Celeb World 02.09.2026

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ετοιμάζονται για γάμο και το party θα είναι… iconic

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Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz ονειρεύονται έναν γάμο με τους κοντινούς τους ανθρώπους και ένα μεγάλο πάρτι γεμάτο μουσική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz επιθυμούν έναν γάμο με λίγους καλεσμένους και έμφαση στη διασκέδαση.
  • Η live μουσική και ο χορός αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το ζευγάρι στο πάρτι του γάμου.
  • Το ζευγάρι δεν αγχώνεται για τις λεπτομέρειες, εστιάζοντας στη δημιουργία όμορφων εμπειριών.
  • Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο και η σχέση τους περιγράφεται ως δυνατή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz φαίνεται πως έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται πώς θα είναι η μεγάλη τους ημέρα και, αν υπάρχει κάτι που έχουν ξεκαθαρίσει, είναι πως δεν θέλουν έναν γάμο γεμάτο τυπικότητες. Το ζευγάρι φέρεται να προτιμά μια πιο κλειστή τελετή, με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπά, ενώ αμέσως μετά θέλει να το… γιορτάσει όπως πρέπει.

zoe_kravitz_arm_cuff
https://www.instagram.com/jessica_mccormack/

Η μουσική, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τα σχέδιά τους. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, η live μουσική αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους δύο τους, ενώ το πάρτι που θα ακολουθήσει αναμένεται να έχει πολύ χορό, ενέργεια και αρκετές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους.

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Το concept φαίνεται να είναι αρκετά απλό: λίγοι και αγαπημένοι άνθρωποι στην τελετή και ένα μεγάλο party μετά. Το ζευγάρι δεν φέρεται να αγχώνεται υπερβολικά με τις λεπτομέρειες ή να θέλει να κάνει τα πάντα «τέλεια». Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνους είναι να δημιουργήσουν μια όμορφη εμπειρία και να περάσουν πραγματικά καλά μαζί με τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Kravitz Styles
https://www.instagram.com/zoeisabellakravitz/

Ο Harry Styles και η Zoë Kravitz αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο, περίπου οκτώ μήνες μετά τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους ως ζευγάρι. Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν από τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί να περπατούν μαζί στη Ρώμη.

Ο Harry Styles κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό μετά τις συναυλίες, δείχνοντας τα χέρια του.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η σχέση τους έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής τους τελευταίους μήνες, με την Zoë Kravitz να βρίσκεται στο πλευρό του Harry Styles κατά τη διάρκεια της περιοδείας του. Τον Μάιο ταξίδεψε στο Άμστερνταμ για την πρώτη εμφάνιση της περιοδείας του στην πόλη και τον παρακολούθησε από το VIP section της Johan Cruijff Arena, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί με το κοινό.

Ο Harry Styles παίζει κιθάρα στη σκηνή κάτω από τη βροχή, με το κοινό να τον παρακολουθεί με ενθουσιασμό.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Πηγές που έχουν μιλήσει στο PEOPLE έχουν περιγράψει τη σχέση τους ως ιδιαίτερα δυνατή, σημειώνοντας πως οι δυο τους περνούν πολύ όμορφα μαζί. Μάλιστα, άνθρωποι από το περιβάλλον τους έχουν αναφέρει πως ο Harry Styles είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ μετά τον αρραβώνα τους, ενώ το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις κοινές του στιγμές μακριά από τα φώτα.

Όσο για τον γάμο, λοιπόν, το μόνο που φαίνεται να τους ενδιαφέρει πραγματικά είναι να είναι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπούν και να περάσουν καλά. Και με τη live μουσική, τον χορό και ένα μεγάλο party να βρίσκονται ήδη στο πλάνο, το wedding vibe των Zoë Kravitz και Harry Styles μοιάζει να είναι πολύ περισσότερο «fun night with your favorite people» παρά μια αυστηρά οργανωμένη celebrity τελετή.

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Harry Styles Zoe Kravitz
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