U2: Το μεγάλο comeback είναι γεγονός – Το «Carnaval de Luz» είναι το νέο άλμπουμ που όλοι περίμεναν

Με μια ματιά Οι U2 ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Carnaval de Luz», σηματοδοτώντας την επιστροφή τους με νέο υλικό μετά το 2017.

Η αποκάλυψη έγινε από τον Bono στο podcast των Irish Times, συμπίπτοντας με την 50η επέτειο της πρώτης πρόβας του συγκροτήματος.

Το «Carnaval de Luz» (Καρναβάλι του Φωτός) υποδηλώνει ανανέωση και ένα νέο κεφάλαιο για τους U2, που αισθάνονται ότι έχουν ακόμη κάτι να πουν.

Το πρώτο single από το άλμπουμ, «Silencio», αναμένεται στις 24 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την επέτειο των 50 χρόνων του συγκροτήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 έχουν κάτι καινούργιο να σου πουν και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια απλή επέτειο ή μια αναδρομή στο παρελθόν. Το συγκρότημα αποκάλυψε τον τίτλο του νέου του άλμπουμ, «Carnaval de Luz», και ετοιμάζεται να επιστρέψει με ολοκαίνουργιο υλικό για πρώτη φορά από το 2017, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για την μπάντα, καθώς στις 25 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη πρόβα του Bono, του The Edge, του Adam Clayton και του Larry Mullen Jr. στο Δουβλίνο. Αν λοιπόν περίμενες ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία των U2, αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί να κοιτάξεις πίσω, αλλά μπροστά, αφού το «Carnaval de Luz» σηματοδοτεί την επιστροφή τους με νέο άλμπουμ και όλα δείχνουν πως το συγκρότημα έχει ακόμη αρκετή μουσική μέσα του.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε η είδηση, καθώς ο Bono δεν άντεξε τελικά να κρατήσει το μυστικό και, κατά τη διάρκεια podcast των «Irish Times», αποκάλυψε ο ίδιος το όνομα του άλμπουμ, την ώρα που οι U2 ετοιμάζονται να γιορτάσουν μισό αιώνα κοινής πορείας. Και κάπως έτσι, η επέτειος των 50 χρόνων συνδέεται με μια νέα αρχή, καθώς το «Carnaval de Luz» έρχεται να ανοίξει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία ενός συγκροτήματος που ξεκίνησε από μια κουζίνα στο Δουβλίνο και εξακολουθεί, πέντε δεκαετίες αργότερα, να θέλει να βρει το επόμενο τραγούδι που θα τους κάνει να αισθανθούν ότι άξιζε να συνεχίσουν.

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Η αποκάλυψη του τίτλου του νέου άλμπουμ έγινε με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στους U2. Ο Bono, μιλώντας μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο podcast «Drummer Seeks Musicians: The Making of U2» των Irish Times, δεν άντεξε τελικά να κρατήσει άλλο το μυστικό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ρώτησε αν επιτρέπεται να αποκαλύψει το όνομα του άλμπουμ. Και αφού αρχικά δίστασε, τελικά το είπε: «Το νέο άλμπουμ λέγεται Carnaval de Luz». Ο τίτλος μεταφράζεται ως «Carnival of Light» και από μόνος του δημιουργεί μια συγκεκριμένη εικόνα. Φως, γιορτή, ένταση, κίνηση και μια αίσθηση ανανέωσης – όλα στοιχεία που ταιριάζουν σε ένα άλμπουμ το οποίο έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τους U2.

Για να καταλάβεις τη σημασία της ανακοίνωσης, αρκεί να κοιτάξεις την ημερομηνία της τελευταίας ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς τους με πρωτότυπο υλικό. Το «Songs of Experience» κυκλοφόρησε το 2017 και από τότε οι U2 δεν έχουν παρουσιάσει ένα ακόμη full-length άλμπουμ με νέο υλικό. Το «Carnaval de Luz» έρχεται λοιπόν να καλύψει ένα μεγάλο κενό και να επαναφέρει το συγκρότημα στο σημείο όπου όλα ξεκινούν ξανά από το στούντιο, από τα τραγούδια και από εκείνη την αναζήτηση που, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να τους κρατά ενωμένους. Ο Bono μάλιστα μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ με έναν τρόπο που αφήνει να φανεί πόσο σημαντική ήταν για τους ίδιους. Όπως ανέφερε, το συγκρότημα αισθάνθηκε ότι κατάφερε να ξαναβρεί κάτι ξεχωριστό στη μουσική του και πως το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει δύναμη. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία από όλες. Δεν επιστρέφουν απλώς επειδή συμπληρώνουν 50 χρόνια. Επιστρέφουν επειδή εξακολουθούν να αισθάνονται ότι έχουν κάτι να πουν.

Πριν ακούσεις ολόκληρο το «Carnaval de Luz», θα πάρεις μια πρώτη γεύση από τον νέο ήχο των U2 μέσα από το «Silencio», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία του single έρχεται ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή, καθώς περισσότερες πληροφορίες για το άλμπουμ αναμένονται μέσα στην ίδια εβδομάδα. Έτσι, το «Silencio» λειτουργεί ουσιαστικά ως η πρώτη είσοδος σε μια νέα εποχή για το συγκρότημα. Αν περίμενες ένα μικρό σημάδι για το τι έχουν ετοιμάσει οι U2 όλα αυτά τα χρόνια, αυτή είναι η στιγμή που αρχίζεις να το παίρνεις. Και το ενδιαφέρον μεγαλώνει ακόμη περισσότερο επειδή το νέο άλμπουμ δεν έρχεται σε μια τυχαία χρονιά.

Η ιστορία των U2 ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 1976, όταν τέσσερις έφηβοι συγκεντρώθηκαν για την πρώτη τους πρόβα στην κουζίνα του σπιτιού του Larry Mullen Jr., στη διεύθυνση 60 Rosemount Avenue, στην περιοχή Artane του Δουβλίνου. Ο Mullen είχε βάλει τότε μια αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του Mount Temple Comprehensive, αναζητώντας μουσικούς για να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε μια από τις πιο μακρόχρονες συνεργασίες στην ιστορία της μουσικής. 50 χρόνια αργότερα, οι ίδιοι τέσσερις άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται μαζί. Ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton και ο Larry Mullen Jr. έχουν περάσει από δεκαετίες αλλαγών στη μουσική βιομηχανία, χωρίς να χάσουν τη μεταξύ τους σύνδεση.

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