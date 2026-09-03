Cinema 03.09.2026

Μπες στον κόσμο του Hogwarts: Το νέο trailer του Harry Potter είναι εδώ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το HBO κυκλοφόρησε νέο trailer για τη σειρά Harry Potter, με νέες εικόνες από την πρώτη χρονιά του Harry στο Hogwarts
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε νέο trailer για τη σειρά Harry Potter της HBO, με πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2026.
  • Η σειρά θα αποτελείται από 8 επεισόδια, με την πρώτη σεζόν να καλύπτει το "Harry Potter and the Philosopher’s Stone".
  • Το trailer παρουσιάζει τον Harry Potter, τους νέους ηθοποιούς και σκηνές από την πρώτη χρονιά στο Hogwarts.
  • Ο Kit Harington θα υποδυθεί τον Professor Gilderoy Lockhart στη δεύτερη σεζόν της σειράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Hogwarts ανοίγει ξανά τις πόρτες του και αυτή τη φορά η επιστροφή στον μαγικό κόσμο του Harry Potter γίνεται μέσα από τη νέα σειρά της HBO. Με αφορμή το Back to Hogwarts Day, η HBO έδωσε στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο trailer για την τηλεοπτική μεταφορά του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», προσφέροντας μια πολύ πιο αναλυτική ματιά στην πρώτη χρονιά του Harry στη σχολή μαγείας. Η νέα σειρά υπόσχεται να μας ξανασυστήσει την ιστορία που γνωρίζουμε, αλλά μέσα από μια διαφορετική τηλεοπτική ματιά.

Τρεις μαθητές με ρόμπες περπατούν σε διάδρομο του Hogwarts, όπως φαίνεται στο νέο trailer του Harry Potter.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Στο νέο trailer βλέπουμε τον Harry Potter, τον οποίο υποδύεται ο νεαρός Dominic McLaughlin, να περνά για πρώτη φορά τις πύλες του Hogwarts και να ανακαλύπτει όλα όσα μέχρι τότε δεν μπορούσε καν να φανταστεί. Από τη στιγμή της Κατανομής στους Κοιτώνες και την αγωνία του απέναντι στο Slytherin, μέχρι τα πρώτα μαθήματα, την προσαρμογή στη σχολή και την επαφή του με τον κόσμο του Quidditch, το βίντεο μάς δίνει αρκετές νέες εικόνες από την πρώτη σεζόν. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πρώτης ιστορίας: η αναμέτρηση με το τρολ στους διαδρόμους του Hogwarts.

Διάβασε επίσης: Ο Rupert Grint επιστρέφει ως Ron Weasley στο Broadway για το «Harry Potter and the Cursed Child»

Παράλληλα, το trailer μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα και μερικούς από τους νέους πρωταγωνιστές που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία. Η Janet McTeer εμφανίζεται ως Professor McGonagall, ενώ ο Paapa Essiedu αναλαμβάνει τον ρόλο του Professor Snape, με τη σχέση του τελευταίου με τον Harry να ξεκινά από νωρίς με αρκετή ένταση.

Ο Dumbledore με το χαρακτηριστικό του στυλ στο νέο trailer του Harry Potter, μας ταξιδεύει στον κόσμο του Hogwarts.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμη ο John Lithgow ως Albus Dumbledore και ο Nick Frost ως Rubeus Hagrid, ενώ τους Ron Weasley και Hermione Granger υποδύονται οι Alastair Stout και Arabella Stanton αντίστοιχα. Με λίγα λόγια, το νέο trailer μας δίνει την πρώτη πραγματικά γεμάτη γεύση από το τι ετοιμάζει η HBO για τη νέα εποχή του Wizarding World.

Η Dolores Umbridge κρατά ένα βιβλίο και ένα φτερό, καθώς μπαίνουμε στον κόσμο του Hogwarts και στο νέο trailer του Harry Potter.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Η νέα σειρά Harry Potter έρχεται τα Χριστούγεννα του 2026

Η σειρά της HBO έχει παρουσιαστεί ως μια πιο πιστή τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της J.K. Rowling, με κάθε σεζόν να επικεντρώνεται σε ένα από τα βιβλία της δημοφιλούς σειράς. Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 8 επεισόδια και θα μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Ο νεαρός ηθοποιός με τα κόκκινα μαλλιά σε πλάνο από το νέο trailer του Harry Potter, που μας ταξιδεύει στον κόσμο του Hogwarts.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Η πρεμιέρα του Harry Potter έχει προγραμματιστεί για τα Χριστούγεννα του 2026 σε HBO και HBO Max, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να επιβιβαστούμε ξανά στο Hogwarts Express. Ωστόσο, το νέο trailer φαίνεται πως θέλει να κάνει την αναμονή λίγο πιο δύσκολη, αφού αποκαλύπτει περισσότερα από ποτέ για τους χαρακτήρες, τα σκηνικά και τις στιγμές που θα δούμε στην πρώτη σεζόν.

Μια μαθήτρια στο Hogwarts χαμογελάει ενώ παρακολουθεί το νέο trailer του Harry Potter, μπαίνοντας στον μαγικό κόσμο.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Και ο Kit Harington έρχεται στο Harry Potter!

Κι ενώ η πρώτη σεζόν βρίσκεται στο επίκεντρο, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο όνομα που έχει συνδεθεί με τη 2η σεζόν του Harry Potter. Ο Kit Harington, γνωστός φυσικά από το «Game of Thrones», πρόκειται να εμφανιστεί ως Professor Gilderoy Lockhart.

Ο νεαρός ηθοποιός με τα στρογγυλά γυαλιά στο νέο trailer του Harry Potter, έτοιμος να μπει στον κόσμο του Hogwarts.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Ο ηθοποιός παίρνει τον ρόλο από τον Nicholas Hoult, ο οποίος αποχώρησε λόγω προβλημάτων με το πρόγραμμά του. Έτσι, πριν καν δούμε ολόκληρη την πρώτη σεζόν, η HBO έχει ήδη αρχίσει να μας δίνει λόγους για να ανυπομονούμε και για τη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Harry Potter reboot έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί τεράστιο hype στους fans — και το νέο trailer μάλλον το απογειώνει.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

HARRY POTTER HBO TRAILER
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η απρόσμενη «ευχή» του Travis Kelce για τον γάμο του με την Taylor Swift

Η απρόσμενη «ευχή» του Travis Kelce για τον γάμο του με την Taylor Swift

03.09.2026
Επόμενο
Τα 4 trends στις μπότες που θα απογειώσουν τα outfits με τα jeans σου

Τα 4 trends στις μπότες που θα απογειώσουν τα outfits με τα jeans σου

03.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες
Cinema

Το «MobLand» μόλις εξασφάλισε και 3η σεζόν…και το cast είναι ακριβώς αυτό που ήθελες

04.09.2026
32ο AIFF: Ανακοίνωση Τίτλων και Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους
Cinema

32ο AIFF: Ανακοίνωση Τίτλων και Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

03.09.2026
Karol G και Bruno Mars: Η απόλυτη έκρηξη ενέργειας στο video clip του «Still»
Cinema

Karol G και Bruno Mars: Η απόλυτη έκρηξη ενέργειας στο video clip του «Still»

03.09.2026
Ο 50 Cent μεταμορφώνεται σε Balrog στο νέο «Street Fighter» – Δες το trailer
Cinema

Ο 50 Cent μεταμορφώνεται σε Balrog στο νέο «Street Fighter» – Δες το trailer

03.09.2026
Matthew Perry: Η νέα σειρά του Netflix για τη ζωή του θα σε κάνει να δεις τον Chandler Bing με άλλα μάτια
Cinema

Matthew Perry: Η νέα σειρά του Netflix για τη ζωή του θα σε κάνει να δεις τον Chandler Bing με άλλα μάτια

03.09.2026
9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα συζητηθούν – Η μία έρχεται κατευθείαν από τις Κάννες
Cinema

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα συζητηθούν – Η μία έρχεται κατευθείαν από τις Κάννες

03.09.2026
Quiz: Ποιος είναι ο Noah Jupe που μπαίνει στο συμπάν του «Avengers: Secret Wars»;
Cinema

Quiz: Ποιος είναι ο Noah Jupe που μπαίνει στο συμπάν του «Avengers: Secret Wars»;

02.09.2026
GTA 6: Στην κορυφή του Netflix το extended look με 31,1 εκατ. views
Cinema

GTA 6: Στην κορυφή του Netflix το extended look με 31,1 εκατ. views

02.09.2026
«La Bola Negra»: Penélope Cruz και Glenn Close μαζί στη νέα ταινία του Netflix που ξεχώρισε στις Κάννες
Cinema

«La Bola Negra»: Penélope Cruz και Glenn Close μαζί στη νέα ταινία του Netflix που ξεχώρισε στις Κάννες

02.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς