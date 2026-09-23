Life 23.09.2026

Έχεις μόλις 10 λεπτά; Αυτές οι 4 ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό αξίζει να μπουν στη ρουτίνα σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 6 απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι χωρίς εξοπλισμό για δύναμη ισορροπία κινητικότητα και καλύτερη φυσική κατάσταση
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η τακτική άσκηση, ακόμα και για λίγα λεπτά, είναι σημαντική για την υγιή γήρανση και τη διατήρηση της λειτουργικότητας.
  • Το περπάτημα είναι αερόβια άσκηση που ωφελεί την καρδιαγγειακή υγεία και τη δύναμη των οστών.
  • Τα step-ups, τα καθίσματα και τα push-ups (στον τοίχο/πάγκο) ενισχύουν τη δύναμη, την ισορροπία και τον μεταβολισμό.
  • Η συνέπεια στην άσκηση είναι πιο σημαντική από την ένταση, και δεν απαιτείται ακριβός εξοπλισμός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σκέφτεσαι ότι για να φροντίσεις την υγεία σου και να παραμείνεις δυνατή όσο περνούν τα χρόνια χρειάζεσαι ακριβό εξοπλισμό, πολλές ώρες στο γυμναστήριο ή απαιτητικές προπονήσεις, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Υπάρχουν μερικές πολύ απλές ασκήσεις γυμναστικής που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου ακόμη και μέσα στο σπίτι.

Άτομο που κάνει γυμναστική στο σπίτι για ενίσχυση της καθημερινής κίνησης και ενέργειας.
Pexels

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με καλύτερη υγεία και με τη διατήρηση της λεγόμενης «healthspan», δηλαδή των χρόνων κατά τους οποίους παραμένεις ενεργή και λειτουργική χωρίς σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία. Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Real Simple, για την υγιή γήρανση έχει ιδιαίτερη σημασία να συνδυάζεις ασκήσεις δύναμης, αερόβια δραστηριότητα και ασκήσεις ισορροπίας. Και το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται να πιέζεις τον εαυτό σου μέχρι εξάντλησης. Η συνέπεια και η τακτική κίνηση έχουν μεγαλύτερη σημασία από το να κάνεις περιστασιακά μια πολύ έντονη προπόνηση.

Διάβασε επίσης: Το workout που ξεχωρίζει ο Σάκης Ρουβάς – Όταν η άσκηση γίνεται καθημερινή συνήθεια

1. Περπάτημα

Μπορεί να σου φαίνεται η πιο απλή μορφή άσκησης, όμως το περπάτημα προσφέρει πολλά περισσότερα από μια βόλτα. Πρόκειται για αερόβια δραστηριότητα που ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς και υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Παράλληλα, επειδή είναι άσκηση με φόρτιση του σώματος, βοηθά στη διατήρηση της δύναμης των οστών, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όσο μεγαλώνεις. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με μεγάλες αποστάσεις. Μπορείς απλώς να αυξήσεις σταδιακά την καθημερινή σου κίνηση και να βάλεις περισσότερο περπάτημα στην ημέρα σου.

Τι να φοράς για να γυμνάζεσαι άνετα τον χειμώνα - 5 θαυματουργά tips
Pinterest.com

2. Step-ups

Αν έχεις μια σκάλα στο σπίτι, έχεις ήδη ένα μικρό «εργαλείο» γυμναστικής. Τα step-ups, δηλαδή το ανέβασμα και κατέβασμα σε ένα σκαλοπάτι, μιμούνται μια κίνηση που κάνεις στην καθημερινότητά σου και μπορούν να βοηθήσουν την αερόβια ικανότητα, την ισορροπία και τη σταθερότητα των αρθρώσεων. Μπορείς να ξεκινήσεις μόνο με το βάρος του σώματός σου και, όταν νιώσεις πιο δυνατή, να αυξήσεις σταδιακά τη δυσκολία.

Γυναίκα που κάνει πρωινή γυμναστική για ευεξία και καλή φυσική κατάσταση.
unsplash.com

3. Καθίσματα

Τα squats είναι από τις ασκήσεις που αξίζει να κρατήσεις στη ρουτίνα σου, καθώς γυμνάζουν σημαντικές μυϊκές ομάδες στο κάτω μέρος του σώματος. Η δύναμη στα πόδια είναι σημαντική για την κινητικότητα και την ανεξαρτησία όσο μεγαλώνεις, ενώ τα καθίσματα μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την οστική πυκνότητα και τη λειτουργία του μεταβολισμού. Αν τα κλασικά καθίσματα σου φαίνονται δύσκολα, μπορείς να ξεκινήσεις χρησιμοποιώντας μια καρέκλα ως βοήθεια.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση push-up με τα γόνατα λυγισμένα, μια από τις προτεινόμενες ασκήσεις για γρήγορη αλλαγή σώματος.
Pexels

4. Push-ups στον τοίχο ή στον πάγκο

Δεν χρειάζεται να πέσεις στο πάτωμα για να κάνεις push-ups. Αν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία στην άσκηση, μπορείς να ξεκινήσεις ακουμπώντας τα χέρια σου σε έναν τοίχο ή σε μια σταθερή επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο γυμνάζεις το πάνω μέρος του σώματος και τον κορμό, ενώ όσο δυναμώνεις μπορείς σταδιακά να αυξήσεις τη δυσκολία και να περάσεις σε push-ups με τα γόνατα ή, αργότερα, σε κανονικά push-ups.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

fitness γυμναστική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Robert Pattinson: «Το The Batman Part II θα είναι πραγματικά διαφορετικό» – Τι αποκάλυψε

Robert Pattinson: «Το The Batman Part II θα είναι πραγματικά διαφορετικό» – Τι αποκάλυψε

23.09.2026
Επόμενο
Ο Robert Eggers φέρνει το «Romeo and Juliet» στη μεγάλη οθόνη – Και αυτή η εκδοχή δεν θα μοιάζει με καμία άλλη

Ο Robert Eggers φέρνει το «Romeo and Juliet» στη μεγάλη οθόνη – Και αυτή η εκδοχή δεν θα μοιάζει με καμία άλλη

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα
Life

Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα

23.09.2026
6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish
Life

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

23.09.2026
Kendall Jenner: Πρωταγωνιστεί… δίπλα στον εαυτό της στη νέα καμπάνια των Beats
Celeb News

Kendall Jenner: Πρωταγωνιστεί… δίπλα στον εαυτό της στη νέα καμπάνια των Beats

23.09.2026
Diffused makeup: Η νέα τάση στο μακιγιάζ θέλει φυσική ομορφιά και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια
Beauty

Diffused makeup: Η νέα τάση στο μακιγιάζ θέλει φυσική ομορφιά και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια

23.09.2026
Όταν η ευγένεια γίνεται παγίδα: Η τακτική για να βάλεις όρια στους γύρω σου χωρίς να απολογείσαι
Life

Όταν η ευγένεια γίνεται παγίδα: Η τακτική για να βάλεις όρια στους γύρω σου χωρίς να απολογείσαι

23.09.2026
Τα καρμικά μαθήματα που κουβαλάει κάθε ζώδιο από προηγούμενες ζωές
Life

Τα καρμικά μαθήματα που κουβαλάει κάθε ζώδιο από προηγούμενες ζωές

23.09.2026
Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!
Food

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

23.09.2026
Spring 2027: Ο οίκος Prada επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη δύναμη της φούστας
Fashion

Spring 2027: Ο οίκος Prada επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη δύναμη της φούστας

23.09.2026
Emotional availability: Οι 5 συμπεριφορές που προδίδουν ότι επενδύεις σε μια σχέση χωρίς μέλλον
Life

Emotional availability: Οι 5 συμπεριφορές που προδίδουν ότι επενδύεις σε μια σχέση χωρίς μέλλον

23.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό