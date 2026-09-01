Celeb World 01.09.2026

Θα το αγόραζες; 285 προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot βγαίνουν σε δημοπρασία

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285 προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι στις 21 Σεπτεμβρίου, με τιμές από 20 ευρώ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • 285 προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι στις 21 Σεπτεμβρίου.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει ρούχα, αξεσουάρ και αντικείμενα από τις κατοικίες της, με τιμές από 20 έως 10.000 ευρώ.
  • Πριν τη δημοπρασία, τα αντικείμενα θα εκτεθούν δωρεάν στο Παρίσι για μία εβδομάδα.
  • Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Fondation Brigitte Bardot και στον γιο της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Brigitte Bardot συνεχίζει να απασχολεί το κοινό ακόμη και μετά τον θάνατό της, αυτή τη φορά μέσα από μια ιδιαίτερη δημοπρασία στο Παρίσι. Συνολικά 285 προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού και fashion icon θα βγουν στο σφυρί στις 21 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους θαυμαστές της την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μικρό κομμάτι από την καθημερινότητά της.

Πορτρέτο της Brigitte Bardot, του παγκόσμιου ινδάλματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα που χρησιμοποιούσε στην προσωπική της ζωή, από ψάθινα καπέλα και γυαλιά ηλίου μέχρι νυχτικά, τα οποία προέρχονται από τις κατοικίες της στη Γαλλία. Πριν από τη δημοπρασία, τα αντικείμενα θα παρουσιαστούν για μία εβδομάδα σε έκθεση στο Παρίσι, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

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Οι τιμές εκκίνησης έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά, καθώς ξεκινούν από μόλις 20 ευρώ και φτάνουν έως και τα 10.000 ευρώ. Μάλιστα, η πλειονότητα των αντικειμένων αναμένεται να ξεκινήσει με τιμή κάτω από 100 ευρώ, κάτι που κάνει τη δημοπρασία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα αυθεντικό memorabilia της σταρ.

Πορτρέτο της Brigitte Bardot, του παγκόσμιου ινδάλματος που σφράγισε τον 20ό αιώνα.
www.wikipedia.org

Τα αντικείμενα προέρχονται από δύο από τις γνωστές κατοικίες της Brigitte Bardot, τη La Madrague και τη Garrigue στο Saint-Tropez, αλλά και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Πρόκειται, επομένως, για προσωπικά αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Πορτρέτο της Brigitte Bardot, του παγκόσμιου ινδάλματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημοπρασία πραγματοποιείται από τον οίκο Millon, ενώ τα έσοδα δεν θα έχουν μόνο συλλεκτικό χαρακτήρα. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί στο Fondation Brigitte Bardot, το οποίο συνδέεται με το έργο της για την προστασία των ζώων, ενώ δικαιούχος θα είναι και ο μοναχογιός της, Nicolas-Jacques Charrier.

Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός Brigitte Bardot σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Brigitte Bardot έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών τον Δεκέμβριο του 2025, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κληρονομιά στον κινηματογράφο, τη μόδα και τη γαλλική pop culture. Τώρα, με αυτή τη δημοπρασία, αντικείμενα που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς της αποκτούν μια νέα ζωή και μετατρέπονται σε συλλεκτικά κομμάτια για τους θαυμαστές της.

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Brigitte Bardot Δημοπρασία
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