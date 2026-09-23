2Pac: Ντοκιμαντέρ για τη δίκη της δολοφονίας του στα «σκαριά»

Νέο ντοκιμαντέρ θα εξετάσει τη δικαστική υπόθεση γύρω από τη δολοφονία του 2Pac και την καταδίκη του Duane «Keffe D» Davis

Με μια ματιά Νέο ντοκιμαντέρ θα εστιάσει στη δίκη και καταδίκη του Duane Davis για τη δολοφονία του 2Pac.

Η ταινία, που αναμένεται το 2027, θα μεταφέρει τους θεατές στο δικαστήριο του Λας Βέγκας.

Η σκηνοθέτις θέλει να δώσει φωνή στην οικογένεια και να συνδέσει συναισθηματικά το κοινό με τον 2Pac.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από τον κύκλο του 2Pac και σπάνιο υλικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέας παραγωγής ταινία ντοκιμαντέρ θα εμβαθύνει στη δικαστική διαμάχη και την καταδίκη του Duane Keffe D” Davis, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της δολοφονίας του ράπερ 2Pac τον Σεπτέμβριο του 1996. Η Propagate Content και η Passion Pictures έχουν δώσει το πράσινο φως για την παραγωγή, με την σκηνοθεσία να αναλαμβάνει η Marian Mohamed.

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, που αναμένεται να προβληθεί το 2027 στο Sky Documentaries και στο NOW, υπόσχεται να μεταφέρει τους θεατές μέσα στις αίθουσες του δικαστηρίου του Las Vegas, παρακολουθώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις αχώριστης δολοφονίας στον χώρο της ψυχαγωγίας, η οποία έφτασε στην καταδίκη τρεις δεκαετίες μετά.

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Η σκηνοθέτις Marian Mohamed δήλωσε τη φιλοδοξία της για το έργο, τονίζοντας: «Θέλω αυτή η ταινία να δώσει φωνή σε μια οικογένεια που όχι μόνο θρηνεί, αλλά που έχει ανακτήσει την εξουσία στον τρόπο που βλέπεται η δολοφονία του 2Pac. Το πιο σημαντικό, θέλω αυτή η ταινία να κάνει τους ανθρώπους να γελούν, να κλαίνε και να διαφωνούν. Θέλω όποιος παρακολουθήσει αυτό να συνδεθεί συναισθηματικά όχι μόνο με την ιστορία του πώς πέθανε ο 2Pac, αλλά και με το ποιος ήταν».

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να περιλαμβάνει συνεισφορές και συνεντεύξεις από τον στενό κύκλο και τα μέλη της οικογένειας του Shakur, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του, Mopreme Shakur, καθώς και σπάνιο, αδημοσίευτο υλικό που σχετίζεται με τον θάνατο του θρυλικού καλλιτέχνη της Death Row.

Ο Howard T. Owens, συν-CEO της Propagate Content, συμπλήρωσε: «Λίγα μυστήρια έχουν αιχμαλωτίσει την δημόσια περιέργεια όσο η δολοφονία του Tupac. Αυτή η αξιοσημείωτη ταινία μεταφέρει το κοινό σε αυτήν την εξαιρετική στιγμή, με τους ανθρώπους που έζησαν με τα ερωτήματα, την απώλεια και την αναζήτηση απαντήσεων από την αρχή».

Η πορεία προς την καταδίκη

Ο Duane Davis συνελήφθη το 2023, μετά από μια ευρεία απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην ηγέτη της συμμορίας Crips. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Davis ενορχήστρωσε την επίθεση εναντίον του Shakur ως αντίποινα για την επίθεση που δέχθηκε ο ανιψιός του, Orlando Anderson, από μέλη της Death Row και των Bloods σε έναν αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson νωρίτερα εκείνο το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996. Ο θρύλος της ραπ υπέκυψε έξι ημέρες μετά την επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο όχημα στο Las Vegas, σε ηλικία 25 ετών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, ο 63χρονος Davis είχε μιλήσει ανοιχτά για τη συμμετοχή του στον θάνατο του Pac, γεγονότα που περιέγραψε σε ένα απομνημονεύμα του το 2019 και σε διάφορες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν 24 μάρτυρες υπεράσπισης κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων δίκης τον Αύγουστο, πριν ο Davis κριθεί ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση θανατηφόρου όπλου στις 31 Αυγούστου. Ο Davis αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια, με την ανακοίνωση της ποινής του να έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.

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