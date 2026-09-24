Μουσικά Νέα 24.09.2026

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη τραγουδά το «Ώρες Μικρές» – Δες το βίντεο

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Ο 14χρονος ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, Βασίλης Ζιώγας, τίμησε τη μνήμη του αγαπημένου του συγγενή με μια συγκινητική ερμηνεία του «Ώρες Μικρές»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο 14χρονος Βασίλης Ζιώγας, ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, ερμήνευσε το τραγούδι «Ώρες Μικρές».
  • Η ερμηνεία του έγινε ως φόρος τιμής και τρόπος αποχαιρετισμού στον εκλιπόντα θείο του.
  • Το βίντεο της ερμηνείας του αναρτήθηκε στα social media και ξεπέρασε τις 70.000 προβολές.
  • Ο δάσκαλος φωνητικής του Βασίλη επιβεβαίωσε τη συγγένεια και μίλησε για το μουσικό του ταλέντο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική παράδοση και το ταλέντο φαίνεται πως διατρέχουν την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον 14χρονο Βασίλη Ζιώγα να φέρει πλέον αυτό το «DNA» στο τραγούδι. Ο νεαρός, γιος του πρώτου ξαδέλφου του αγαπημένου καλλιτέχνη, επέλεξε να αποδώσει φόρο τιμής στον αείμνηστο θείο του με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ερμηνεία του τραγουδιού «Ώρες Μικρές».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει με ροζ σορτς και λευκό t-shirt με στάμπα, αποκαλύπτοντας την άγνωστη κόντρα του με τον Ρέμο.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Ο Βασίλης Ζιώγας, ο οποίος ήδη παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής, αποφάσισε λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσω της μουσικής. Η επιλογή του τραγουδιού «Ώρες Μικρές» δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτέλεσε έναν τρόπο να πει το δικό του «αντίο» και να μοιραστεί αυτό που ένιωθε.

Διάβασε επίσης: «Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha

Το βίντεο της ερμηνείας του Βασίλη Ζιώγα δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δάσκαλό του, συνοδευόμενο από τη φράση «το DNA συνεχίζεται». Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αμέσως έντονη αντίδραση, ξεπερνώντας τις 70.000 προβολές, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.

Ένας άνδρας με σκούρο μπλε πουκάμισο και χρυσές αλυσίδες κάθεται σε ένα ξύλινο παγκάκι, με φόντο πράσινη βλάστηση.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Μιλώντας στην εκπομπή, ο 14χρονος Βασίλης Ζιώγας δήλωσε πως η ερμηνεία του ήταν ένας από τους τρόπους του να αποχαιρετήσει τον θείο του. «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω γιατί είναι και η συγγένεια. Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 like, δεν το περίμενα όλο αυτό», εξήγησε, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απρόσμενη ανταπόκριση.

Ο καθηγητής φωνητικής του νεαρού καλλιτέχνη, μιλώντας επίσης στην εκπομπή, επιβεβαίωσε τη συγγενική σχέση του Βασίλη με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Μου είχαν πει οι γονείς του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τις δυνατότητές του. «Το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA».

Η κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο καλλιτεχνικά όσο και οικογενειακά, συνεχίζει να ζει, με τον Βασίλη Ζιώγα να δείχνει πως έχει τα φόντα να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του θείου του.

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ανηψιός ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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