Celeb News 02.09.2026

«Πάλεψα με τα ναρκωτικά»: Η αποκαλυπτική και άνευ φίλτρων εξομολόγηση της Doja Cat

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Η Doja Cat μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ στο παρελθόν, καθώς και για τα ζητήματα αυτοεικόνας που αντιμετωπίζει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Doja Cat εξομολογήθηκε δημόσια τις δυσκολίες της με τον εθισμό στην κοκαΐνη και το αλκοόλ.
  • Η καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι η μάχη με τις ουσίες και το αλκοόλ συνέβη περίπου οκτώ χρόνια πριν.
  • Η Doja Cat μίλησε για την τοξική σχέση της με τα social media και τα παιδικά τραύματα αυτομίσους.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία της αποδοχής των λαθών και της εσωτερικής κάθαρσης.
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Σε μια ασυνήθιστα ανοιχτή, ωμή και βαθιά συναισθηματική διάθεση βρέθηκε η Doja Cat, πραγματοποιώντας μια ζωντανή σύνδεση στην πλατφόρμα του TikTok που ξάφνιασε αλλά και συγκίνησε τους εκατομμύρια ακολούθους της. Η πολυβραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα επέλεξε να μοιραστεί μια σειρά από ελεύθερους συνειρμούς και στιγμές ειλικρινούς αυτοκριτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο σκοτεινές περιόδους από το παρελθόν της χωρίς φίλτρα και χωρίς την παραμικρή διάθεση να κρυφτεί πίσω από τη λάμψη της showbiz. Με τη γνωστή της αφοπλιστική ειλικρίνεια, η ράπερ άνοιξε την καρδιά της για ζητήματα που αφορούν την ψυχική της υγεία, τις εξαρτήσεις και τις εσωτερικές μάχες που δίνει εδώ και χρόνια, αποδεικνύοντας πόσο πολύ έχει αλλάξει η οπτική της απέναντι στη ζωή και την προσωπική της εξέλιξη.

Η Doja Cat στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη για την έκθεση Costume Art.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τις ουσίες, η δημιουργός δεν δίστασε να παραδεχτεί ανοιχτά πως πάλεψε στο παρελθόν με τον εθισμό στην κοκαΐνη, τοποθετώντας αυτή τη δύσκολη φάση περίπου οκτώ χρόνια πριν, γύρω στην εποχή της κυκλοφορίας του εμβληματικού της άλμπουμ «Amala». Παρόλο που τόνισε πως βρίσκεται πλέον πολύ μακριά από εκείνη την εποχή και έχει καταφέρει να αφήσει οριστικά πίσω της τις σκληρές ουσίες, η αποκάλυψη αυτή έδειξε το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετώπιζε στα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η ίδια μίλησε εκτενώς για τη δύσκολη σχέση της με το αλκοόλ, ξεκαθαρίζοντας πως παρόλο που δεν αυτοπροσδιορίζεται ως αλκοολική, η κατανάλωση ποτού κατέληξε να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη ζωή της, επηρεάζοντας αρνητικά τον ψυχικό της κόσμο.

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Η τοξική σχέση με τα social media και τα παιδικά τραύματα

Η Doja Cat εξήγησε στους θαυμαστές της πως τοξικός συνδυασμός του αλκοόλ με τις καταστροφικές και αρνητικές σκέψεις που καλλιεργούσε στο μυαλό της λειτουργούσε ως εκρηκτικός μηχανισμός, τον οποίο μάλιστα συχνά μετέφερε άθελά της και στο διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε, χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έναλανθασμένο μέσο αναζήτησης επιβεβαίωσης για τις μαύρες σκέψεις της, κάτι που την οδηγούσε σε αδιέξοδα.

@dojacat♬ original sound – Doja Cat


«Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα ναρκωτικά, εκτός από το χόρτο, αλλά το αλκοόλ είναι κάτι με το οποίο σίγουρα είχα θέματα. Δεν ήμουν ποτέ αλκοολική, αλλά σίγουρα πέρασα δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς το κοινό της: «Δεν είναι καλό να συνδυάζεις αυτά τα δύο πράγματα. Μείνετε δημιουργικοί, φροντίστε τον εαυτό σας, δεν είστε άτρωτοι».

@dojacatsorry about all the pauses throughout the vid my cat was being an innocent menace to society♬ original sound – Doja Cat


Πέρα από τις εξαρτήσεις, η καλλιτέχνιδα τόλμησε να αγγίξει και το ευαίσθητο ζήτημα του αυτομίσους, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που την ακολουθούσαν εδώ και χρόνια. Με απόλυτη ειλικρίνεια, ομολόγησε ότι τα αισθήματα αυτά την κατέβαλλαν από πολύ μικρή ηλικία, αποκαλύπτοντας πως ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις οκτώ χρονών, την εποχή που μετακόμισε σε μια κατά κύριο λόγο λευκή γειτονιά.

@dojacatfuck it♬ original sound – Doja Cat

Η ίδια υπογράμμισε ότι θεώρησε χρέος της να αντιμετωπίσει αυτές τις φήμες κατά μέτωπο και δημόσια, επειδή πιστεύει ακράδαντα ότι λείπουν τα παραδείγματα ανθρώπων που μιλούν ανοιχτά για τα τραύματά τους. Με την κίνησή της αυτή, η Doja Cat λίγο πριν ξεκινήσει τη νέα της παγκόσμια περιοδεία «Tour Ma Vie» από το Ντιτρόιτ, απέδειξε πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην αποδοχή των λαθών και στη διαρκή προσπάθεια για εσωτερική κάθαρση.

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Doja Cat Grammy TikTok
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