Zayn Malik: Το οικογενειακό πάρτι για τα 6α γενέθλια της κόρης του

Ο Zayn Malik γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης του και έδωσε στους fans μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή του ζωή.

Με μια ματιά Ο Zayn Malik γιόρτασε τα 6α γενέθλια της κόρης του, Khai, με ένα πάρτι στο American Dream, New Jersey.

Η Khai και οι φίλοι της απόλαυσαν δραστηριότητες όπως το Nickelodeon Universe και το Hasbro Arcade.

Η διακόσμηση και η τούρτα του πάρτι είχαν θέμα τα Squishmallows, ενώ η Khai έλαβε δώρα όπως κιτ National Geographic και για καλλιέργεια πεταλούδων.

Η ανάρτηση του Malik είναι σπάνια, καθώς οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν τη ζωή της κόρης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Zayn Malik, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός ως μέλος των One Direction, έδωσε στους θαυμαστές του μια σπάνια ματιά στην προσωπική του ζωή, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον εορτασμό των 6ων γενεθλίων της κόρης του, Khai. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε πώς ο τραγουδιστής και η μικρή του πριγκίπισσα γιόρτασαν αυτό το ιδιαίτερο ορόσημο.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο American Dream, ένα μεγάλο κέντρο ψυχαγωγίας στο East Rutherford του New Jersey. Η Khai, μαζί με φίλους της, πέρασε την ημέρα της απολαμβάνοντας τις διάφορες δραστηριότητες που προσφέρει ο χώρος, συμπεριλαμβανομένου του Nickelodeon Universe και του Hasbro Arcade. Ο Malik εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κέντρο διασκέδασης με μια ανάρτηση, γράφοντας: «6α γενέθλια της Khai αυτό το Σαββατοκύριακο!! Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους την έκαναν ξεχωριστή» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «Τα κορίτσια πέρασαν τέλεια!».

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Μεταξύ των φωτογραφιών που μοιράστηκε, ξεχώρισε μια συγκινητική στιγμή όπου ο Malik άναβε τα κεράκια στην τούρτα γενεθλίων της Khai, με τα μικρά παιδιά συγκεντρωμένα γύρω της. Η διακόσμηση του πάρτι κυριαρχούταν από έντονα, πολύχρωμα στοιχεία, όπως κορδέλες και μια αψίδα από μπαλόνια, ενώ ένα ξεχωριστό σημείο αποτέλεσε η επιγραφή με θέμα τα Squishmallows. Η τετραώροφη τούρτα της Khai ακολούθησε την ίδια θεματική, διακοσμημένη με φιγούρες Squishmallows.

Ο Malik έδωσε επίσης στους followers του μια γεύση από τα δώρα της εορτάζουσας, ανάμεσά τους ένα κιτ National Geographic για τη μελέτη εντόμων και ένα κιτ για την καλλιέργεια πεταλούδων. Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το The London Baker για τη δημιουργία της τούρτας, χαρακτηρίζοντάς την «επική, όπως πάντα».

Ο Zayn Malik και η πρώην σύντροφός του, το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας Gigi Hadid, υποδέχτηκαν την Khai στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2020. Το ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του 2021, μετά από μια σχέση με διακυμάνσεις. Τόσο ο Malik όσο και η Hadid έχουν επιλέξει να κρατούν τη ζωή της κόρης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθιστώντας την πρόσφατη ανάρτηση του τραγουδιστή μια σπάνια ευκαιρία για τους θαυμαστές να δουν μια πτυχή των εορτασμών της Khai.

Νωρίτερα φέτος, ο Malik είχε μιλήσει για τη σχέση του με την Hadid σε συνέντευξή του στο podcast Call Her Daddy. Αναφερόμενος στην κοινή τους πορεία, δήλωσε ότι «πάντα θα αγαπά» το μοντέλο και εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς εκείνη ως μητέρα της κόρης του. «Πάντα θα αγαπώ τη G, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου είναι σε αυτόν τον κόσμο, και έχω τον υπέρτατο σεβασμό για εκείνη», είχε δηλώσει τότε ο Malik.

Η Hadid από την πλευρά της, έχει επίσης μιλήσει για τον τρόπο που το πρώην ζευγάρι διαχειρίζεται τη γονική τους συνεργασία. Σε συνέντευξή της το 2023 στην εφημερίδα The Sunday Times, ανέφερε ότι προσπαθεί να προγραμματίζει το επαγγελματικό της πρόγραμμα γύρω από τον χρόνο που η Khai περνά με τον πατέρα της, και ότι η δυνατότητα της κόρης τους να περνά χρόνο και με τους δύο γονείς την κάνει ευτυχισμένη.

Αυτή η σπάνια δημοσίευση από τον Zayn Malik προσφέρει μια γλυκιά υπενθύμιση της σημασίας της οικογένειας και των στιγμών που μοιράζονται οι γονείς, ακόμα και όταν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τους κρατούν απασχολημένους.

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