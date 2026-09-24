Μουσική 24.09.2026

Άννα Βίσση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

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Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, οι διοργανωτές δίνουν χρήσιμες οδηγίες στους χιλιάδες θεατές για την ασφαλή και άνετη προσέλευση και παραμονή στον χώρο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά το μετρό (σταθμός «Ειρήνη»), για τη μετακίνησή σας στο ΟΑΚΑ.
  • Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, συνιστάται έγκαιρη προσέλευση και τήρηση σήμανσης για την είσοδο.
  • Προστατέψτε το QR code του εισιτηρίου σας, μην το ανεβάζετε στα social media.
  • Απαγορεύονται τσάντες μεγαλύτερες από Α4. Ελέγξτε τους όρους εισόδου για απαγορευμένα αντικείμενα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ να έχει ήδη ξεκινήσει, οι διοργανωτές έχουν φροντίσει να ενημερώσουν λεπτομερώς το κοινό για ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει πριν την πολυαναμενόμενη βραδιά. Η εμφάνιση, που αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 80.000 θεατές, απαιτεί καλή οργάνωση και ενημέρωση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Άνθρωπος με καπέλο και φούτερ με σχέδιο κοιτάζει τον ουρανό με πορτοκαλί σύννεφα, προετοιμασία για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Προετοιμασία και μετακίνηση

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προτιμήσει ως κύριο μέσο μετακίνησης προς το Ολυμπιακό Στάδιο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στο μετρό. Ο σταθμός «Ειρήνη» αποτελεί την ιδανική επιλογή για την άμεση πρόσβαση στον χώρο. Έχει προβλεφθεί ενίσχυση των δρομολογίων, ενώ για τη διευκόλυνση της επιστροφής των θεατών μετά το πέρας της συναυλίας, αναμένεται και παράταση στο ωράριο λειτουργίας του δικτύου.

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Ώρες προσέλευσης και είσοδος

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η έγκαιρη προσέλευση συνιστάται θερμά από τους διοργανωτές, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ταλαιπωρίες και μεγάλες αναμονές στην είσοδο. Κατά την είσοδό τους, οι θεατές θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τη σήμανση που θα υπάρχει στον χώρο και να κατευθύνονται στην είσοδο που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Χέρια κρατούν βραχιόλια με φωτεινά γράμματα "ANNA OAKA", προετοιμασία για τη μεγάλη έκπληξη στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Διαχείριση εισιτηρίων και απαγορευμένα αντικείμενα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση των εισιτηρίων. Οι διοργανωτές εφιστούν την προσοχή του κοινού να μην ανεβάζουν φωτογραφίες με ορατό το QR code στα social media, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αντιγραφής και παράνομης χρήσης του. Το εισιτήριο θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο, είτε σε έντυπη μορφή είτε στο κινητό τηλέφωνο, για εύκολο σκανάρισμα.

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Επιπλέον, θα ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τα αντικείμενα που επιτρέπονται στον χώρο. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Συνιστάται στους θεατές να ελέγξουν τους όρους εισόδου που συνοδεύουν το εισιτήριό τους, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια αντικείμενα απαγορεύονται αυστηρά.

Γυναίκα τραγουδίστρια με υψωμένα χέρια κρατάει μικρόφωνο στη σκηνή του ΟΑΚΑ, με φώτα συναυλίας να πέφτουν πάνω της.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Παροχές και ενημερώσεις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρευρισκομένων, στο ΟΑΚΑ θα λειτουργούν κυλικεία, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα σημεία πώλησης merchandise με συλλεκτικά προϊόντα αφιερωμένα στην επερχόμενη συναυλία. Μέχρι την ημέρα της μεγάλης εμφάνισης, οι θεατές καλούνται να παρακολουθούν αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια της Ticketmaster και της Άννας Βίσση για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις ή αλλαγές που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τη συναυλία.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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