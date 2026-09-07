Cinema 07.09.2026

Το «The Bear» χάρισε στον Rob Reiner ένα ξεχωριστό Emmy – Η συγκινητική στιγμή της βράβευσης

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Η μεγάλη διάκριση για την ερμηνεία του στο «The Bear» εξελίχθηκε σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές των φετινών Emmy
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Rob Reiner κέρδισε Emmy για Guest Actor σε Κωμική Σειρά για το «The Bear».
  • Το βραβείο δόθηκε μεταθανάτια, σχεδόν εννέα μήνες μετά την τραγική του απώλεια.
  • Η νίκη του δημιούργησε οικογενειακό ρεκόρ, ξεπερνώντας τον πατέρα του Carl Reiner.
  • Είναι η πρώτη μεταθανάτια διάκριση σε κατηγορία ερμηνείας στα Emmy από το 1995.
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Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές των φετινών Creative Arts Emmys είχε πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που δεν βρισκόταν εκεί για να παραλάβει ο ίδιος το βραβείο του. Το όνομα του Rob Reiner ακούστηκε στην αίθουσα και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το κοινό ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, τιμώντας έναν σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη για την ερμηνεία του στην 4η σεζόν της δημοφιλούς σειράς «The Bear». Ο Rob Reiner κέρδισε το Emmy για Outstanding Guest Actor in a Comedy Series για τον ρόλο του Albert Schnurr, σε μια διάκριση που απέκτησε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ήρθε σχεδόν εννέα μήνες μετά την τραγική απώλειά του.

Ο Rob Reiner χαμογελά μπροστά από ένα φόντο με το λογότυπο του Montclair Film Festival, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του.
https://en.wikipedia.org/

Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό του η Wendi McLendon-Covey, με τη στιγμή να εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο φόρο τιμής στην πολυετή καριέρα ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αμερικανική τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και όσο περισσότερα γνωρίζεις για τη συγκεκριμένη νίκη, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις γιατί η φετινή βράβευση του Rob Reiner δεν ήταν απλώς ακόμη ένα Emmy, αλλά μια στιγμή που θα μείνει στη φετινή τηλεοπτική ιστορία.

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Στο «The Bear», ο Rob Reiner υποδύθηκε τον Albert Schnurr, έναν χαρακτήρα που λειτουργεί ως σύμβουλος και μέντορας του Ebraheim, τον οποίο ενσαρκώνει ο Edwin Lee Gibson. Παρότι η παρουσία του στη σειρά ήταν guest εμφάνιση, κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα σε ένα καστ που έχει συνδεθεί έντονα με την επιτυχία της σειράς. Η ερμηνεία του ήταν αρκετή για να του χαρίσει μια ακόμη σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά σε μια κατηγορία όπου συναγωνίστηκε μεταξύ άλλων τους Michael J. Fox και Brett Goldstein.

Η νέα του νίκη στα Emmy δημιούργησε και ένα ξεχωριστό οικογενειακό ρεκόρ. Ο Rob Reiner είχε ήδη κερδίσει δύο Emmy για το «All in the Family», το 1974 και το 1978, και η φετινή διάκριση ήρθε 48 χρόνια μετά την προηγούμενη. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε μέχρι σήμερα ο πατέρας του, ο θρυλικός Carl Reiner, για τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ δύο Emmy. Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία επειδή πατέρας και γιος είχαν βραβευτεί για ερμηνείες στην ίδια κατηγορία, δημιουργώντας μια σπάνια σύνδεση ανάμεσα σε δύο γενιές της ίδιας οικογένειας.

Ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του Michele Reiner σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπάρχει, όμως, ακόμη ένας λόγος που η φετινή νίκη του Rob Reiner θεωρείται ιστορική. Πρόκειται για την πρώτη μεταθανάτια διάκριση σε κατηγορία ερμηνείας στα Emmy από το 1995, όταν ο Raúl Juliá είχε τιμηθεί μετά τον θάνατό του. Η νέα αυτή βράβευση έρχεται, επομένως, περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα και προσθέτει το όνομα του Reiner σε μια εξαιρετικά μικρή λίστα ηθοποιών που έχουν λάβει Emmy για ερμηνεία μετά τον θάνατό τους.

Ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του Michele Reiner σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγκίνηση, βέβαια, ήταν αναπόφευκτη, καθώς η βράβευση του Rob Reiner δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την τραγική απώλεια που συγκλόνισε την οικογένειά του και το Hollywood τον Δεκέμβριο του 2025. Ο Rob Reiner και η σύζυγός του, Michele Singer Reiner, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Los Angeles στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Οι αρχές αντιμετώπισαν τους θανάτους ως ανθρωποκτονίες και ο γιος τους, Nick Reiner, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τις δύο δολοφονίες. Η υπόθεση παραμένει ένα ιδιαίτερα τραγικό κεφάλαιο στην ιστορία της οικογένειας Reiner.

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EMMY 2026 Rob Reiner
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