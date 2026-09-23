Celeb News 23.09.2026

«Παραλίγο να πεθάνω»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Μαρίας Μενούνος

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Η Μαρία Μενούνος αποκαλύπτει πώς ο διαβήτης τύπου 1 παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή στον ύπνο της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε ότι παραλίγο να πεθάνει στον ύπνο της λόγω δυσλειτουργίας στον εξοπλισμό ινσουλίνης.
  • Η παρουσιάστρια, που διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 το 2022, τόνισε τις προκλήσεις της πάθησης.
  • Η εφεδρική λύση ινσουλίνης που είχε στη διάθεσή της παρουσίασε επίσης πρόβλημα.
  • Η εμπειρία αυτή την άφησε «κουρασμένη» και υπογραμμίζει τη συνεχή μάχη με τον διαβήτη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρία Μενούνος μοιράστηκε μια άκρως προσωπική και συγκλονιστική εξομολόγηση σχετικά με την καθημερινότητά της με τον διαβήτη τύπου 1, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Η παρουσιάστρια, η οποία διαγνώστηκε με τη νόσο το 2022, τόνισε πόσο αγχωτική και τρομακτική μπορεί να γίνει η ζωή ενός ατόμου που ζει με αυτή την πάθηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου».

Η Μαρία Μενούνος χαμογελαστή καθισμένη σε κρεβάτι αγκαλιάζοντας μια κουβέρτα.
https://www.instagram.com/mariamenounos/

Η δύσκολη στιγμή για την Μαρία Μενούνος προέκυψε λόγω δυσλειτουργίας στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για τη χορήγηση ινσουλίνης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο αμερικανικό περιοδικό People, η συσκευή της παρουσίασε βλάβη λίγο πριν το γεύμα της. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η εφεδρική λύση που είχε στη διάθεσή της αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα, αναγκάζοντάς την να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία παραγωγής του εξοπλισμού για να βρει λύση.

Διάβασε επίσης: Μαρία Μενούνος: Το ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες και η συγκινητική αναφορά στη μητέρα της

Η εμπειρία αυτή ανέδειξε για άλλη μια φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με διαβήτη. Η Μαρία Μενούνος έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι η διαχείριση της κατάστασής της απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και προσοχή. Η δυσκολία που βίωσε πρόσφατα, όπως περιέγραψε, την άφησε «κουρασμένη λίγο με όλο αυτό».

Η Μαρία Μενούνος βγάζει selfie στον καθρέφτη φορώντας λευκό κοστούμι με βερμούδα
https://www.instagram.com/mariamenounos/

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει και για την επιρροή της ασθένειας στην οικογένειά της, καθώς και ο πατέρας της πάσχει από διαβήτη τύπου 1. Παρόλο που η ίδια δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το ακριβές περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του ύπνου της, η εξομολόγησή της υπογραμμίζει την αδιάκοπη μάχη που δίνουν πολλοί άνθρωποι με τον διαβήτη, μια ασθένεια που απαιτεί συνεχή προσοχή και μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Η Μαρία Μενούνος έχει συχνά μοιραστεί στιγμές από τη ζωή της, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών της στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας την αγάπη της για την πατρίδα της. Όπως είχαμε γράψει, η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί όμορφες αναμνήσεις από τις ελληνικές της διακοπές, ενώ στο παρελθόν έχει αναφερθεί και στο ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες, κάνοντας συγκινητική αναφορά στη μητέρα της. Επίσης, είχε μοιραστεί στιγμές από το προσκύνημά της στην Τήνο, δείχνοντας την ευλάβειά της.

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Μαρία Μενούνος
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