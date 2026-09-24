8 υπέροχες μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα για τον Οκτώβριο

Με μια ματιά Ο Οκτώβριος είναι ιδανικός για μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα λόγω ήπιου καιρού και λιγότερης πολυκοσμίας.

Προτείνονται προορισμοί όπως η Λίμνη Δόξα, τα Καλάβρυτα (Σπήλαιο Λιμνών, Πλανητέρο) και η Αράχωβα.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν το Ναύπλιο, τη Χαλκίδα, το Λουτράκι με τη Λίμνη Βουλιαγμένης και τον Πόρο.

Για τους λάτρεις του βουνού, η Λίμνη Τσιβλού και η Ζαρούχλα αποτελούν ελκυστικούς φθινοπωρινούς προορισμούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Οκτώβριος είναι ίσως ένας από τους πιο όμορφους μήνες για να αφήσεις για λίγο την Αθήνα και να κάνεις μια μικρή απόδραση. Ο καιρός είναι συνήθως πιο ήπιος, η φύση αρχίζει να αλλάζει χρώματα και τα δημοφιλή μέρη δεν έχουν πλέον την καλοκαιρινή πολυκοσμία. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια ή να οργανώσεις ένα ολόκληρο ταξίδι.

Αρκεί ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο, ένα αυτοκίνητο και καλή παρέα για να βρεθείς μέσα σε λίγες ώρες σε ένα γραφικό χωριό, δίπλα σε μια λίμνη ή σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη. Από την ορεινή Κορινθία μέχρι την Εύβοια και την Αργολίδα, οι επιλογές για μια φθινοπωρινή μονοήμερη είναι πολλές. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη οργανωμένες μονοήμερες από την Αθήνα για τον Οκτώβριο προς προορισμούς όπως η Λίμνη Δόξα, το Σπήλαιο των Λιμνών και η Άνω Τιθορέα. Αν, λοιπόν, νιώθεις ότι χρειάζεσαι μια μικρή αλλαγή εικόνας χωρίς να απομακρυνθείς πολύ από την πρωτεύουσα, κράτησε αυτές τις ιδέες.

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1. Λίμνη Δόξα – Για φθινοπωρινές εικόνες σαν καρτ-ποστάλ

Αν θέλεις να νιώσεις ότι έκανες πολύ μεγαλύτερο ταξίδι απ’ ό,τι πραγματικά έκανες, η Λίμνη Δόξα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία και περιβάλλεται από δάση και βουνά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που τον Οκτώβριο γίνεται ακόμη πιο ατμοσφαιρικό. Μπορείς να κάνεις μια βόλτα γύρω από τη λίμνη, να επισκεφθείς το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου και στη συνέχεια να συνεχίσεις προς τη Γκούρα ή τον Φενεό για φαγητό. Η διαδρομή από την Αθήνα είναι μεγαλύτερη από άλλες επιλογές της λίστας, περίπου 2-2,5 ώρες, αλλά το τοπίο αξίζει την απόσταση.

2. Σπήλαιο των Λιμνών & Πλανητέρο

Για μια διαφορετική φθινοπωρινή εκδρομή, βάλε στο πρόγραμμα τα Καλάβρυτα και την περιοχή του Πλανητέρου. Το Σπήλαιο των Λιμνών αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής, ενώ στο Πλανητέρο μπορείς να απολαύσεις τη φύση και ένα χαλαρό γεύμα. Είναι μια επιλογή που ταιριάζει ιδιαίτερα σε μια μέρα κατά την οποία θέλεις να συνδυάσεις φύση, εξερεύνηση και καλό φαγητό. Υπάρχουν μάλιστα οργανωμένες μονοήμερες από Αθήνα προς το Σπήλαιο των Λιμνών και το Πλανητέρο στις 18 Οκτωβρίου 2026.

3. Αράχωβα: Η κλασική φθινοπωρινή απόδραση

Αν αγαπάς τα γραφικά σοκάκια, τα πέτρινα σπίτια, τα ζεστά καφέ και την ορεινή ατμόσφαιρα, η Αράχωβα είναι πάντα μια καλή ιδέα. Τον Οκτώβριο μπορείς να περπατήσεις χωρίς την καλοκαιρινή ζέστη, να καθίσεις για καφέ με θέα και να απολαύσεις ένα ωραίο γεύμα. Αν θέλεις να κάνεις τη μονοήμερη πιο γεμάτη, μπορείς να συνδυάσεις την Αράχωβα με τους Δελφούς. Υπάρχουν ήδη οργανωμένες εκδρομές από την Αθήνα που συνδυάζουν τους δύο προορισμούς, αν προτιμάς να μην οδηγήσεις.

4. Ναύπλιο: Για βόλτα στην Παλιά Πόλη

Το Ναύπλιο είναι από εκείνα τα μέρη που μπορείς να επισκεφθείς ξανά και ξανά χωρίς να το βαρεθείς. Η παλιά πόλη, τα νεοκλασικά κτίρια, τα στενά σοκάκια και η παραλία δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για μια φθινοπωρινή Κυριακή. Κάνε τη βόλτα σου στην πλατεία Συντάγματος, ανέβα στο Παλαμήδι αν έχεις διάθεση για περισσότερη δράση και κλείσε τη μέρα με φαγητό ή καφέ στο ιστορικό κέντρο. Το Ναύπλιο απέχει περίπου 1,5 ώρα από την Αθήνα, επομένως είναι από τις πιο εύκολες επιλογές για μονοήμερη.

5. Χαλκίδα: Όταν θέλεις θάλασσα χωρίς πλοίο

Δεν χρειάζεται να περιμένεις το καλοκαίρι για να απολαύσεις μια παραθαλάσσια βόλτα. Η Χαλκίδα απέχει περίπου μία ώρα από την Αθήνα και σου προσφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση της μικρής απόδρασης χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία. Κάνε μια βόλτα στην παραλία, στάσου στη γέφυρα του Ευρίπου για να παρατηρήσεις τα περίφημα «τρελά νερά» και στη συνέχεια αναζήτησε ένα τραπεζάκι για θαλασσινά ή μεζέδες.

6. Λουτράκι & Λίμνη Βουλιαγμένης

Αν δεν θέλεις να απομακρυνθείς πολύ, αυτή η εκδρομή είναι ιδανική. Μπορείς να ξεκινήσεις με μια βόλτα στο Λουτράκι και στη συνέχεια να κατευθυνθείς προς την Περαχώρα και τη Λίμνη Βουλιαγμένης. Η συγκεκριμένη λίμνη της Κορινθίας, που δεν πρέπει να τη μπερδέψεις με εκείνη των νοτίων προαστίων, βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο. Κοντά βρίσκεται και το Ηραίο, ο αρχαιολογικός χώρος που μπορείς να συνδυάσεις με την εκδρομή σου.

7. Πόρος: Για μια μικρή δόση νησιού

Αν σου έχει λείψει το καλοκαίρι, αλλά δεν θέλεις να περιμένεις μέχρι την επόμενη σεζόν, ο Πόρος είναι μια όμορφη επιλογή. Η πρόσβαση από τον Γαλατά κάνει την εκδρομή αρκετά εύκολη, ενώ η πόλη του Πόρου προσφέρεται για περπάτημα, καφέ και φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ο Οκτώβριος έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να απολαύσεις το νησιώτικο σκηνικό χωρίς τις υψηλές θερμοκρασίες και την πολυκοσμία του καλοκαιριού.

8. Λίμνη Τσιβλού & Ζαρούχλα

Για σένα που προτιμάς το βουνό από τη θάλασσα, η Λίμνη Τσιβλού και η Ζαρούχλα είναι ένας συνδυασμός που αξίζει να κρατήσεις για μια φθινοπωρινή Κυριακή. Η λίμνη περιβάλλεται από βουνά και δάσος, ενώ η Ζαρούχλα προσφέρεται για μια χαλαρή βόλτα και φαγητό. Η συγκεκριμένη διαδρομή περιλαμβάνεται και στα οργανωμένα προγράμματα μονοήμερων εκδρομών από Αθήνα για τον Οκτώβριο του 2026.

Δεν χρειάζεται πάντα να περιμένεις τις διακοπές για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μια μονοήμερη εκδρομή αρκεί για να αλλάξεις παραστάσεις, να περπατήσεις στη φύση, να φας κάτι διαφορετικό και να επιστρέψεις στην Αθήνα το ίδιο βράδυ.

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