Celeb News 23.09.2026

Η απόδραση της Δανάης Μπάρκα στη θάλασσα λίγο πριν γίνει μαμά – Δες τις φωτογραφίες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και αισιοδοξίας στη φύση, λίγο πριν την άφιξη του μωρού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα πριν τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξόρμησή της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, στο Instagram.
  • Τόνισε την ανάγκη να εστιάζουμε στα ευχάριστα και όχι μόνο στα δυσάρεστα νέα.
  • Προέτρεψε τους ακολούθους της να εκτιμούν τις θετικές στιγμές και να συμβάλλουν σε κάτι καλύτερο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μια από τις πιο όμορφες και ήρεμες περιόδους της ζωής της, προετοιμάζοντας με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου της παιδιού. Πριν από αυτό το μεγάλο βήμα, η γνωστή παρουσιάστρια βρήκε την ευκαιρία να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και γαλήνης, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από μια ξεχωριστή εξόρμηση στη φύση, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Οι φωτογραφίες, που αποτυπώνουν τη χαλαρή και ξέγνοιαστη πλευρά της, δείχνουν την παρουσιάστρια να απολαμβάνει την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα.

Διάβασε επίσης: Η Δανάη Μπάρκα έκανε το «επόμενο βήμα»… και στο Instagram – Η αλλαγή στο προφίλ της

Η επαφή με τη φύση και η απομάκρυνση από την καθημερινή πίεση λειτούργησαν ως ευκαιρία για στοχασμό. Η Μπάρκα θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της τη σκέψη της για την ανάγκη να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στα δυσάρεστα νέα που ακούμε καθημερινά.

https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka

«Ναι, ακούς μόνο δυσάρεστα αλλά συμβαίνουν και ευχάριστα τα οποία συνηθίζουμε σιγά σιγά να μην τα λαμβάνουμε υπόψιν μας», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, δίνοντας έμφαση στη σημασία του να δίνουμε χώρο και προσοχή στις όμορφες στιγμές που συμβαίνουν γύρω μας.

https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/

Με το μήνυμά της αυτό, η Δανάη Μπάρκα προέτρεψε τους followers της να προσπαθούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο, τονίζοντας τη δύναμη της αισιοδοξίας και την ανάγκη να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε τις θετικές πτυχές της ζωής, ειδικά σε περιόδους αναμονής και προετοιμασίας για ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως η γέννηση ενός παιδιού.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Δανάη Μπάρκα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Spring 2027: Ο οίκος Prada επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη δύναμη της φούστας

Spring 2027: Ο οίκος Prada επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη δύναμη της φούστας

23.09.2026
Επόμενο
Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ένταση γύρω από την περιουσία της Dolly Parton – Η απόφαση που προκαλεί ερωτήματα
Celeb News

Ένταση γύρω από την περιουσία της Dolly Parton – Η απόφαση που προκαλεί ερωτήματα

23.09.2026
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της
Celeb News

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της

23.09.2026
Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης
Celeb News

Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης

23.09.2026
«Παραλίγο να πεθάνω»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Μαρίας Μενούνος
Celeb News

«Παραλίγο να πεθάνω»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Μαρίας Μενούνος

23.09.2026
William και Kate συνάντησαν τον Tom Cruise – Η λαμπερή βραδιά στην πρεμιέρα του «Digger»
Celeb News

William και Kate συνάντησαν τον Tom Cruise – Η λαμπερή βραδιά στην πρεμιέρα του «Digger»

23.09.2026
Χρήστος Μενιδιάτης: Η εμπειρία του από το ιατρείο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Celeb News

Χρήστος Μενιδιάτης: Η εμπειρία του από το ιατρείο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης

23.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος: Η άγνωστη «κόντρα» που αποκάλυψε παιδικός φίλος του Μαζωνάκη
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος: Η άγνωστη «κόντρα» που αποκάλυψε παιδικός φίλος του Μαζωνάκη

23.09.2026
Χρήστος Χολίδης και Κατερίνα Γκιουζέλη: Η βάπτιση του γιου τους σε κλίμα μυστικότητας
Celeb News

Χρήστος Χολίδης και Κατερίνα Γκιουζέλη: Η βάπτιση του γιου τους σε κλίμα μυστικότητας

23.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Δες την εντυπωσιακή τοιχογραφία του στη Θεσσαλονίκη
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Δες την εντυπωσιακή τοιχογραφία του στη Θεσσαλονίκη

23.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

«Cozy cardio»: Η νέα fitness τάση που σε βάζει να γυμναστείς χωρίς να φύγεις από το σαλόνι σου

«Cozy cardio»: Η νέα fitness τάση που σε βάζει να γυμναστείς χωρίς να φύγεις από το σαλόνι σου

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό