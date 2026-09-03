Fashion 03.09.2026

Τα 4 trends στις μπότες που θα απογειώσουν τα outfits με τα jeans σου

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Από το σουέντ σε αποχρώσεις latte και το γυαλιστερό λουστρίνι μέχρι τις αιχμηρές μυτερές μπότες και τα κομψά kitten heels
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Μπότες σε απόχρωση light-latte suede προσφέρουν πολυτέλεια και συνδυάζονται με όλα τα τζιν.
  • Μπότες από λουστρίνι δημιουργούν εντυπωσιακή αντίθεση με το τζιν ύφασμα.
  • Αιχμηρές μυτερές μπότες δίνουν δυναμική πινελιά και οπτικά μακραίνουν το πόδι.
  • Μπότες με kitten heels προσφέρουν φινέτσα και πρακτικότητα για effortless εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία άλλη στιλιστική συνταγή για το φθινόπωρο που να αποδεικνύεται τόσο σταθερή, ασφαλής και διαχρονική όσο ο συνδυασμός του αγαπημένου σου τζιν με ένα ζευγάρι κομψές μπότες. Ωστόσο, η φετινή σεζόν έρχεται να δώσει μια αισθητή και άκρως ενδιαφέρουσα ανανέωση σε αυτό το κλασικό δίδυμο, απομακρύνοντάς μας από τα συνηθισμένα. Αντί να στραφούμε ξανά στα ίδια μαύρα μποτάκια που μονοπωλούν τις προτιμήσεις μας εδώ και χρόνια, οι fashion experts στρέφονται σε σχέδια που διαθέτουν έντονη προσωπικότητα, είτε μέσα από απροσδόκητες υφές, είτε χάρη σε μια πιο αιχμηρή σιλουέτα, είτε επενδύοντας σε πιο απαλούς, πολυτελείς χρωματικούς τόνους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και το πιο απλό, καθημερινό denim look αποκτά αμέσως μια φρέσκια και απόλυτα επίκαιρη αύρα.

cowboy_mpotes
https://www.instagram.com/ellamiller/

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό στις φετινές τάσεις των υποδημάτων είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται αρμονικά με τα τζιν που ήδη κρέμονται στη ντουλάπα μας. Τα ίσια γραμμής straight-leg, τα πιο χαλαρά boyfriend αλλά και τα φαρδιά wide-leg τζιν αποκτούν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με το ζευγάρι μπότες που θα επιλέξεις να φορέσεις από κάτω, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να χτίσεις μια εξ ολοκλήρου νέα γκαρνταρόμπα για να ανανεώσεις την εμφάνισή σου. Ένα εξαιρετικό ζευγάρι παπούτσια μπορεί να κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά, χαρίζοντας στιλιστική αυτοπεποίθηση και αναβαθμίζοντας ακόμα και το πιο basic t-shirt με τζιν.

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1. Μπότες σε απόχρωση light-latte suede

Ενώ το πλούσιο σοκολατί καφέ κυριάρχησε τις προηγούμενες σεζόν, μια πιο ανοιχτή απόχρωση latte αναδεικνύεται στο νέο αγαπημένο ουδέτερο χρώμα του φθινοπώρου. Σουέντ υφές σε κρεμ-μπεζ τόνους αποπνέουν πολυτέλεια και προσφέρουν στο denim μια πιο απαλή, ακριβή αίσθηση. Η συγκεκριμένη απόχρωση συνδυάζεται μαγικά με τα πάντα, από κλασικό μπλε τζιν μέχρι σκούρο indigo και ξεβαμμένο μαύρο.

light_beige_mpotes
https://www.instagram.com/emmamilton/?hl=en

2. Μπότες από λουστρίνι

Το γυαλιστερό λουστρίνι φέρνει μια polished, ελαφρώς ρετρό διάθεση στη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα. Το λαμπερό φινίρισμα δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση απέναντι στο τζιν ύφασμα, κάνοντας ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει μελετημένο και προσεγμένο. Τα μαύρα και τα βαθιά καφέ σχέδια είναι ιδιαίτερα σοφιστικέ και αποτελούν τη πιο κομψή εναλλακτική για τις καθημερινές σου εμφανίσεις.

loustrini_botes
https://www.instagram.com/laurajadestone/?hl=en

3. Αιχμηρές μυτερές μπότες

Η μυτερή μύτη γίνεται ακόμα πιο κοφτερή και αιχμηρή για το φθινόπωρο, χαρίζοντας στα τζιν μια πιο δυναμική και fashion-forward πινελιά. Η επιμήκης σιλουέτα καταφέρνει παράλληλα να μακρύνει οπτικά το πόδι, ειδικά όταν ξεπροβάλει διακριτικά κάτω από μακριά denim παντελόνια. Είτε πρόκειται για στιλέτο, είτε για τετραγωνισμένο ή χαμηλό τακούνι, αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει εντελώς τις αναλογίες του look.

mpotes_jean
https://www.instagram.com/iliridakrasniqi/?hl=en

4. Μπότες με kitten heels

Τα kitten heels συνεχίζουν να κυριαρχούν στα υποδήματα, οπότε ήταν μόνο θέμα χρόνου να μεταφερθεί αυτή η τάση και στις μπότες. Το χαμηλό, κομψό τακούνι προσφέρει φινέτσα χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα που αναζητάς από τα παπούτσια σου όλη μέρα. Με ένα τζιν παντελόνι, οι μπότες με kitten heel δημιουργούν το τέλειο effortless εφέ, κάνοντας το ντύσιμο να δείχνει περιποιημένο χωρίς να φαίνεται υπερβολικά επίσημο.

botes_jeans
https://www.instagram.com/styledsara/?hl=en

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