί το κοινό που θα χρησιμοποιήσει τον ΗΣΑΠ για την επιστροφή του. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια της Γραμμής 1 θα παραταθούν έως τις 02:10 τα ξημερώματα, δίνοντας στους θεατές περισσότερες δυνατότητες μετακίνησης μετά το τέλος της συναυλίας.

Γυναίκα τραγουδίστρια με υψωμένα χέρια κρατάει μικρόφωνο στη σκηνή του ΟΑΚΑ, με φώτα συναυλίας να πέφτουν πάνω της.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Τα τελευταία δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά στις 01:15.
Από Πειραιά προς Αττική στις 01:30.
Από Ειρήνη προς Κηφισιά στις 01:56.
Από Κηφισιά προς Πειραιά στις 02:00.
Από Ειρήνη προς Πειραιά στις 02:09.

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με τον τελικό προορισμό σου, μπορείς να αξιοποιήσεις και τις αντίστοιχες ανταποκρίσεις.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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