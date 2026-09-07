K-POP FEVER: Ζήσαμε από κοντά το εκρηκτικό K-pop show που ήρθε στην Ελλάδα

Με μια ματιά Το K-POP FEVER, ένα tribute show από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη Αθηνών, με επιπλέον ημερομηνία λόγω μεγάλης ζήτησης.

Το show παρουσίασε 12 performers με δυναμικές χορογραφίες και επιτυχίες από δημοφιλή K-pop συγκροτήματα.

Το κοινό, ποικίλων ηλικιών, συμμετείχε ενεργά, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα, ανεξαρτήτως βαθιάς γνώσης της K-pop.

Η επιτυχία του show στην Ελλάδα δείχνει ότι η K-pop κουλτούρα έχει ξεπεράσει το niche κοινό της και γίνεται όλο και πιο mainstream. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου βρέθηκα ως K-expert του MAD.gr στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να δω από κοντά το K-POP FEVER, ένα μουσικοχορευτικό tribute show που μας ήρθε απευθείας από το Λονδίνο και είχε ήδη καταφέρει, πριν καν φτάσει στην Ελλάδα, να δημιουργήσει αρκετό buzz γύρω από το όνομά του. Και μάλλον η καλύτερη απόδειξη ήταν η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού. Η αρχικά προγραμματισμένη παράσταση της Αθήνας για τις 8 Σεπτεμβρίου έγινε sold out, με αποτέλεσμα να προστεθεί η επιπλέον εμφάνιση στις 5 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Η ελληνική περιοδεία περιλαμβάνει επίσης τη Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών, αλλά και το Ηράκλειο Κρήτης στις 9 Σεπτεμβρίου.

12 performers και σχεδόν non-stop K-pop

Η υπόσχεση του K-POP FEVER ήταν αρκετά ξεκάθαρη: 12 τραγουδιστές και χορευτές επί σκηνής, δυναμικές χορογραφίες, έντονα visuals και ένα setlist χτισμένο πάνω σε μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια της σύγχρονης K-pop. Και αυτό ακριβώς πήραμε! Από KATSEYE, BLACKPINK, BTS και TWICE μέχρι Stray Kids και ATEEZ, το show κινήθηκε γρήγορα από τη μία μεγάλη επιτυχία στην επόμενη, κρατώντας σχεδόν συνεχώς την ενέργεια ψηλά.

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Φυσικά, από μία K-pop βραδιά του 2026 δεν θα μπορούσε να λείπει και το φαινόμενο του KPOP Demon Hunters, με τις HUNTR/X και τους Saja Boys να έχουν ξεκάθαρα τη δική τους θέση μέσα στη βραδιά. Και ίσως αυτό να ήταν τελικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του show: δεν προσπάθησε να απευθυνθεί μόνο στον hardcore K-pop fan που γνωρίζει κάθε comeback, κάθε χορογραφία και κάθε fandom name. Έφερε μαζί διαφορετικές γενιές και διαφορετικά επίπεδα εξοικείωσης με την κορεατική pop κουλτούρα.

Το πραγματικό highlight ήταν το κοινό

Όσο εντυπωσιακό κι αν ήταν αυτό που συνέβαινε επάνω στη σκηνή, αρκετές φορές έπιανα τον εαυτό μου να κοιτάζει περισσότερο γύρω του. Στην Τεχνόπολη υπήρχαν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, παρέες φίλων, μικρότεροι fans μαζί με τους γονείς τους αλλά και μεγαλύτεροι K-pop fans. Και όταν ξεκινούσε ένα τραγούδι που όλοι αναγνώριζαν, τα κινητά σηκώνονταν, οι χορογραφίες ξεκινούσαν αυθόρμητα μέσα στο κοινό και ξαφνικά ο χώρος έμοιαζε περισσότερο με ένα μεγάλο K-pop party παρά με ένα tribute show. Υπήρχαν άνθρωποι που τραγουδούσαν σχεδόν κάθε στίχο, άλλοι που προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τις χορογραφίες και άλλοι που απλώς απολάμβαναν τη μουσική. Αυτό όμως που ήταν κοινό σχεδόν παντού ήταν η διάθεση. Ο κόσμος περνούσε καλά. Και φαινόταν. Δεν χρειαζόταν απαραίτητα να είσαι ARMY, BLINK, STAY ή ATINY για να μπεις στο κλίμα. Μετά από λίγα λεπτά, η ενέργεια της σκηνής περνούσε πολύ εύκολα και κάτω από αυτή.

Και φυσικά… K-pop χωρίς special edition merch και collaborations γίνεται;

Στον χώρο υπήρχε επίσης παρουσία της OREO Greece, η οποία μοίραζε τόσο τα κλασικά OREO Vanilla όσο και τη νέα limited edition συνεργασία της εταιρείας με τους BTS. Και εδώ υπήρχε ακόμη μία μικρή δόση Κορέας: η ειδική έκδοση OREO x BTS έχει δημιουργηθεί με γεύση εμπνευσμένη από το hotteok, μία από τις χαρακτηριστικότερες γλυκές street-food λιχουδιές της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για γλυκιά pancake-style γεύση με καστανή ζάχαρη, ενώ τα χαρακτηριστικά μωβ μπισκότα αποτελούν φυσικά ένα μικρό νεύμα προς τα ARMY και το «I purple you» που έχει συνδεθεί τόσο έντονα με τους BTS. Μία λεπτομέρεια που μπορεί να μοιάζει μικρή, αλλά ταίριαζε απόλυτα με όλο το concept της βραδιάς!

Η K-pop στην Ελλάδα δεν είναι πια τόσο… niche

Φεύγοντας από την Τεχνόπολη, αυτό που μου έμεινε περισσότερο δεν ήταν μία συγκεκριμένη χορογραφία ή ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν η εικόνα του κοινού. Για πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για K-pop στην Ελλάδα, μιλούσαμε για κάτι που βρισκόταν λίγο έξω από το mainstream. Για μία πολύ ενεργή, αλλά σχετικά συγκεκριμένη κοινότητα fans. Βλέποντας όμως μία παραγωγή όπως το K-POP FEVER να έρχεται από το εξωτερικό, μία ημερομηνία να γίνεται sold out και μία δεύτερη να προστίθεται λόγω της ζήτησης, καταλαβαίνεις πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της βραδιάς..

Το K-POP FEVER δεν προσπάθησε να αντικαταστήσει την εμπειρία μιας πραγματικής K-pop συναυλίας – και ούτε χρειαζόταν. Ήταν ένα celebration της K-pop κουλτούρας, σχεδιασμένο για να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να αναγνωρίσεις τα αγαπημένα σου κομμάτια και να περάσεις καλά μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Και σε αυτό, πέτυχε τον στόχο του. Για σχεδόν δύο ώρες, η Τεχνόπολη μπορεί να μην έγινε Σεούλ. Σίγουρα όμως απέκτησε λίγο από το δικό της K-pop fever.

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