Μουσική 02.09.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Ψεύτης» έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει – Πότε έρχεται επίσημα

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Ο «Ψεύτης» έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε πότε θα είναι διαθέσιμο σε Spotify και YouTube
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, «Ψεύτης», έχει γίνει viral στα social media πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
  • Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στο Spotify στις 4 Σεπτεμβρίου.
  • Στο YouTube, ο «Ψεύτης» θα είναι διαθέσιμος από τις 9 Σεπτεμβρίου.
  • Το έντονο ενδιαφέρον στα social media αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που χρειάζονται χρόνο για να βρουν τον δρόμο τους προς το κοινό και υπάρχουν κι εκείνα που καταφέρνουν να συζητηθούν πριν καν κυκλοφορήσουν επίσημα. Ο «Ψεύτης» της Κατερίνας Λιόλιου ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αφού το τραγούδι έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media και πλέον η αναμονή παίρνει τέλος.

Η Κατερίνα Λιόλιου με κομψό στυλ απολαμβάνει τη θέα, ενώ ο «Ψεύτης» ετοιμάζεται να γίνει viral.
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε νέο βίντεο και αποκάλυψε τις ημερομηνίες που πρέπει να σημειώσεις, καθώς ο «Ψεύτης» θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου στο Spotify, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, θα κάνει την εμφάνισή του και στο YouTube.

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Αν έχεις παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα όσα συμβαίνουν γύρω από την Κατερίνα Λιόλιου, τότε σίγουρα θα έχεις πετύχει αναφορές στον «Ψεύτη». Το τραγούδι έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα μέσα από τα social media, δημιουργώντας προσμονή πολύ πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Αυτό είναι, άλλωστε, και το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης περίπτωσης. Το κοινό έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το τραγούδι και η συζήτηση γύρω από αυτό έχει ξεκινήσει, με αποτέλεσμα η επίσημη κυκλοφορία να έρχεται σε ένα timing όπου το ενδιαφέρον είναι ήδη αυξημένο.

@katerinalioliou

Ο ψευτης ερχεται 4 Σεπτεμβρίου στο spotify και 9 Σεπτεμβρίου στο youtube 🤥 #pseftis #pagkosmiameratoupsefti #lioliou

♬ πρωτότυπος ήχος – Katerina Lioliou

Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί την είδηση με τους followers της μέσα από ένα νέο βίντεο, δίνοντας έτσι και επίσημα το στίγμα για την κυκλοφορία του «Ψεύτη». Με αυτόν τον τρόπο, ένα τραγούδι που έχει ήδη δημιουργήσει θόρυβο στα social media περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, αυτό της επίσημης κυκλοφορίας.

Η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή με τον «Ψεύτη» να γίνεται viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα.
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Και αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον που έχει προηγηθεί, είναι πολύ πιθανό ο «Ψεύτης» να συνεχίσει να απασχολεί τα social media και μετά την κυκλοφορία του. Άλλωστε, όταν ένα τραγούδι έχει καταφέρει να γίνει θέμα πριν καν βγει επίσημα, η συνέχεια έχει από μόνη της ενδιαφέρον.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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