Μουσική 24.09.2026

Lila: Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησε το «Παραπονεμένα Λόγια» – Η ερμηνεία που ξεχώρισε

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Η Lila κάθισε στο πιάνο, τραγούδησε «Παραπονεμένα λόγια» του Γιώργου Νταλάρα και μάς άγγιξε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Lila ερμήνευσε τα «Παραπονεμένα λόγια» του Γιώργου Νταλάρα στο πιάνο.
  • Η ερμηνεία της ήταν λιτή, εστιάζοντας στη φωνή και το συναίσθημα.
  • Η Lila αποκάλυψε προσωπική σύνδεση με το τραγούδι, αφιερώνοντάς το στον πατέρα της.
  • Η επιλογή της δείχνει τη μικρή απόσταση μεταξύ διαφορετικών γενεών στην ελληνική μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνηθίσει να ακούς τη Lila μέσα από τις δικές της επιτυχίες και τον χαρακτηριστικό σύγχρονο ήχο της, η συγκεκριμένη εμφάνιση μάλλον θα σε κάνει να την ακούσεις με διαφορετικό αυτί. Η νεαρή τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη το ρεπερτόριο που την έχει καθιερώσει και κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Ο λόγος για τα «Παραπονεμένα λόγια» του Γιώργου Νταλάρα, ένα τραγούδι που κουβαλάει τη δική του ιστορία και απαιτεί από τον ερμηνευτή όχι μόνο φωνητικές δυνατότητες αλλά και συναίσθημα. Και η Lila, μέσα από αυτή τη λιτή εκτέλεση με τη συνοδεία του πιάνου, κατάφερε να παρουσιάσει μια πλευρά της που ίσως δεν έχεις την ευκαιρία να βλέπεις συχνά. Χωρίς την ένταση μιας μεγάλης παραγωγής και χωρίς να χρειάζεται τίποτα περισσότερο από τη φωνή της και ένα πιάνο, η Lila έδωσε χώρο στην ερμηνεία και άφησε το ίδιο το τραγούδι να πρωταγωνιστήσει.

Γυναίκα με κίτρινο τοπ και πολύχρωμη φούστα ποζάρει στο μπαλκόνι με θέα θάλασσα και πισίνα, αναφερόμενη στο Mad.gr.
https://www.instagram.com/lilatrianti/

Στο βίντεο, η Lila τραγουδά τα «Παραπονεμένα λόγια» με τη συνοδεία του πιάνου, επιλέγοντας μια πιο γυμνή και άμεση προσέγγιση. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή να ξεχωρίζει, αφού όταν δεν υπάρχουν πολλά γύρω από έναν ερμηνευτή, η φωνή του είναι αυτή που πρέπει να κρατήσει όλο το ενδιαφέρον. Η Lila φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή και αφήνεται στη μελωδία, δίνοντας μια διαφορετική χροιά στο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.

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Για εσένα που ίσως την έχεις συνδέσει περισσότερο με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις, η συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί και σαν μια μικρή υπενθύμιση ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές πλευρές. Άλλωστε, το να επιλέγεις ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί τόσο έντονα με μια άλλη γενιά και να το παρουσιάζεις με τόσο απλό τρόπο σημαίνει ότι αφήνεις τη φωνή να μιλήσει από μόνη της. Και εδώ η Lila είχε ακριβώς αυτή την ευκαιρία.

Ακόμη πιο όμορφη, όμως, ήταν η φράση που επέλεξε να συνοδεύσει το βίντεο. «Τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν.. μπαμπά ευχαριστούμε», έγραψε η Lila, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά και την προσωπική σύνδεση που έχει με το συγκεκριμένο τραγούδι και με αυτά τα ακούσματα. Γιατί κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι οικογενειακές στιγμές, αυτοκίνητα, Κυριακές, παιδικά χρόνια, φωνές που άκουγες στο σπίτι και μελωδίες που, χωρίς να το καταλαβαίνεις τότε, γίνονται κομμάτι της δικής σου μνήμης. Και αυτό ακριβώς φαίνεται να σημαίνει για τη Lila το συγκεκριμένο τραγούδι. Η αναφορά στον πατέρα της κάνει, μάλιστα, το βίντεο ακόμη πιο τρυφερό. Δεν πρόκειται απλώς για μια καλλιτεχνική επιλογή ή για μια διαφορετική διασκευή ενός γνωστού τραγουδιού. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής στα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε και στους ανθρώπους που της τα έμαθαν.

https://www.instagram.com/lilatrianti/
https://www.instagram.com/lilatrianti/

Τα «Παραπονεμένα λόγια» είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα έχει συνδεθεί με ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας και η επιλογή της Lila να το τραγουδήσει δείχνει πως η απόσταση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής μπορεί τελικά να είναι πολύ μικρότερη απ’ όσο νομίζουμε. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης στιγμής. Η Lila δεν προσπαθεί να αλλάξει το τραγούδι για να το φέρει στα μέτρα της. Το προσεγγίζει μέσα από τη δική της φωνή και το αφήνει να σταθεί όπως είναι. Με ένα πιάνο, μια μελωδία που γνωρίζουν πολλοί και μια ερμηνεία που δίνει έμφαση στο συναίσθημα.

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