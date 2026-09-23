Celeb World 23.09.2026

Zayn Malik: Το οικογενειακό πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Zayn Malik γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης του και έδωσε στους fans μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή του ζωή.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Zayn Malik γιόρτασε τα 6α γενέθλια της κόρης του, Khai, με ένα πάρτι στο American Dream, New Jersey.
  • Η Khai και οι φίλοι της απόλαυσαν δραστηριότητες όπως το Nickelodeon Universe και το Hasbro Arcade.
  • Η διακόσμηση και η τούρτα του πάρτι είχαν θέμα τα Squishmallows, ενώ η Khai έλαβε δώρα όπως κιτ National Geographic και για καλλιέργεια πεταλούδων.
  • Η ανάρτηση του Malik είναι σπάνια, καθώς οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν τη ζωή της κόρης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Zayn Malik, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός ως μέλος των One Direction, έδωσε στους θαυμαστές του μια σπάνια ματιά στην προσωπική του ζωή, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον εορτασμό των 6ων γενεθλίων της κόρης του, Khai. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε πώς ο τραγουδιστής και η μικρή του πριγκίπισσα γιόρτασαν αυτό το ιδιαίτερο ορόσημο.

https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο American Dream, ένα μεγάλο κέντρο ψυχαγωγίας στο East Rutherford του New Jersey. Η Khai, μαζί με φίλους της, πέρασε την ημέρα της απολαμβάνοντας τις διάφορες δραστηριότητες που προσφέρει ο χώρος, συμπεριλαμβανομένου του Nickelodeon Universe και του Hasbro Arcade. Ο Malik εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κέντρο διασκέδασης με μια ανάρτηση, γράφοντας: «6α γενέθλια της Khai αυτό το Σαββατοκύριακο!! Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους την έκαναν ξεχωριστή» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «Τα κορίτσια πέρασαν τέλεια!».

Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: Γιόρτασε τα 40 με ένα εντυπωσιακό party – Η ανάρτηση στο Instagram

Μεταξύ των φωτογραφιών που μοιράστηκε, ξεχώρισε μια συγκινητική στιγμή όπου ο Malik άναβε τα κεράκια στην τούρτα γενεθλίων της Khai, με τα μικρά παιδιά συγκεντρωμένα γύρω της. Η διακόσμηση του πάρτι κυριαρχούταν από έντονα, πολύχρωμα στοιχεία, όπως κορδέλες και μια αψίδα από μπαλόνια, ενώ ένα ξεχωριστό σημείο αποτέλεσε η επιγραφή με θέμα τα Squishmallows. Η τετραώροφη τούρτα της Khai ακολούθησε την ίδια θεματική, διακοσμημένη με φιγούρες Squishmallows.

https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/

Ο Malik έδωσε επίσης στους followers του μια γεύση από τα δώρα της εορτάζουσας, ανάμεσά τους ένα κιτ National Geographic για τη μελέτη εντόμων και ένα κιτ για την καλλιέργεια πεταλούδων. Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το The London Baker για τη δημιουργία της τούρτας, χαρακτηρίζοντάς την «επική, όπως πάντα».

https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/

Ο Zayn Malik και η πρώην σύντροφός του, το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας Gigi Hadid, υποδέχτηκαν την Khai στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2020. Το ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του 2021, μετά από μια σχέση με διακυμάνσεις. Τόσο ο Malik όσο και η Hadid έχουν επιλέξει να κρατούν τη ζωή της κόρης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθιστώντας την πρόσφατη ανάρτηση του τραγουδιστή μια σπάνια ευκαιρία για τους θαυμαστές να δουν μια πτυχή των εορτασμών της Khai.

https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/

Νωρίτερα φέτος, ο Malik είχε μιλήσει για τη σχέση του με την Hadid σε συνέντευξή του στο podcast Call Her Daddy. Αναφερόμενος στην κοινή τους πορεία, δήλωσε ότι «πάντα θα αγαπά» το μοντέλο και εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς εκείνη ως μητέρα της κόρης του. «Πάντα θα αγαπώ τη G, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου είναι σε αυτόν τον κόσμο, και έχω τον υπέρτατο σεβασμό για εκείνη», είχε δηλώσει τότε ο Malik.

https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/

Η Hadid από την πλευρά της, έχει επίσης μιλήσει για τον τρόπο που το πρώην ζευγάρι διαχειρίζεται τη γονική τους συνεργασία. Σε συνέντευξή της το 2023 στην εφημερίδα The Sunday Times, ανέφερε ότι προσπαθεί να προγραμματίζει το επαγγελματικό της πρόγραμμα γύρω από τον χρόνο που η Khai περνά με τον πατέρα της, και ότι η δυνατότητα της κόρης τους να περνά χρόνο και με τους δύο γονείς την κάνει ευτυχισμένη.

https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/
https://www.instagram.com/zayn/

Αυτή η σπάνια δημοσίευση από τον Zayn Malik προσφέρει μια γλυκιά υπενθύμιση της σημασίας της οικογένειας και των στιγμών που μοιράζονται οι γονείς, ακόμα και όταν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τους κρατούν απασχολημένους.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ZAYN Zayn Malik
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

23.09.2026
Επόμενο
Britney Spears: Η βιογραφική ταινία προχωρά – Το μεγάλο ερωτηματικό για πρωταγωνίστρια παραμένει

Britney Spears: Η βιογραφική ταινία προχωρά – Το μεγάλο ερωτηματικό για πρωταγωνίστρια παραμένει

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Britney Spears: Η βιογραφική ταινία προχωρά – Το μεγάλο ερωτηματικό για πρωταγωνίστρια παραμένει
Celeb News

Britney Spears: Η βιογραφική ταινία προχωρά – Το μεγάλο ερωτηματικό για πρωταγωνίστρια παραμένει

23.09.2026
Kendall Jenner: Πρωταγωνιστεί… δίπλα στον εαυτό της στη νέα καμπάνια των Beats
Celeb News

Kendall Jenner: Πρωταγωνιστεί… δίπλα στον εαυτό της στη νέα καμπάνια των Beats

23.09.2026
Η απόδραση της Δανάης Μπάρκα στη θάλασσα λίγο πριν γίνει μαμά – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

Η απόδραση της Δανάης Μπάρκα στη θάλασσα λίγο πριν γίνει μαμά – Δες τις φωτογραφίες

23.09.2026
Ένταση γύρω από την περιουσία της Dolly Parton – Η απόφαση που προκαλεί ερωτήματα
Celeb News

Ένταση γύρω από την περιουσία της Dolly Parton – Η απόφαση που προκαλεί ερωτήματα

23.09.2026
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της
Celeb News

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της

23.09.2026
Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης
Celeb News

Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης

23.09.2026
«Παραλίγο να πεθάνω»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Μαρίας Μενούνος
Celeb News

«Παραλίγο να πεθάνω»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Μαρίας Μενούνος

23.09.2026
William και Kate συνάντησαν τον Tom Cruise – Η λαμπερή βραδιά στην πρεμιέρα του «Digger»
Celeb News

William και Kate συνάντησαν τον Tom Cruise – Η λαμπερή βραδιά στην πρεμιέρα του «Digger»

23.09.2026
Χρήστος Μενιδιάτης: Η εμπειρία του από το ιατρείο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Celeb News

Χρήστος Μενιδιάτης: Η εμπειρία του από το ιατρείο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης

23.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

6 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι της εισόδου και να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει πιο stylish

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό