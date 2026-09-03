Tim Curry: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Tim Curry σε ηλικία 80 ετών μέσα από δημόσια αρχεία για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού

Νέα στοιχεία έγιναν γνωστά για τον θάνατο του Tim Curry, λίγες ημέρες μετά την είδηση που βύθισε στο πένθος τους θαυμαστές του. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών. Πλέον, η αιτία θανάτου του αποκαλύφθηκε μέσα από δημόσια αρχεία υγείας που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το People, ο Tim Curry πέθανε από στεφανιαία νόσο. Πρόκειται για μια πάθηση που επηρεάζει τα βασικά αγγεία τα οποία τροφοδοτούν την καρδιά και μπορεί να περιορίσει τη ροή του αίματος προς τον καρδιακό μυ.Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται επίσης ως παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί στο παρελθόν και η μάχη του με τον καρκίνο των νεφρών.

Διάβασε επίσης: Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

Ο Tim Curry είχε υποστεί εγκεφαλικό το 2012, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την κινητικότητά του και τον οδήγησε στη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Παρά τις δυσκολίες, όμως, συνέχισε να εργάζεται και να δημιουργεί, διατηρώντας ενεργή την παρουσία του στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στην περιοχή Toluca Lake του Los Angeles.

Για πολλές γενιές θεατών, ο Tim Curry δεν ήταν απλώς ένας ακόμη ηθοποιός. Η ιδιαίτερη φωνή, η θεατρικότητα και το μοναδικό παρουσιαστικό του τον έκαναν να ξεχωρίσει σε ρόλους που έμειναν στην ιστορία. Από τον Dr. Frank-N-Furter στο «The Rocky Horror Picture Show» μέχρι τον Pennywise στο «It», κατάφερε να δημιουργήσει χαρακτήρες που δύσκολα ξεχνιούνται.

Το κοινό τον γνώρισε επίσης μέσα από αγαπημένες παραγωγές όπως τα «Annie», «Muppet Treasure Island» και «Home Alone 2: Lost in New York». Η φιλμογραφία του, αλλά και η μακρά πορεία του στο θέατρο και τη μουσική, αποδεικνύουν το εύρος ενός καλλιτέχνη που μπορούσε να κινηθεί με χαρακτηριστική άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά είδη.

Διάβασε επίσης: