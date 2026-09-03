Μπες στον κόσμο του Hogwarts: Το νέο trailer του Harry Potter είναι εδώ

Το HBO κυκλοφόρησε νέο trailer για τη σειρά Harry Potter, με νέες εικόνες από την πρώτη χρονιά του Harry στο Hogwarts

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε νέο trailer για τη σειρά Harry Potter της HBO, με πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2026.

Η σειρά θα αποτελείται από 8 επεισόδια, με την πρώτη σεζόν να καλύπτει το "Harry Potter and the Philosopher’s Stone".

Το trailer παρουσιάζει τον Harry Potter, τους νέους ηθοποιούς και σκηνές από την πρώτη χρονιά στο Hogwarts.

Ο Kit Harington θα υποδυθεί τον Professor Gilderoy Lockhart στη δεύτερη σεζόν της σειράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Hogwarts ανοίγει ξανά τις πόρτες του και αυτή τη φορά η επιστροφή στον μαγικό κόσμο του Harry Potter γίνεται μέσα από τη νέα σειρά της HBO. Με αφορμή το Back to Hogwarts Day, η HBO έδωσε στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο trailer για την τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», προσφέροντας μια πολύ πιο αναλυτική ματιά στην πρώτη χρονιά του Harry στη σχολή μαγείας. Η νέα σειρά υπόσχεται να μας ξανασυστήσει την ιστορία που γνωρίζουμε, αλλά μέσα από μια διαφορετική τηλεοπτική ματιά.

Στο νέο trailer βλέπουμε τον Harry Potter, τον οποίο υποδύεται ο νεαρός Dominic McLaughlin, να περνά για πρώτη φορά τις πύλες του Hogwarts και να ανακαλύπτει όλα όσα μέχρι τότε δεν μπορούσε καν να φανταστεί. Από τη στιγμή της Κατανομής στους Κοιτώνες και την αγωνία του απέναντι στο Slytherin, μέχρι τα πρώτα μαθήματα, την προσαρμογή στη σχολή και την επαφή του με τον κόσμο του Quidditch, το βίντεο μάς δίνει αρκετές νέες εικόνες από την πρώτη σεζόν. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πρώτης ιστορίας: η αναμέτρηση με το τρολ στους διαδρόμους του Hogwarts.

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Παράλληλα, το trailer μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα και μερικούς από τους νέους πρωταγωνιστές που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία. Η Janet McTeer εμφανίζεται ως Professor McGonagall, ενώ ο Paapa Essiedu αναλαμβάνει τον ρόλο του Professor Snape, με τη σχέση του τελευταίου με τον Harry να ξεκινά από νωρίς με αρκετή ένταση.

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμη ο John Lithgow ως Albus Dumbledore και ο Nick Frost ως Rubeus Hagrid, ενώ τους Ron Weasley και Hermione Granger υποδύονται οι Alastair Stout και Arabella Stanton αντίστοιχα. Με λίγα λόγια, το νέο trailer μας δίνει την πρώτη πραγματικά γεμάτη γεύση από το τι ετοιμάζει η HBO για τη νέα εποχή του Wizarding World.

Η νέα σειρά Harry Potter έρχεται τα Χριστούγεννα του 2026

Η σειρά της HBO έχει παρουσιαστεί ως μια πιο πιστή τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της J.K. Rowling, με κάθε σεζόν να επικεντρώνεται σε ένα από τα βιβλία της δημοφιλούς σειράς. Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 8 επεισόδια και θα μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Η πρεμιέρα του Harry Potter έχει προγραμματιστεί για τα Χριστούγεννα του 2026 σε HBO και HBO Max, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να επιβιβαστούμε ξανά στο Hogwarts Express. Ωστόσο, το νέο trailer φαίνεται πως θέλει να κάνει την αναμονή λίγο πιο δύσκολη, αφού αποκαλύπτει περισσότερα από ποτέ για τους χαρακτήρες, τα σκηνικά και τις στιγμές που θα δούμε στην πρώτη σεζόν.

Και ο Kit Harington έρχεται στο Harry Potter!

Κι ενώ η πρώτη σεζόν βρίσκεται στο επίκεντρο, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο όνομα που έχει συνδεθεί με τη 2η σεζόν του Harry Potter. Ο Kit Harington, γνωστός φυσικά από το «Game of Thrones», πρόκειται να εμφανιστεί ως Professor Gilderoy Lockhart.

Ο ηθοποιός παίρνει τον ρόλο από τον Nicholas Hoult, ο οποίος αποχώρησε λόγω προβλημάτων με το πρόγραμμά του. Έτσι, πριν καν δούμε ολόκληρη την πρώτη σεζόν, η HBO έχει ήδη αρχίσει να μας δίνει λόγους για να ανυπομονούμε και για τη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Harry Potter reboot έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί τεράστιο hype στους fans — και το νέο trailer μάλλον το απογειώνει.

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