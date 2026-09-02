Η Dolly Parton επιστρέφει θριαμβευτικά στο Top 5 του Billboard

Λίγες ημέρες μετά την απώλεια της θρυλικής Dolly Parton, η συλλογή «Ultimate Dolly Parton» εκτοξεύτηκε στην 5η θέση του Billboard 200

Με μια ματιά Η συλλογή «Ultimate Dolly Parton» επανήλθε στο Top 5 του Billboard 200 μετά τον θάνατό της.

Η συλλογή κατέκτησε την 5η θέση, τη δεύτερη υψηλότερη στην καριέρα της Parton.

Η επανεμφάνιση οφείλεται στην αυξημένη ανταπόκριση του κοινού και τα streams των τραγουδιών της.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 20 εμβληματικά τραγούδια της Dolly Parton, όπως τα «Jolene» και «I Will Always Love You». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες ημέρες μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου της θρυλικής Dolly Parton, το κοινό της Αμερικής αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για την αείμνηστη καλλιτέχνιδα. Η επιτυχημένη συλλογή τραγουδιών της «Ultimate Dolly Parton» επανέρχεται δυναμικά στα charts, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στο Billboard 200 για την εβδομάδα της 5ης Σεπτεμβρίου.

Η Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνωμα, σημειώνει την τέταρτη παρουσία της στο Top 10 των ΗΠΑ. Μάλιστα, αυτή η είσοδος αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη θέση που κατέκτησε ποτέ άλμπουμ της στα χρονικά της καριέρας της, πίσω μόνο από το πολυσυζητημένο project Rockstar του 2023, το οποίο είχε φτάσει μέχρι το No. 3.

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Η συλλογή «Ultimate Dolly Parton», που κυκλοφόρησε αρχικά το 2003 και είχε φτάσει το 2019 στο No. 112, βρισκόταν εκτός charts από το 2020. Ωστόσο, η τεράστια συγκινητική ανταπόκριση του κοινού εκτοξεύτηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της απώλειάς της. Συγκεκριμένα, την εβδομάδα μέτρησης 21-27 Αυγούστου, η οποία περιλάμβανε λιγότερες από 3 ημέρες δεδομένων μετά τη θλιβερή είδηση, το άλμπουμ συγκέντρωσε 59.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, με κύριο κινητήρα τα εκατομμύρια streams των διαχρονικών της επιτυχιών.

Οι μεγάλες επιτυχίες και τα ρεκόρ πωλήσεων

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 20 από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της καριέρας της, όπως τα αθάνατα «Jolene», «I Will Always Love You», «Here You Come Again», «9 to 5» και το «Islands In the Stream» που ερμήνευσε μαζί με τον Kenny Rogers.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Billboard, όταν τα τραγούδια ενός καλλιτέχνη εμφανίζονται σε πολλαπλά άλμπουμ, τα δεδομένα streaming και πωλήσεων αποδίδονται στο άλμπουμ που σημειώνει τις περισσότερες καθαρές πωλήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η «Ultimate Dolly Parton» αναδείχθηκε ως το εμπορικότερο άλμπουμ της τραγουδίστριας για την εβδομάδα, σημειώνοντας 7.000 καθαρές πωλήσεις τυπωμένων αντιτύπων, επισφραγίζοντας την αιώνια θέση της στην καρδιά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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