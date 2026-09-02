Celeb News 02.09.2026

Christina Aguilera: Η σπάνια και τρυφερή φωτογραφία με την 12χρονη κόρη της

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Η διάσημη pop σταρ μοιράστηκε μια σπάνια και τρυφερή φωτογραφία με την 12χρονη Summer Rain στον απολογισμό των καλοκαιρινών της διακοπών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Christina Aguilera δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με την 12χρονη κόρη της, Summer Rain.
  • Η φωτογραφία αποτελεί μέρος κολάζ από στιγμές των καλοκαιρινών διακοπών της.
  • Η Aguilera μοιράζεται σπάνια στιγμιότυπα της προσωπικής της ζωής με τους θαυμαστές της.
  • Η κόρη της Summer Rain έχει καλλιτεχνικό ταλέντο και ενδιαφέρον για την υποκριτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Aguilera μοιράστηκε πρόσφατα με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια ιδιαίτερα τρυφερή και σπάνια καλοκαιρινή στιγμή μαζί με την 12χρονη κόρη της, Summer Rain, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια σπάνια ματιά στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή. Η διάσημη pop σταρ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό κολάζ φωτογραφιών και βίντεο για να κάνει έναν απολογισμό των πιο ξεχωριστών στιγμών από τις καλοκαιρινές της διακοπές, με αποκορύφωμα αυτήν ακριβώς τη ζεστή μητρική αγκαλιά. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η ερμηνεύτρια ποζάρει χαλαρή και ευδιάθετη φορώντας ένα T-shirt με την αμερικανική σημαία, ενώ γέρνει τρυφερά πάνω στην κόρη της, η οποία κάθεται χαμογελαστή στο καπό ενός ανοιχτόχρωμου γαλάζιου αυτοκινήτου, φορώντας ένα απλό τζιν. Η μικρή Summer, με τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά και τις αφέλειες να πέφτουν μπροστά από τα μάτια της, τυλίγει τα χέρια της γύρω από τη μητέρα της, αποτυπώνοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

christina_aguilera_kori
https://www.instagram.com/xtina/

Η επιλογή της συνοδευτικής λεζάντας της ανάρτησης, η οποία περιλάμβανε τη χαρακτηριστική και ευφάνταστη λέξη «Summerween» συνοδευμένη από μια σειρά από καλοκαιρινά και πιο spooky emoji όπως ήλιους, ιστιοφόρα, αεροπλάνα, γάτες, κολοκύθες και νυχτερίδες, έδωσε έναν μοναδικά παιχνιδιάρικο και χιουμοριστικό τόνο στο post. Με αυτόν τον τρόπο, η καλλιτέχνιδα κατάφερε να συνδυάσει την απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά και τις ηλιόλουστες μέρες με μια δόση μυστηρίου και διασκέδασης, αποδεικνύοντας πόσο πολύ απολαμβάνει να αυτοσαρκάζεται και να δημιουργεί ξεχωριστές αναμνήσεις. Η ανάρτηση αυτή συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες θετικά σχόλια και αγάπη από τους θαυμαστές της παγκοσμίως, οι οποίοι σπάνια έχουν την ευκαιρία να βλέπουν τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο παιδιών.

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Η οικογενειακή ζωή και οι προκλήσεις της μητρότητας

Πέρα από τη μικρή Summer, την οποία απέκτησε με τον αρραβωνιαστικό της Matt Rutler, η ερμηνεύτρια του «Genie in a Bottle» είναι μητέρα και του 18χρονου Max, καρπό του γάμου της με τον πρώην σύζυγό της Jordan Bratman. Η οικογένεια συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τις αποδράσεις της, όπως το περασμένο ταξίδι τους στην Κόστα Ρίκα και το καταφύγιο άγριας ζωής La Paz Waterfall Gardens, όπου απόλαυσαν τη φύση και τη φιλοσοφία του «pura vida».

Η Christina Aguilera με την 12χρονη κόρη της σε σπάνια και τρυφερή φωτογραφία.
https://www.instagram.com/xtina/

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή της Jennifer Hudson, η Aguilera είχε ανοίξει την καρδιά της για τις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών της, παραδέχεται πως το να κερδίσεις «πόντους cool μαμάς» δεν είναι καθόλου εύκολο. Όπως χαρακτηριστικά είχε εξομολογηθεί, τα παιδιά την κρατούν πάντα προσγειωμένη, την προκαλούν και της διδάσκουν την αξία της υπομονής, ενώ την ίδια στιγμή τη βοηθούν να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια.

Τα καλλιτεχνικά βήματα της Summer Rain

Αναφερόμενη στις κλίσεις των παιδιών της, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως η 12χρονη κόρη της διαθέτει έντονο καλλιτεχνικό ταλέντο. Η Summer ζωγραφίζει, δημιουργεί χειροποίητες μάσκες και εκφράζει συνεχώς τη δημιουργικότητά της, διατηρώντας παράλληλα τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα. Παρόλο που η Aguilera δηλώνει πως δεν επιθυμεί να πιέσει τα παιδιά της σε καμία κατεύθυνση, αποκάλυψε πως η μικρή έχει ήδη δείξει έντονο ενδιαφέρον για την υποκριτική, κάνοντας μάλιστα τα πρώτα της μαθήματα στον χώρο.

Η Christina Aguilera με την 12χρονη κόρη της απολαμβάνουν μια σπάνια και τρυφερή στιγμή σε εξωτερικό χώρο.
https://www.instagram.com/xtina/
Χέρι κρατά το βιβλίο "The Odyssey" του Homer, με την Christina Aguilera να διαβάζει στην κόρη της.
https://www.instagram.com/xtina/
Christina Aguilera με την 12χρονη κόρη της, Summer Rain, σε σπάνια και τρυφερή στιγμή δίπλα σε ιδιωτικό τζετ.
https://www.instagram.com/xtina/
Η Christina Aguilera με καπέλο καπετάνιου και γυαλιά ηλίου σε σκάφος, σε σπάνια φωτογραφία με την κόρη της.
https://www.instagram.com/xtina/
Γάτα με στολή νυχτερίδας πίνει νερό από μπολάκι, σε σπάνια και τρυφερή φωτογραφία.
https://www.instagram.com/xtina/
Christina Aguilera με τον σύντροφό της σε σκάφος, με φόντο τον ουρανό και τη θάλασσα.
https://www.instagram.com/xtina/
Christina Aguilera με σκύλο και σπάνια φωτογραφία με την 12χρονη κόρη της, χαμογελάει στον φακό.
https://www.instagram.com/xtina/
Christina Aguilera με την 12χρονη κόρη της απολαμβάνουν μια σπάνια και τρυφερή στιγμή δίπλα στη λίμνη.
https://www.instagram.com/xtina/
Η Christina Aguilera με την 12χρονη κόρη της σε σπάνια και τρυφερή φωτογραφία, απολαμβάνοντας βόλτα με σκάφος.
https://www.instagram.com/xtina/

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