«Dancing with a stranger»: Το hit των Sam Smith και Normani οδηγείται σε δίκη

Με μια ματιά Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την προσπάθεια απόρριψης της υπόθεσης για το τραγούδι «Dancing with a stranger».

Υπάρχουν επαρκή στοιχεία για «εντυπωσιακή ομοιότητα» και «ανεξάρτητη δημιουργία» για να προχωρήσει η δίκη.

Ο δικαστής εντόπισε διαφωνία για τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων δειγμάτων στο τραγούδι του 2015.

Το ζήτημα της ανεξάρτητης δημιουργίας θα κριθεί από ενόρκους, όχι σε απόφαση χωρίς δίκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια πολυετής νομική διαμάχη σχετικά με το αν το παγκόσμιο hit των Sam Smith και Normani, «Dancing with a stranger», έκλεψε το βασικό του ρεφρέν από ένα τραγούδι του 2015 με τον ίδιο τίτλο, οδεύει προς τη δικαστική αίθουσα. Ομοσπονδιακός δικαστής στο Λος Άντζελες απέρριψε την τελευταία προσπάθεια των δύο καλλιτεχνών να απορριφθεί η υπόθεση, κρίνοντας ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει σε δίκη.

Ο U.S. District Judge Wesley L. Hsu, σε μια απόφαση 27 σελίδων, αρνήθηκε το αίτημα των Smith και Normani να τερματιστεί η υπόθεση υπέρ τους, βασιζόμενος στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την κατάθεση της αγωγής τον Μάρτιο του 2022. Ο δικαστής έκρινε ότι οι ενάγοντες συνθέτες, Jordan Vincent, Christopher Miranda και Rosco Banlao, έχουν παρουσιάσει επαρκή επιχειρήματα για «εντυπωσιακή ομοιότητα» και “«νεξάρτητη δημιουργία», τα οποία αποκλείουν την απόρριψη της υπόθεσης σε αυτό το στάδιο.

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Η αγωγή, η οποία έχει μια μακρά και περίπλοκη πορεία, κατατέθηκε αρχικά πριν από τέσσερα χρόνια, απορρίφθηκε τον επόμενο χρόνο, αλλά στη συνέχεια αναβίωσε μετά από έφεση. Τον περασμένο Ιούλιο, οι νομικοί εκπρόσωποι των Smith και Normani υπέβαλαν εκ νέου αίτημα στο δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι ειδικοί των εναγόντων συνθετών δεν κατάφεραν να αποδείξουν την «εντυπωσιακή ομοιότητα» που απαιτείται για τη διατήρηση των ισχυρισμών. Ο Judge Hsu διαφώνησε με αυτή την άποψη.

Ο δικαστής εξήγησε ότι η σύγκριση μεμονωμένων μουσικών στοιχείων, όπως οι ακολουθίες των τόνων, ο ρυθμός, η μετρική τοποθέτηση ή το μελωδικό περίγραμμα, αποσπασματικά, δεν αρκεί για να διαπιστωθεί η απουσία ομοιότητας. Τόνισε ότι η εν λόγω ομοιότητα, όσον αφορά την επιλογή και τη διάταξη των μουσικών στοιχείων, πρέπει να εξετάζεται σφαιρικά, κάτι που η ενάγουσα πλευρά υποστηρίζει ότι έχει πράξει.

Επιπλέον, ο Judge Hsu εντόπισε «διαφωνία ουσιαστικού γεγονότος» σχετικά με τον ισχυρισμό των εναγομένων ότι το τραγούδι του 2015, «Dancing with a stranger» ενσωμάτωσε μη εξουσιοδοτημένα δείγματα από δύο άλλα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, ο δικαστής έκρινε ότι οι Smith, Normani και οι υπόλοιποι εναγόμενοι δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι το τραγούδι των εναγόντων προέρχεται από αυτά τα φερόμενα μη εξουσιοδοτημένα δείγματα.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς των εναγομένων ότι δημιούργησαν το δικό τους τραγούδι του 2019 ανεξάρτητα, χωρίς καμία πρόσβαση στο τραγούδι των εναγόντων, ο δικαστής έκρινε ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι καθοριστικό σε αυτό το στάδιο της δίκης.

«Η απόδειξη ανεξάρτητης δημιουργίας δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει την έκδοση απόφασης χωρίς δίκη, καθώς πρέπει να σταθμιστεί έναντι της πρωτοφανούς υπόθεσης αντιγραφής του ενάγοντα», ανέφερε ο δικαστής. «Το δικαστήριο κρίνει ότι το ζήτημα της ανεξάρτητης δημιουργίας πρέπει να αφεθεί στην κρίση του ενόρκου».

Ο επικεφαλής δικηγόρος των Smith, Normani και των άλλων εναγομένων, συμπεριλαμβανομένης της Universal Music Group, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Από την πλευρά τους, οι συνθέτες που υπέβαλαν την αγωγή, μέσω του δικηγόρου τους Alfred J. Fluehr, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ένας ένορκος θα πρέπει να αποφασίσει για τα μουσικολογικά ζητήματα της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι Sam Smith και οι εναγόμενοι έκλεψαν το «Dancing With A Stranger», ένα από τα μεγαλύτερα hits του 2019. «Προηγουμένως στην υπόθεση, το Εφετείο της Ένατης Περιφέρειας είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα… Ανυπομονούμε για την ημέρα μας στο δικαστήριο», δήλωσε ο Fluehr.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο δικηγόρος των εναγομένων, Peter Anderson, είχε υποστηρίξει ότι η αγωγή είχε ένα θανάσιμο ελάττωμα, καθώς το τραγούδι των εναγόντων του 2015 ενσωμάτωνε μη εξουσιοδοτημένα δείγματα από τα «The Ha Dance» των Masters at Work και «Think (About It)» της Lyn Collins. Υποστήριξε ότι η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν εκτείνεται σε τμήματα ενός έργου που ενσωματώνουν παράνομα προϋπάρχον υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Αν και οι δικηγόροι των εναγόντων ισχυρίστηκαν ότι τα δείγματα ήταν «σχεδόν ανεπαίσθητα», ο δικαστής επισήμανε ότι η διαφωνία στην ουσία της αποτελεί ένα μουσικολογικό ζήτημα, το οποίο είναι κατάλληλο για να κριθεί από ενόρκους.

Η υπόθεση έρχεται σε μια εποχή που τα πνευματικά δικαιώματα στη μουσική βρίσκονται στο επίκεντρο, ειδικά με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δημιουργία μουσικής. Ενώ οι Sam Smith και Normani συνεχίζουν την καλλιτεχνική τους πορεία, αυτή η δικαστική διαμάχη υπενθυμίζει τις περίπλοκες νομικές πτυχές που περιβάλλουν τη δημιουργία και την εμπορική εκμετάλλευση της μουσικής.

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