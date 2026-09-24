Μουσικά Νέα 24.09.2026

«Nevermind»: 35 χρόνια από το άλμπουμ των Nirvana που άλλαξε τη μουσική

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
35 χρόνια από την κυκλοφορία του «Nevermind» των Nirvana, του άλμπουμ που έφερε το grunge στην κορυφή και καθόρισε τη μουσική των 90s
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «Nevermind» των Nirvana κυκλοφόρησε το 1991, φέρνοντας το grunge στην κορυφή των παγκόσμιων charts.
  • Το «Smells Like Teen Spirit» έγινε ύμνος της νεανικής αντίδρασης, οδηγώντας το άλμπουμ στην κορυφή του Billboard 200.
  • Η ζήτηση για το «Nevermind» ήταν τόσο μεγάλη που η εταιρεία δυσκολευόταν να καλύψει τις πωλήσεις.
  • Το «Nevermind» άνοιξε τον δρόμο για το grunge και άλλα εναλλακτικά ροκ συγκροτήματα, παραμένοντας σημείο αναφοράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το θρυλικό άλμπουμ των Nirvana, «Nevermind», κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου 1991, φέρνοντας τον ήχο του grunge στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και καθορίζοντας την ταυτότητα των 90s. Η κυκλοφορία του σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή στη μουσική βιομηχανία, φέρνοντας τον εναλλακτικό ήχο του grunge από τα υπόγεια του Σιάτλ στην κορυφή των παγκόσμιων charts, εκθρονίζοντας ακόμη και τον βασιλιά Michael Jackson.

Κιθαρίστας με ξανθά μαλλιά παίζει ηλεκτρική κιθάρα στη σκηνή κάτω από προβολέα
https://www.instagram.com/nirvanatribute/

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε το 1987 στο Αμπερντίν της Ουάσινγκτον, αποτελούταν από τον Kurt Cobain (φωνή, κιθάρα) και τον Krist Novoselic (μπάσο). Με την προσθήκη του Dave Grohl στα ντραμς το 1990, οι Nirvana ολοκλήρωσαν τη σύνθεσή τους που θα ηχογραφούσε το δεύτερο, και πιο καθοριστικό, άλμπουμ τους. Η παραγωγή του Butch Vig έμελλε να απογειώσει τον ήχο τους, δημιουργώντας ένα άλμπουμ που θα γινόταν συνώνυμο με μια ολόκληρη γενιά.

Διάβασε επίσης: «Smells Like Teen Spirit»: Τα άγνωστα παρασκήνια πίσω από το θρυλικό video clip

Το «Smells like teen spirit», το πρώτο single από το «Nevermind», έγινε άμεσα ύμνος της νεανικής αντίδρασης, εκφράζοντας θυμό, μελαγχολία και μια διάθεση αμφισβήτησης απέναντι στα κατεστημένα. Η επιτυχία του κομματιού ήταν τόσο άμεση και εκρηκτική, που μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 1992, το «Nevermind» είχε κατακτήσει την κορυφή του αμερικανικού Billboard 200.

NIRVANA
https://www.instagram.com/nirvanatribute/

Η απήχηση των Nirvana ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μετατρέποντας το συγκρότημα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η εγχώρια αγορά δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Εφημερίδες της εποχής, όπως τα «ΤΑ ΝΕΑ», περιέγραφαν το 1992 την κατάσταση στα δισκοπωλεία, παρομοιάζοντας την αναζήτηση για το άλμπουμ με την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Η BMG, η εταιρεία που κυκλοφόρησε τον δίσκο,δεν προλάβαινε να καλύψει τη ζήτηση, με τα αντίτυπα να πωλούνται αστραπιαία.

Στην Ελλάδα, πάνω από 10.000 αντίτυπα είχαν πωληθεί, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Αλέξανδρος Ριζάφης, δήλωνε στα «ΝΕΑ» ότι ο δίσκος κυκλοφορούσε σε εισαγωγές και η ζήτηση ήταν ασταμάτητη. Το «Nevermind» όχι μόνο εκτόξευσε τους Nirvana στην κορυφή, αλλά άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για πολλά άλλα συγκροτήματα του εναλλακτικού ροκ, καθιστώντας το grunge είδος μουσικής που όλοι ήθελαν να ακούσουν. 

Ο Kurt Cobain στη σκηνή με κιθάρα και ριγέ πουλόβερ
https://www.instagram.com/nirvanatribute/

Η κληρονομιά του «Nevermind»

Παρόλο που το επόμενο άλμπουμ τους, «In Utero» (1993), γνώρισε επίσης τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, το «Nevermind» παρέμεινε το σημείο αναφοράς. ΤΚομμάτια όπως το «Come as you are», το «Lithium», το «In Bloom», το «Something in the way» και, φυσικά, το «Smells like teen spirit», συνεχίζουν να συστήνουν τους Nirvana σε νέες γενιές ακροατών, επιβεβαιώνοντας την αιώνια αξία και την αδιαμφισβήτητη επίδραση του «Nevermind» στην ιστορία της μουσικής.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Nevermind Nirvana
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

24.09.2026
Επόμενο
Eurovision 2027: Η Γεωργία ετοιμάζει και επίσημα βαλίτσες για τη Βουλγαρία

Eurovision 2027: Η Γεωργία ετοιμάζει και επίσημα βαλίτσες για τη Βουλγαρία

24.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Lila: Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησε το «Παραπονεμένα Λόγια» – Η ερμηνεία που ξεχώρισε
Μουσικά Νέα

Lila: Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησε το «Παραπονεμένα Λόγια» – Η ερμηνεία που ξεχώρισε

24.09.2026
U2: Το μεγάλο comeback είναι γεγονός – Το «Carnaval de Luz» είναι το νέο άλμπουμ που όλοι περίμεναν
Μουσικά Νέα

U2: Το μεγάλο comeback είναι γεγονός – Το «Carnaval de Luz» είναι το νέο άλμπουμ που όλοι περίμεναν

24.09.2026
Eurovision 2027: Η Γεωργία ετοιμάζει και επίσημα βαλίτσες για τη Βουλγαρία
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Η Γεωργία ετοιμάζει και επίσημα βαλίτσες για τη Βουλγαρία

24.09.2026
Άννα Βίσση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

24.09.2026
Taylor Swift: Μόλις ανακοίνωσε 4 νέα τραγούδια για το «The Life of a Showgirl: The Encore»
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Μόλις ανακοίνωσε 4 νέα τραγούδια για το «The Life of a Showgirl: The Encore»

24.09.2026
MTV VMAs 2026: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον George Michael από τη νέα γενιά καλλιτεχνών
Μουσικά Νέα

MTV VMAs 2026: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον George Michael από τη νέα γενιά καλλιτεχνών

24.09.2026
John Legend – Pharrell Williams: Μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το «Muse» – Τι να περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου
Μουσικά Νέα

John Legend – Pharrell Williams: Μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το «Muse» – Τι να περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου

24.09.2026
Μελίνα Ασλανίδου – Χρήστος Μενιδιάτης: Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν έρχεται στο «THEAMA»
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου – Χρήστος Μενιδιάτης: Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν έρχεται στο «THEAMA»

24.09.2026
Hilary Duff: Το comeback της συνεχίζεται – Η μεγάλη ανακοίνωση για την περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Hilary Duff: Το comeback της συνεχίζεται – Η μεγάλη ανακοίνωση για την περιοδεία της

24.09.2026
Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Το healthy bowl που θα κάνει τους συναδέλφους σου στο γραφείο να ζηλεύουν το lunch break σου

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό