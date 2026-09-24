«Nevermind»: 35 χρόνια από το άλμπουμ των Nirvana που άλλαξε τη μουσική

35 χρόνια από την κυκλοφορία του «Nevermind» των Nirvana, του άλμπουμ που έφερε το grunge στην κορυφή και καθόρισε τη μουσική των 90s

Με μια ματιά Το άλμπουμ «Nevermind» των Nirvana κυκλοφόρησε το 1991, φέρνοντας το grunge στην κορυφή των παγκόσμιων charts.

Το «Smells Like Teen Spirit» έγινε ύμνος της νεανικής αντίδρασης, οδηγώντας το άλμπουμ στην κορυφή του Billboard 200.

Η ζήτηση για το «Nevermind» ήταν τόσο μεγάλη που η εταιρεία δυσκολευόταν να καλύψει τις πωλήσεις.

Το «Nevermind» άνοιξε τον δρόμο για το grunge και άλλα εναλλακτικά ροκ συγκροτήματα, παραμένοντας σημείο αναφοράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το θρυλικό άλμπουμ των Nirvana, «Nevermind», κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου 1991, φέρνοντας τον ήχο του grunge στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και καθορίζοντας την ταυτότητα των 90s. Η κυκλοφορία του σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή στη μουσική βιομηχανία, φέρνοντας τον εναλλακτικό ήχο του grunge από τα υπόγεια του Σιάτλ στην κορυφή των παγκόσμιων charts, εκθρονίζοντας ακόμη και τον βασιλιά Michael Jackson.

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε το 1987 στο Αμπερντίν της Ουάσινγκτον, αποτελούταν από τον Kurt Cobain (φωνή, κιθάρα) και τον Krist Novoselic (μπάσο). Με την προσθήκη του Dave Grohl στα ντραμς το 1990, οι Nirvana ολοκλήρωσαν τη σύνθεσή τους που θα ηχογραφούσε το δεύτερο, και πιο καθοριστικό, άλμπουμ τους. Η παραγωγή του Butch Vig έμελλε να απογειώσει τον ήχο τους, δημιουργώντας ένα άλμπουμ που θα γινόταν συνώνυμο με μια ολόκληρη γενιά.

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Το «Smells like teen spirit», το πρώτο single από το «Nevermind», έγινε άμεσα ύμνος της νεανικής αντίδρασης, εκφράζοντας θυμό, μελαγχολία και μια διάθεση αμφισβήτησης απέναντι στα κατεστημένα. Η επιτυχία του κομματιού ήταν τόσο άμεση και εκρηκτική, που μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 1992, το «Nevermind» είχε κατακτήσει την κορυφή του αμερικανικού Billboard 200.

Η απήχηση των Nirvana ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μετατρέποντας το συγκρότημα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η εγχώρια αγορά δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Εφημερίδες της εποχής, όπως τα «ΤΑ ΝΕΑ», περιέγραφαν το 1992 την κατάσταση στα δισκοπωλεία, παρομοιάζοντας την αναζήτηση για το άλμπουμ με την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Η BMG, η εταιρεία που κυκλοφόρησε τον δίσκο,δεν προλάβαινε να καλύψει τη ζήτηση, με τα αντίτυπα να πωλούνται αστραπιαία.

Στην Ελλάδα, πάνω από 10.000 αντίτυπα είχαν πωληθεί, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Αλέξανδρος Ριζάφης, δήλωνε στα «ΝΕΑ» ότι ο δίσκος κυκλοφορούσε σε εισαγωγές και η ζήτηση ήταν ασταμάτητη. Το «Nevermind» όχι μόνο εκτόξευσε τους Nirvana στην κορυφή, αλλά άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για πολλά άλλα συγκροτήματα του εναλλακτικού ροκ, καθιστώντας το grunge είδος μουσικής που όλοι ήθελαν να ακούσουν.

Η κληρονομιά του «Nevermind»

Παρόλο που το επόμενο άλμπουμ τους, «In Utero» (1993), γνώρισε επίσης τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, το «Nevermind» παρέμεινε το σημείο αναφοράς. ΤΚομμάτια όπως το «Come as you are», το «Lithium», το «In Bloom», το «Something in the way» και, φυσικά, το «Smells like teen spirit», συνεχίζουν να συστήνουν τους Nirvana σε νέες γενιές ακροατών, επιβεβαιώνοντας την αιώνια αξία και την αδιαμφισβήτητη επίδραση του «Nevermind» στην ιστορία της μουσικής.

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