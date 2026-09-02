Θυμάσαι τον Zack από το Disney Channel; Ο Dylan Sprouse αποκαλύπτει τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες

Ο πρώην Disney star Dylan Sprouse έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση για την παιδική του καριέρα και τις επιπτώσεις της

Με μια ματιά Ο Dylan Sprouse χαρακτήρισε την παιδική εργασία στη βιομηχανία του θεάματος ως «child labor».

Η δουλειά στην τηλεόραση, παρά τη λάμψη, είχε ομοιότητες με τυπική full-time εργασία.

Η αυτοεκτίμηση του Sprouse συνδεόταν με το αν δούλευε και βρισκόταν μπροστά στις κάμερες.

Η κοινή εμπειρία με άλλους πρώην child stars βοηθά στην επεξεργασία όσων έζησαν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για όσους μεγάλωσαν με Disney Channel, ο Dylan Sprouse είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Zack Martin από το «The Suite Life of Zack & Cody». Μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Cole Sprouse, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδικά πρόσωπα της τηλεόρασης, με εκατομμύρια fans να τον παρακολουθούν σχεδόν καθημερινά. Χρόνια αργότερα, όμως, ο ίδιος κοιτάζει πίσω σε εκείνη την περίοδο και έχει μια αρκετά διαφορετική οπτική.

Ο 34χρονος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια που πέρασε δουλεύοντας ως παιδί μπροστά στις κάμερες και έκανε μια παρομοίωση που σίγουρα δεν περίμεναν πολλοί. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε την παιδική εργασία στη βιομηχανία του θεάματος ως «child labor», εξηγώντας ότι, παρά το γεγονός πως τα παιδιά της τηλεόρασης τραγουδούν και χορεύουν αντί να δουλεύουν σε ορυχεία, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν ένα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία.

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Η συζήτηση έγινε στο podcast «Wildmen», όπου ο Dylan Sprouse μίλησε όχι μόνο για το πρόγραμμα ενός παιδιού-ηθοποιού, αλλά και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει όλο αυτό στην αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι ακόμη και σήμερα προσπαθεί να διαχειριστεί ορισμένα από τα «mental hurdles» που κουβαλά από εκείνη την εποχή.

Dylan Sprouse: «Ήταν σαν μια κανονική δουλειά γραφείου»

Ο πρώην Disney star εξήγησε ότι η δουλειά στην τηλεόραση, παρά τη λάμψη που φαίνεται από την οθόνη, είχε για εκείνον πολλές ομοιότητες με μια τυπική full-time εργασία. Περιέγραψε την καθημερινότητα ως ένα πρόγραμμα όπου πήγαινε στη δουλειά, έκανε το ωράριό του και έφευγε, με τη βασική διαφορά ότι αντί για γραφείο βρισκόταν σε ένα πλατό.

Όπως ανέφερε, όταν ολοκληρωνόταν μια τηλεοπτική παραγωγή, ερχόταν ένα έντονο αίσθημα κενού. Η αυτοεκτίμησή του είχε αρχίσει να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το αν δούλευε και αν βρισκόταν μπροστά από τις κάμερες, κάτι που, όπως παραδέχεται σήμερα, δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί.

«Δεν είναι κάτι που μπορούν να καταλάβουν όλοι»

Στην ίδια συζήτηση συμμετείχε και ο Mark Indelicato, ο οποίος έγινε γνωστός από το «Ugly Betty» έχοντας επίσης ξεκινήσει την καριέρα του σε πολύ μικρή ηλικία. Ο Dylan ήθελε να μιλήσει μαζί του ακριβώς για το πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα στη βιομηχανία του θεάματος και να αντιμετωπίζεις τις συνέπειες αυτής της εμπειρίας ως ενήλικας.

Ο Indelicato συμφώνησε με αρκετά από όσα είπε ο Sprouse και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτή τη συνθήκη δυσκολεύονται να κατανοήσουν πλήρως την εμπειρία. Για τον ίδιο, η σύνδεση με ανθρώπους που έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο είναι σημαντική, καθώς μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τα πάντα.

Από το «Suite Life» στα δύσκολα του να μεγαλώνεις μπροστά στις κάμερες

Ο Dylan Sprouse έγινε διάσημος μέσα από το «The Suite Life of Zack & Cody», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, Cole. Η σειρά αποτέλεσε τεράστια επιτυχία για το Disney Channel και έκανε τα δύο αδέρφια teen icons μιας ολόκληρης γενιάς.

Σήμερα, ο Dylan αναγνωρίζει ότι είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δεν πέρασε εκείνα τα χρόνια μόνος. Το γεγονός ότι είχε τον Cole δίπλα του τού έδωσε έναν άνθρωπο που μπορούσε να καταλάβει απόλυτα όσα συνέβαιναν, από την πίεση της δημοσιότητας μέχρι τις απαιτήσεις της δουλειάς.

Παράλληλα, δηλώνει ευγνώμων που ως ενήλικας έχει τη δυνατότητα να μιλά με άλλους πρώην child stars, όπως ο Mark Indelicato. Για τον ίδιο, αυτή η κοινή εμπειρία φαίνεται πως λειτουργεί σαν ένας διαφορετικός τρόπος να επεξεργαστεί όσα έζησε μεγαλώνοντας μέσα στη βιομηχανία.

Από το Disney Channel… στο reality check

Η εξομολόγηση του Dylan Sprouse είναι ένα διαφορετικό look στην παιδική ηλικία που πολλοί από εμάς γνωρίσαμε μέσα από τις οθόνες. Πίσω από τα αστεία επεισόδια, τα σκηνικά και τη λάμψη του Disney Channel υπήρχε για τους νεαρούς πρωταγωνιστές ένα πραγματικό επαγγελματικό πρόγραμμα, με πίεση και ευθύνες από πολύ μικρή ηλικία.

Και κάπως έτσι, το άλλοτε «τέλειο» Disney childhood αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση: γιατί το να είσαι διάσημος στα 12 μπορεί να μοιάζει fun στην οθόνη, αλλά η πραγματικότητα πίσω από αυτήν είναι πολύ πιο σύνθετη.

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