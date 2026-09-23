Cinema 23.09.2026

Ο Robert Eggers φέρνει το «Romeo and Juliet» στη μεγάλη οθόνη – Και αυτή η εκδοχή δεν θα μοιάζει με καμία άλλη

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Ο Robert Eggers ετοιμάζει μια νέα κινηματογραφική διασκευή του «Romeo and Juliet» για τη Focus Features και όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη νέα ταινία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Robert Eggers σκηνοθετεί νέα κινηματογραφική διασκευή του "Romeo and Juliet".
  • Η ταινία αναπτύσσεται από την Focus Features μετά από έντονο ανταγωνισμό.
  • Οι ηθοποιοί θα μιλούν σε Olde English για αυθεντική ατμόσφαιρα εποχής.
  • Η προσέγγιση εστιάζει στην ιστορική λεπτομέρεια και την ατμόσφαιρα, χαρακτηριστικό του Eggers.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι έχεις δει όλες τις πιθανές κινηματογραφικές εκδοχές του «Romeo and Juliet», ο Robert Eggers φαίνεται πως έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Ο σκηνοθέτης των «The Witch», «The Lighthouse» και «Nosferatu» ετοιμάζεται να καταπιαστεί με ένα από τα πιο γνωστά έργα του William Shakespeare, δίνοντάς του τη δική του ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Eggers αναπτύσσει μια νέα διασκευή του «Romeo and Juliet» για τη Focus Features, η οποία επικράτησε σε bidding war απέναντι σε A24, Sony και Warner Bros. Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κινηματογραφικό του project.

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Ο Robert Eggers και το «Romeo and Juliet»

Ο Eggers θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το καστ ή την ημερομηνία κυκλοφορίας. Αυτό που κάνει, ωστόσο, το συγκεκριμένο project ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η προσέγγιση που φαίνεται πως θέλει να ακολουθήσει ο σκηνοθέτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του The Hollywood Reporter, οι ηθοποιοί θα μιλούν σε Olde English, δηλαδή σε μια μορφή παλαιότερης αγγλικής γλώσσας, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πιο αυθεντική ατμόσφαιρα εποχής.

Και αν έχεις παρακολουθήσει έστω και μία ταινία του Eggers, ξέρεις ότι η ιστορική λεπτομέρεια και η ατμόσφαιρα δεν είναι για εκείνον απλές λεπτομέρειες. Από τη «The Witch» μέχρι το «Nosferatu», ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει ταινίες που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή, την αισθητική, τη γλώσσα και τον κόσμο στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία. Το «Romeo and Juliet» αφηγείται την τραγική ιστορία δύο νεαρών εραστών, του Romeo και της Juliet, οι οποίοι προέρχονται από δύο αντίπαλες οικογένειες, τους Montagues και τους Capulets, στη Βερόνα της Ιταλίας. Το έργο του Shakespeare, γραμμένο στα τέλη του 16ου αιώνα, έχει γνωρίσει αμέτρητες θεατρικές και κινηματογραφικές διασκευές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές βρίσκεται η ταινία του Franco Zeffirelli του 1968, αλλά και το «Romeo + Juliet» του Baz Luhrmann από το 1996, με τον Leonardo DiCaprio και την Claire Danes, που μετέφερε την ιστορία σε ένα σύγχρονο, πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Η εκδοχή του Eggers φαίνεται πως θα κινηθεί σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, επιστρέφοντας στην αίσθηση μιας ιστορικής εποχής και στη γλώσσα που συνδέεται με το πρωτότυπο έργο.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η νέα συνεργασία με τη Focus Features

Η ταινία θα αποτελέσει ακόμη μία συνεργασία του Eggers με τη Focus Features. Η εταιρεία έχει συνδεθεί με αρκετές από τις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη, μεταξύ άλλων τα «The Northman» και «Nosferatu», ενώ είχε επίσης συμμετοχή στη διεθνή διανομή του «The Lighthouse». Το project έρχεται μετά το «Werwulf», τη νέα ταινία του Eggers που τοποθετείται στην Αγγλία του 13ου αιώνα και κινείται και πάλι στον χώρο του σκοτεινού, ιστορικού κινηματογράφου. Για την ώρα, λοιπόν, το νέο «Romeo and Juliet» βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του. Όμως η επιλογή του Eggers, σε συνδυασμό με την απόφαση να χρησιμοποιηθεί παλαιότερη μορφή της αγγλικής γλώσσας, δείχνει ότι η συγκεκριμένη εκδοχή φιλοδοξεί να προσεγγίσει το έργο μέσα από μια πιο ιστορική και ατμοσφαιρική ματιά. Και κάπως έτσι, μια ιστορία που γνωρίζεις εδώ και αιώνες ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη  αυτή τη φορά μέσα από τον σκοτεινό και ιδιαίτερο κινηματογραφικό κόσμο του Robert Eggers.

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Robert Eggers William Shakespeare
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