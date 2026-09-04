Η μαγεία συνεχίζεται – Η Sandra Bullock έκανε το μεγάλο tease για το «Practical Magic 3»

Η Sandra Bullock μιλά για το ενδεχόμενο ενός «Practical Magic 3» και αποκαλύπτει ποια θα μπορούσε να πάρει τη σκυτάλη από την παλιά γενιά

Με μια ματιά Η Sandra Bullock άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για "Practical Magic 3", εφόσον το sequel γνωρίσει επιτυχία.

Η νέα γενιά μαγισσών, με τις Joey King και Maisie Williams, θα αναλάβει σταδιακά την "σκυτάλη".

Το "Practical Magic 2" επιστρέφει με τις Sandra Bullock και Nicole Kidman, και νέες ηρωίδες.

Η επιτυχία του sequel θα καθορίσει την πιθανή τρίτη ταινία και την παράδοση της μαγείας στη νεότερη γενιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία του «Practical Magic» φαίνεται πως δεν τελειώνει στο δεύτερο κεφάλαιο. Η Sandra Bullock άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και τρίτη ταινία, αρκεί φυσικά το «Practical Magic 2» να γνωρίσει την επιτυχία που περιμένουν οι συντελεστές του. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον; Η επόμενη γενιά των μαγισσών έχει ήδη βρεθεί!

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 1998 επιστρέφει στους κινηματογράφους στις 10 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας ξανά μαζί τη Sandra Bullock και τη Nicole Kidman στους ρόλους των αδελφών Owens. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία ανοίγει τον δρόμο και για δύο νεότερες ηρωίδες, τις οποίες υποδύονται η Joey King και η Maisie Williams, δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα γενιά μαγικών χαρακτήρων.

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Και κάπως έτσι, η Bullock φαίνεται πως έχει ήδη σκεφτεί το επόμενο βήμα. Σε νέα συνέντευξή της στο Vanity Fair, η ηθοποιός αποκάλυψε πως ένα «Practical Magic 3» θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, εφόσον το sequel πάει καλά. Μάλιστα, η ιδέα δεν είναι απλώς να επιστρέψουν οι παλιές πρωταγωνίστριες, αλλά να περάσει σταδιακά η «σκυτάλη» στις νεότερες μάγισσες.

«Θα κάνουμε ένα τρίτο, αν αυτό πετύχει, και θα δώσουμε τη σκυτάλη στα κορίτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Sandra Bullock, αφήνοντας ουσιαστικά ένα μεγάλο teaser για το μέλλον του franchise.

Οι δύο «διάδοχοι» είναι ήδη μέρος της νέας ιστορίας. Η Joey King και η Maisie Williams υποδύονται τις κόρες της Bullock, οι οποίες έχουν κληρονομήσει τη μαγεία της οικογένειας Owens, χωρίς όμως να γνωρίζουν πλήρως τι κρύβεται πίσω από την καταγωγή τους.

Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για μια πιθανή τρίτη ταινία, αφού το franchise θα μπορούσε να μεταφέρει το ενδιαφέρον από τις αδελφές Owens στη νεότερη γενιά. Με άλλα λόγια, η μαγεία θα συνεχιστεί, αλλά αυτή τη φορά μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο.

Τι θα δούμε στο «Practical Magic 2»

Το «Practical Magic 2» επιστρέφει στον κόσμο των Owens, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία. Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman ξανασυναντούνται ως οι μαγικές αδελφές, ενώ στο καστ επιστρέφουν και οι Stockard Channing και Dianne Wiest, στους ρόλους των θεοπάλαβων αλλά αγαπημένων θείων που μεγάλωσαν τις δύο γυναίκες.

Παράλληλα, η νέα ιστορία παρουσιάζει τις κόρες της χαρακτήρα της Bullock, οι οποίες φαίνεται πως κουβαλούν το ίδιο ιδιαίτερο οικογενειακό χάρισμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ακόμη καταλάβει ούτε τη δύναμή τους ούτε την περίφημη οικογενειακή κατάρα που συνδέεται με τον έρωτα και τις γυναίκες της οικογένειας Owens.

Η σκηνοθεσία ανήκει στη Susanne Bier, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο Akiva Goldsman, που είχε γράψει και την πρώτη ταινία, και η Georgia Pritchett. Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman συμμετέχουν επίσης στην παραγωγή.

Οι fans του πρώτου «Practical Magic» θα βρουν πολλά γνώριμα στοιχεία

Η Bullock ξεκαθάρισε πως ακόμη κι αν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει την πρώτη ταινία, θα μπορεί να ακολουθήσει τη νέα ιστορία. Για όσους, όμως, έχουν μεγαλώσει με το original «Practical Magic», η συνέχεια έχει φροντίσει να κρύψει αρκετές αναφορές και νοσταλγικές λεπτομέρειες.

Η ίδια έχει περιγράψει τη νέα ταινία ως μια επιστροφή στον γνώριμο κόσμο, με τους ίδιους χαρακτήρες να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, ενώ ταυτόχρονα προστίθενται δύο νέες «baby witches». Έτσι, το sequel επιχειρεί να συνδυάσει το nostalgia factor της πρώτης ταινίας με μια ιστορία που μπορεί να συστήσει το franchise και σε νεότερο κοινό.

Και η Maisie Williams φαίνεται πως έχει ήδη μπει για τα καλά στο κλίμα. Η ηθοποιός αναδημιούργησε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά red carpet looks της Sandra Bullock από τα ’90s και τις αρχές των ’00s κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, κερδίζοντας μάλιστα και την έγκριση της ίδιας της Bullock.

Το «Practical Magic 2» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 και όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο box office. Γιατί από την επιτυχία της δεύτερης ταινίας μπορεί να εξαρτάται κάτι πολύ μεγαλύτερο: η επιστροφή των Owens για τρίτη φορά και η επίσημη παράδοση της μαγείας στη νέα γενιά.

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