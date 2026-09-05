«How to Kill Your Family»: Η Anya Taylor-Joy πρωταγωνιστεί στη νέα σκοτεινή σειρά του Netflix

Η Anya Taylor-Joy επιστρέφει στη μικρή οθόνη πρωταγωνιστώντας στο «How to Kill Your Family», τη νέα σκοτεινή και απολαυστική σειρά του Netflix

Με μια ματιά Η Anya Taylor-Joy πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Netflix «How to Kill Your Family».

Η σειρά βασίζεται στο best-seller μυθιστόρημα της Bella Mackie.

Η πλοκή ακολουθεί τη Grace Bernard που εκδικείται την πλούσια οικογένεια του πατέρα της.

Η παραγωγή είναι της Sid Gentle Films, γνωστής για το «Killing Eve». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εντυπωσιακή και αγαπημένη Anya Taylor-Joy ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα, πολυαναμενόμενη παραγωγή του Netflix, «How to Kill Your Family». Το φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ βασίζεται στο ομώνυμο, τεράστιο best-seller μυθιστόρημα της Bella Mackie, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις, και υπόσχεται να προσφέρει στους συνδρομητές της πλατφόρμας ένα εκρηκτικό μείγμα κομψής αισθητικής και σκοτεινού, καυστικού χιούμορ.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η Grace Bernard, μια γυναίκα που μεγαλώνει παραμελημένη και απομονωμένη από τον πάπλουτο και αδίστακτο πατέρα της. Όταν η μητέρα της πεθαίνει και η πλούσια οικογένεια του πατέρα της της γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη, η Grace αποφασίζει να σταματήσει να παίζει τον ρόλο του θύματος. Μετατρέποντας τον θυμό και την πικρία της σε ένα απόλυτα μεθοδικό σχέδιο, ξεκινά να εξοντώνει έναν προς έναν τους συγγενείς της με ιδιαίτερα ευφάνταστους και νοσηρούς τρόπους, έχοντας ως μοναδικό στόχο να βάλει στο χέρι την τεράστια περιουσία που θεωρεί ότι της ανήκει δικαιωματικά.

Διάβασε επίσης: Η Emily Blunt θα τιμηθεί με το 19ο Βραβείο Kirk Douglas στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα

Το επιτελείο πίσω από τις κάμερες και το εντυπωσιακό καστ

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η Sid Gentle Films, η εταιρεία πίσω από το παγκόσμιο φαινόμενο «Killing Eve», γεγονός που εγγυάται μια κινηματογραφική προσέγγιση γεμάτη στιλ και ένταση. Το σενάριο υπογράφει η ταλαντούχα Emma Moran, μεταφέροντας με μαεστρία το σαρκαστικό πνεύμα του βιβλίου στη μικρή οθόνη.

Πλάι στην Anya Taylor-Joy, η οποία αποδεικνύει ξανά την ευελιξία της σε σκοτεινούς και πολυδιάστατους χαρακτήρες, θα δούμε ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών. Σε αυτό ξεχωρίζουν καταξιωμένα ονόματα όπως ο Clive Owen, ο Orlando Norman και ο David Shields. Με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για το φθινόπωρο, το «How to Kill Your Family» διαμορφώνεται ως μία από τις πιο συναρπαστικές τηλεοπτικές προτάσεις των επόμενων μηνών.

Διάβασε επίσης: