Εσείς το γνωρίζατε ότι έχουν γυριστεί K-Dramas στην Ελλάδα; Τα μέρη που θα σας εκπλήξουν

Από τη Ζάκυνθο και το Ναύπλιο μέχρι τη Σκόπελο, η Ελλάδα έχει γίνει σκηνικό για μερικές από τις πιο γνωστές κορεατικές παραγωγές

Με μια ματιά Έχουν γυριστεί K-dramas σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Ζάκυνθος, Αράχωβα, Λήμνος, Ναύπλιο, Μονεμβασιά και Σκόπελος.

Η σειρά "Descendants of the Sun" χρησιμοποίησε το Ναυάγιο της Ζακύνθου, την Αράχωβα και τη Λήμνο για να αναπαραστήσει τη φανταστική χώρα Uruk.

Η σειρά "Chocolate" έκανε γυρίσματα στο Ναύπλιο και τη Μονεμβασιά, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως τον πραγματικό της τόπο.

Η ταινία "Farewell Restaurant" γυρίστηκε στη Σκόπελο, ενσωματώνοντας την αισθητική του νησιού στην ιστορία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ζάκυνθος, Αράχωβα, Λήμνος, Ναύπλιο, Μονεμβασιά. Όχι, δεν φτιάχνουμε λίστα για το επόμενο ελληνικό road trip μας. Είναι μερικά από τα μέρη που έχουν εμφανιστεί σε κορεατικές τηλεοπτικές σειρές. Τα K-dramas έχουν εδώ και χρόνια ανακαλύψει τη δύναμη των γυρισμάτων στο εξωτερικό. Έχουμε δει το Crash Landing on You στην Ελβετία, το Goblin στον Καναδά, το Memories of the Alhambra στην Ισπανία και το Encounter στην Κούβα.

Και ναι, ανάμεσα στους διεθνείς προορισμούς που έχουν επιλέξει οι κορεατικές παραγωγές βρίσκεται και η Ελλάδα. Η λίστα είναι μικρότερη απ’ όσο ίσως φαντάζεσαι, αλλά περιλαμβάνει δύο αρκετά σημαντικά K-dramas και το ένα από αυτά εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της δεκαετίας του 2010.

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Descendants of the Sun: Η Ελλάδα έγινε η μυστηριώδης Uruk

Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και μερικά K-dramas, οι πιθανότητες να έχεις ακούσει το Descendants of the Sun είναι τεράστιες. Η σειρά του KBS2 έκανε πρεμιέρα το 2016, με πρωταγωνιστές τους Song Joongki, Song Hyekyo, Jin Goo και Kim Jiwon, και έγινε τεράστια επιτυχία όχι μόνο στη Νότια Κορέα αλλά σε ολόκληρη την Ασία. Και ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της σειράς γυρίστηκε… στην Ελλάδα. Στην ιστορία, οι χαρακτήρες βρίσκονται στη φανταστική χώρα Uruk, όπου μια ομάδα Νοτιοκορεατών στρατιωτών συμμετέχει σε ειρηνευτική αποστολή και συνεργάζεται με ιατρικό προσωπικό. Στην πραγματικότητα όμως, αρκετές από τις εικόνες της Uruk που βλέπαμε στην οθόνη ήταν ελληνικές. Η Ελληνική Επιτροπή Κινηματογράφου καταγράφει επίσημα γυρίσματα σε Ζάκυνθο, Αράχωβα και Λήμνο.

Το Ναυάγιο της Ζακύνθου έγινε K-drama icon

Η πιο αναγνωρίσιμη ελληνική τοποθεσία του drama είναι φυσικά το Ναυάγιο της Ζακύνθου. Είναι εκεί όπου ο Yoo Si-jin του Song Joongki και η Kang Mo-yeon της Song Hyekyo φτάνουν με βάρκα σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ρομαντικές σκηνές της σειράς. Για έναν Έλληνα θεατή το τοπίο αναγνωρίζεται σχεδόν αμέσως. Για εκατομμύρια όμως θεατές στην Ασία, ήταν η πρώτη τους επαφή με μία από τις πιο διάσημες εικόνες της Ελλάδας. Το Ναυάγιο άρχισε να εμφανίζεται σε K-drama travel guides και λίστες με locations που οι fans μπορούσαν να επισκεφθούν μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς. Και η Ελλάδα στο Descendants of the Sun δεν σταμάτησε εκεί.

Η Αράχωβα, με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά της, χρησιμοποιήθηκε επίσης ως κομμάτι της φανταστικής Uruk, ενώ η παραγωγή ταξίδεψε μέχρι τη Λήμνο, όπου πραγματοποιήθηκαν επιπλέον γυρίσματα. Τοπικά μέσα του νησιού είχαν μάλιστα καταγράψει τότε την παρουσία της κορεατικής παραγωγής. Το πιο περίεργο; Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ασία παρακολουθούσαν μία σειρά που υποτίθεται ότι διαδραματιζόταν σε μια μακρινή φανταστική χώρα, ενώ εμείς μπορούσαμε να κοιτάξουμε την οθόνη και να πούμε: «Μισό λεπτό… αυτό είναι η Ζάκυνθος».

Chocolate: Όταν το Ναύπλιο έγινε το ιδανικό K-drama σκηνικό

Τρία χρόνια αργότερα, μια άλλη μεγάλη κορεατική παραγωγή επέστρεψε στην Ελλάδα. Το Chocolate του JTBC έκανε πρεμιέρα το 2019 και πρωταγωνιστούσαν οι Ha Ji-won και Yoon Kye-sang. Αυτή τη φορά όμως υπήρχε μία σημαντική διαφορά. Η Ελλάδα δεν προσποιούνταν κάποια άλλη χώρα. Ήταν Ελλάδα. Το Chocolate ακολουθεί τον νευροχειρουργό Lee Kang και τη chef Moon Chayoung, δύο ανθρώπους που συνδέονται από το παρελθόν τους και συναντιούνται ξανά χρόνια αργότερα. Και στην αρχή της ιστορίας, η Chayoung έχει φτιάξει τη ζωή της στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με ανθρώπους της παραγωγής, η Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο filming location της σειράς, ενώ εδώ βρίσκεται και το εστιατόριο της Moon Chayoung μέσα στην ιστορία.

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Ναύπλιο και Μονεμβασιά σε κορεατικό prime time

Εδώ τα ελληνικά locations δεν χρησιμοποιούνται απλά για ένα εντυπωσιακό establishing shot. Γίνονται μέρος της ατμόσφαιρας του Chocolate. Το Ναύπλιο, με τα νεοκλασικά κτίρια, τη θάλασσα και τα μικρά σοκάκια του, ταιριάζει απόλυτα με τον ήρεμο και μελαγχολικό χαρακτήρα της σειράς. Η παραγωγή πραγματοποίησε επίσης γυρίσματα στη Μονεμβασιά, ενώ η Hellenic Film Commission καταγράφει συνολικά οκτώ ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα, από τις 22 έως τις 30 Μαΐου 2019, με locations σε Μονεμβασιά, Ναύπλιο και Αττική. Το ΕΚΚΟΜΕΔ αναφέρει επίσης Κόρινθο, Μονεμβασιά και Ναύπλιο στις τοποθεσίες της παραγωγής. Και σε αντίθεση με το Descendants of the Sun, όπου τα ελληνικά τοπία μεταμορφώθηκαν σε μια φανταστική εμπόλεμη χώρα, στο Chocolate η Ελλάδα παρουσιάζεται όπως ακριβώς θέλουμε να τη βλέπουμε: φως, θάλασσα, πέτρα, φαγητό και εκείνη την αίσθηση ότι ίσως πρέπει απλώς να αφήσεις τα πάντα και να ανοίξεις ένα μικρό εστιατόριο στο Ναύπλιο. Very K-drama behaviour, αν μας ρωτάς.

Farewell Restaurant:Ένα κορεατικό musical romance στη Σκόπελο

Μετά τη Ζάκυνθο, την Αράχωβα, τη Λήμνο και το Ναύπλιο, ήρθε η σειρά της Σκοπέλου να βρεθεί μπροστά στις κορεατικές κάμερες. Το Farewell Restaurant είναι μια νοτιοκορεατική ρομαντική musical ταινία σε σκηνοθεσία του Lim Wangtae, η οποία γυρίστηκε στη Σκόπελο το 2019 και κυκλοφόρησε στη Νότια Κορέα στις 27 Αυγούστου 2020. Η Korean Film Council την καταγράφει ως musical, drama και romance, με διάρκεια 95 λεπτών. Και αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν λειτουργεί απλώς ως ένα όμορφο background που υποδύεται κάποια άλλη χώρα. Η Σκόπελος είναι ουσιαστικά μέρος της ίδιας της ιστορίας.

Ο Haejin, τον οποίο υποδύεται ο Go Yoon, είναι ένας Κορεάτης chef που μετά τον χωρισμό του αποφασίζει να ταξιδέψει στη Σκόπελο, το νησί που είχε σχεδιάσει να επισκεφθεί με την πρώην σύντροφό του. Εκεί ανοίγει ένα κορεατικό εστιατόριο με το όνομα Farewell Restaurant, αφιερωμένο σε ζευγάρια που πρόκειται να χωρίσουν και θέλουν να μοιραστούν ένα τελευταίο γεύμα μαζί. Μέχρι που στο εστιατόριο εμφανίζεται η Eleni, μια νεαρή Ελληνίδα, και φυσικά – επειδή μιλάμε για romance – τα σχέδια του Haejin να αφήσει τον έρωτα πίσω του δεν πηγαίνουν ακριβώς όπως περίμενε.

Στον ρόλο της Eleni βρίσκεται η Aprilann, ενώ στο cast συμμετέχουν και Έλληνες ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Πέννυ Ελευθεριάδου, Κωνσταντίνος Εξαρχόπουλος, Συμεών Τσακίρης, Μαριλένα Καβάζη και Δημήτρης Στράτας. Η παραγωγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: σύμφωνα με τα στοιχεία της Cine21, ανάμεσα στους φορείς που συμμετείχαν στην παραγωγή βρίσκεται και το Skopelos Foundation for the Arts, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελληνική σύνδεση της ταινίας.

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Το Farewell Restaurant ήταν η πρώτη κορεατική κινηματογραφική παραγωγή που χρησιμοποίησε τη Σκόπελο ως βασικό σκηνικό της ιστορίας, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τα λευκά σπίτια, τα γαλάζια νερά και τη χαρακτηριστική νησιωτική αισθητική της. Και η επιλογή του νησιού μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Η Σκόπελος είχε ήδη αποκτήσει διεθνή κινηματογραφική ταυτότητα χάρη στο Mamma Mia!, όμως εδώ χρησιμοποιείται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο: όχι σαν εξωτικό postcard, αλλά σαν ένα μέρος όπου ένας άνθρωπος προσπαθεί να ξεκινήσει ξανά τη ζωή του.

Το αποτέλεσμα είναι κάτι ανάμεσα σε Korean romance, ελληνικό καλοκαίρι και musical, με τη Σκόπελο να γίνεται ουσιαστικά ένας ακόμη χαρακτήρας της ιστορίας. Και κάπως έτσι, μετά το Descendants of the Sun και το Chocolate, το Korean Wave έφτασε και στις Σποράδες.

Γιατί η Ελλάδα ταιριάζει τόσο πολύ στα K-dramas;

Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί ένας K-drama director θα επέλεγε την Ελλάδα.

Τα κορεατικά dramas αγαπούν τις τοποθεσίες που μπορούν να γίνουν μέρος της ιστορίας. Όχι απλώς όμορφα backgrounds. Μέρη που δημιουργούν αμέσως συναίσθημα.

Ένα μικρό πέτρινο σοκάκι, μια άδεια παραλία, ένα λιμάνι, ένα παλιό σπίτι ή ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν το σκηνικό για εκείνη τη σκηνή όπου οι δύο πρωταγωνιστές τελικά παραδέχονται ότι είναι ερωτευμένοι. Ή, επειδή μιλάμε για K-drama, παραλίγο να το παραδεχτούν πριν συμβεί κάτι δραματικό και χρειαστούν άλλα τέσσερα επεισόδια. Και η Ελλάδα έχει ακριβώς αυτό το cinematic στοιχείο σε αφθονία.

Από την K-pop στον K-drama tourism

Υπάρχει όμως και μια μεγαλύτερη εικόνα. Τα K-dramas έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία του Hallyu, του Korean Wave που έχει μεταφέρει την κορεατική pop culture σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μαζί τους δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο είδος τουρισμού. Fans ταξιδεύουν στην Ελβετία για να βρουν τη γέφυρα του Crash Landing on You, στο Quebec για τα locations του Goblin και στην Ισπανία για το Memories of the Alhambra.

Με το Descendants of the Sun, η ίδια ακριβώς λογική λειτούργησε αντίστροφα. Αυτή τη φορά ήταν η Ελλάδα που βρέθηκε μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα προϊόντα της κορεατικής pop κουλτούρας. Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της ιστορίας. Γιατί κάποιος στην άλλη πλευρά του κόσμου μπορεί να ανακάλυψε για πρώτη φορά τη Ζάκυνθο όχι μέσα από μια ελληνική τουριστική καμπάνια… αλλά επειδή ο Song Joongki πήγε εκεί τη Song Hyekyo με μια βάρκα.

Αν περιμένουμε λοιπόν το επόμενο μεγάλο K-drama που θα γυριστεί στην Ελλάδα, έχουμε ήδη μία απαίτηση: αυτή τη φορά θέλουμε Αθήνα. Και κατά προτίμηση έναν chaebol να προσπαθεί να περάσει την Κηφισίας στις 8:30 το πρωί.

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