Έχεις μόλις 10 λεπτά; Αυτές οι 4 ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό αξίζει να μπουν στη ρουτίνα σου

Ανακάλυψε 6 απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι χωρίς εξοπλισμό για δύναμη ισορροπία κινητικότητα και καλύτερη φυσική κατάσταση

Με μια ματιά Η τακτική άσκηση, ακόμα και για λίγα λεπτά, είναι σημαντική για την υγιή γήρανση και τη διατήρηση της λειτουργικότητας.

Το περπάτημα είναι αερόβια άσκηση που ωφελεί την καρδιαγγειακή υγεία και τη δύναμη των οστών.

Τα step-ups, τα καθίσματα και τα push-ups (στον τοίχο/πάγκο) ενισχύουν τη δύναμη, την ισορροπία και τον μεταβολισμό.

Η συνέπεια στην άσκηση είναι πιο σημαντική από την ένταση, και δεν απαιτείται ακριβός εξοπλισμός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σκέφτεσαι ότι για να φροντίσεις την υγεία σου και να παραμείνεις δυνατή όσο περνούν τα χρόνια χρειάζεσαι ακριβό εξοπλισμό, πολλές ώρες στο γυμναστήριο ή απαιτητικές προπονήσεις, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Υπάρχουν μερικές πολύ απλές ασκήσεις γυμναστικής που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου ακόμη και μέσα στο σπίτι.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με καλύτερη υγεία και με τη διατήρηση της λεγόμενης «healthspan», δηλαδή των χρόνων κατά τους οποίους παραμένεις ενεργή και λειτουργική χωρίς σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία. Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Real Simple, για την υγιή γήρανση έχει ιδιαίτερη σημασία να συνδυάζεις ασκήσεις δύναμης, αερόβια δραστηριότητα και ασκήσεις ισορροπίας. Και το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται να πιέζεις τον εαυτό σου μέχρι εξάντλησης. Η συνέπεια και η τακτική κίνηση έχουν μεγαλύτερη σημασία από το να κάνεις περιστασιακά μια πολύ έντονη προπόνηση.

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1. Περπάτημα

Μπορεί να σου φαίνεται η πιο απλή μορφή άσκησης, όμως το περπάτημα προσφέρει πολλά περισσότερα από μια βόλτα. Πρόκειται για αερόβια δραστηριότητα που ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς και υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Παράλληλα, επειδή είναι άσκηση με φόρτιση του σώματος, βοηθά στη διατήρηση της δύναμης των οστών, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όσο μεγαλώνεις. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με μεγάλες αποστάσεις. Μπορείς απλώς να αυξήσεις σταδιακά την καθημερινή σου κίνηση και να βάλεις περισσότερο περπάτημα στην ημέρα σου.

2. Step-ups

Αν έχεις μια σκάλα στο σπίτι, έχεις ήδη ένα μικρό «εργαλείο» γυμναστικής. Τα step-ups, δηλαδή το ανέβασμα και κατέβασμα σε ένα σκαλοπάτι, μιμούνται μια κίνηση που κάνεις στην καθημερινότητά σου και μπορούν να βοηθήσουν την αερόβια ικανότητα, την ισορροπία και τη σταθερότητα των αρθρώσεων. Μπορείς να ξεκινήσεις μόνο με το βάρος του σώματός σου και, όταν νιώσεις πιο δυνατή, να αυξήσεις σταδιακά τη δυσκολία.

3. Καθίσματα

Τα squats είναι από τις ασκήσεις που αξίζει να κρατήσεις στη ρουτίνα σου, καθώς γυμνάζουν σημαντικές μυϊκές ομάδες στο κάτω μέρος του σώματος. Η δύναμη στα πόδια είναι σημαντική για την κινητικότητα και την ανεξαρτησία όσο μεγαλώνεις, ενώ τα καθίσματα μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την οστική πυκνότητα και τη λειτουργία του μεταβολισμού. Αν τα κλασικά καθίσματα σου φαίνονται δύσκολα, μπορείς να ξεκινήσεις χρησιμοποιώντας μια καρέκλα ως βοήθεια.

4. Push-ups στον τοίχο ή στον πάγκο

Δεν χρειάζεται να πέσεις στο πάτωμα για να κάνεις push-ups. Αν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία στην άσκηση, μπορείς να ξεκινήσεις ακουμπώντας τα χέρια σου σε έναν τοίχο ή σε μια σταθερή επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο γυμνάζεις το πάνω μέρος του σώματος και τον κορμό, ενώ όσο δυναμώνεις μπορείς σταδιακά να αυξήσεις τη δυσκολία και να περάσεις σε push-ups με τα γόνατα ή, αργότερα, σε κανονικά push-ups.

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